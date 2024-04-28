https://ria.ru/20240428/vino-1942943332.html
Эксперт рассказал, как изменится винный рынок в России с 1 мая
Эксперт рассказал, как изменится винный рынок в России с 1 мая - РИА Новости, 28.04.2024
Эксперт рассказал, как изменится винный рынок в России с 1 мая
Ставки акцизов на вино в России вырастут с 1 мая — на этом фоне могут значительно подняться цены на ввозимый алкоголь, а конкурентоспособность отечественной... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T17:33
2024-04-28T17:33
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Ставки акцизов на вино в России вырастут с 1 мая — на этом фоне могут значительно подняться цены на ввозимый алкоголь, а конкурентоспособность отечественной продукции увеличится, рассказал РИА Новости руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев."Повышение цен на импортную продукцию будет достаточно существенное. Например, мы считали, что цена за бутылку грузинского вина, на которое пошлина нулевая, может вырасти где-то в районе 100-150 рублей розничная уже. На всех отразится — и на дружеских странах, понятно. Акциз — это единая история", — отметил Ставцев.По его словам, подписанный президентом в конце апреля закон подразумевает возврат виноделам ставки акциза, а важным новшеством является то, что возвращается не только "на полный цикл", но и на приобретенное в России вино наливом, если отражено происхождение. "Мы сейчас старательно зачищаем рынок от импортного вина в категории до 500 рублей. Это зачистка уже произошла практически, сейчас остатки какие-то продаются. Значит, вина эти с рынка рано или поздно вымоются. Акциз поднимает планку конкурентоспособности российского вина где-то до уровня 700 рублей", — заявил эксперт.Ставцев добавил, что в категории до 700 рублей с Россией будет сложнее конкурировать даже винам из Чили и Грузии.
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экономика, россия, чили, грузия
Экономика, Россия, Чили, Грузия
Эксперт рассказал, как изменится винный рынок в России с 1 мая
Эксперт: ставки акцизов на вино в РФ вырастут с 1 мая, увеличатся и цены
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Ставки акцизов на вино в России вырастут с 1 мая — на этом фоне могут значительно подняться цены на ввозимый алкоголь, а конкурентоспособность отечественной продукции увеличится, рассказал РИА Новости руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.
Ставка акциза на российские игристые вина с 1 мая вырастет с 45 рублей за литр до 119 рублей, на импортное — до 141 рубля. При этом акциз для тихих вин возрастает с 34 рублей до 108 рублей.
"Повышение цен на импортную продукцию будет достаточно существенное. Например, мы считали, что цена за бутылку грузинского вина, на которое пошлина нулевая, может вырасти где-то в районе 100-150 рублей розничная уже. На всех отразится — и на дружеских странах, понятно. Акциз — это единая история", — отметил Ставцев.
По его словам, подписанный президентом в конце апреля закон подразумевает возврат виноделам ставки акциза, а важным новшеством является то, что возвращается не только "на полный цикл", но и на приобретенное в России вино наливом, если отражено происхождение.
«
"Мы сейчас старательно зачищаем рынок от импортного вина в категории до 500 рублей. Это зачистка уже произошла практически, сейчас остатки какие-то продаются. Значит, вина эти с рынка рано или поздно вымоются. Акциз поднимает планку конкурентоспособности российского вина где-то до уровня 700 рублей", — заявил эксперт.
Ставцев добавил, что в категории до 700 рублей с Россией будет сложнее конкурировать даже винам из Чили и Грузии
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