https://ria.ru/20240428/veteran-1942887696.html

В Ростове-на-Дону возбудят дело из-за избиения ветерана СВО

В Ростове-на-Дону возбудят дело из-за избиения ветерана СВО - РИА Новости, 28.04.2024

В Ростове-на-Дону возбудят дело из-за избиения ветерана СВО

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения ветерана специальной военной операции и его... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T08:36

2024-04-28T08:36

2024-04-28T08:36

происшествия

россия

ростов-на-дону

ростовская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения ветерана специальной военной операции и его супруги в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал ведомства. В субботу в соцсетях появилась информация о том, что в Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону несколько злоумышленников избили ветерана спецоперации и его супругу, у женщины диагностированы перелом ноги, ушибы головы, груди и поясницы, а у мужчины — множественные ушибы головы. Со слов пострадавшей, при этом нападавшие якобы выражали свою ненависть по национальному признаку и снимали происходящее на камеру. Она также рассказала, что ее супруг награжден медалью за взятие Бахмута. "Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУ (следственного управления) СК России по Ростовской области Ковалеву С.Ю. возбудить по данному факту уголовное дело, в рамках которого также дать правовую оценку высказываниям молодых людей", - говорится в сообщении. В полиции подтвердили, что им поступило сообщение о конфликте граждан в Суворовском микрорайоне, и что задержаны трое мужчин, которые в ходе конфликта "нанесли травмы мужчине и женщине". В полиции не уточнили, возник ли конфликт на почве межнациональной розни, и было ли нападение связано с участием ростовчанина в спецоперации. Также нет официального подтверждения, что пострадавшие мужчина и женщина - супруги. Как уточнили в пресс-службе главного управления МВД РФ по региону, в настоящее время проводится проверка, в ходе которой следователи определят степень тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших и примут решение "в соответствии с законодательством".

https://ria.ru/20240428/kubanychbek-1942872331.html

https://ria.ru/20240418/zaderzhanie-1940902969.html

россия

ростов-на-дону

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, ростов-на-дону, ростовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)