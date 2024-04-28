https://ria.ru/20240428/vino-1942943332.html

Эксперт рассказал, как изменится винный рынок в России с 1 мая

Эксперт рассказал, как изменится винный рынок в России с 1 мая - РИА Новости, 28.04.2024

Эксперт рассказал, как изменится винный рынок в России с 1 мая

Ставки акцизов на вино в России вырастут с 1 мая — на этом фоне могут значительно подняться цены на ввозимый алкоголь, а конкурентоспособность отечественной... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T17:33

2024-04-28T17:33

2024-04-28T17:54

экономика

россия

чили

грузия

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Ставки акцизов на вино в России вырастут с 1 мая — на этом фоне могут значительно подняться цены на ввозимый алкоголь, а конкурентоспособность отечественной продукции увеличится, рассказал РИА Новости руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев."Повышение цен на импортную продукцию будет достаточно существенное. Например, мы считали, что цена за бутылку грузинского вина, на которое пошлина нулевая, может вырасти где-то в районе 100-150 рублей розничная уже. На всех отразится — и на дружеских странах, понятно. Акциз — это единая история", — отметил Ставцев.По его словам, подписанный президентом в конце апреля закон подразумевает возврат виноделам ставки акциза, а важным новшеством является то, что возвращается не только "на полный цикл", но и на приобретенное в России вино наливом, если отражено происхождение. "Мы сейчас старательно зачищаем рынок от импортного вина в категории до 500 рублей. Это зачистка уже произошла практически, сейчас остатки какие-то продаются. Значит, вина эти с рынка рано или поздно вымоются. Акциз поднимает планку конкурентоспособности российского вина где-то до уровня 700 рублей", — заявил эксперт.Ставцев добавил, что в категории до 700 рублей с Россией будет сложнее конкурировать даже винам из Чили и Грузии.

https://ria.ru/20240423/vino-1941893175.html

https://ria.ru/20240419/vino-1940935410.html

россия

чили

грузия

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экономика, россия, чили, грузия