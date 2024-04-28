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В Ростове-на-Дону возбудят дело из-за избиения ветерана СВО - РИА Новости, 28.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:36 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/veteran-1942887696.html
В Ростове-на-Дону возбудят дело из-за избиения ветерана СВО
В Ростове-на-Дону возбудят дело из-за избиения ветерана СВО - РИА Новости, 28.04.2024
В Ростове-на-Дону возбудят дело из-за избиения ветерана СВО
Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения ветерана специальной военной операции и его... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T08:36
2024-04-28T08:36
происшествия
россия
ростов-на-дону
ростовская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения ветерана специальной военной операции и его супруги в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал ведомства. В субботу в соцсетях появилась информация о том, что в Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону несколько злоумышленников избили ветерана спецоперации и его супругу, у женщины диагностированы перелом ноги, ушибы головы, груди и поясницы, а у мужчины — множественные ушибы головы. Со слов пострадавшей, при этом нападавшие якобы выражали свою ненависть по национальному признаку и снимали происходящее на камеру. Она также рассказала, что ее супруг награжден медалью за взятие Бахмута. "Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУ (следственного управления) СК России по Ростовской области Ковалеву С.Ю. возбудить по данному факту уголовное дело, в рамках которого также дать правовую оценку высказываниям молодых людей", - говорится в сообщении. В полиции подтвердили, что им поступило сообщение о конфликте граждан в Суворовском микрорайоне, и что задержаны трое мужчин, которые в ходе конфликта "нанесли травмы мужчине и женщине". В полиции не уточнили, возник ли конфликт на почве межнациональной розни, и было ли нападение связано с участием ростовчанина в спецоперации. Также нет официального подтверждения, что пострадавшие мужчина и женщина - супруги. Как уточнили в пресс-службе главного управления МВД РФ по региону, в настоящее время проводится проверка, в ходе которой следователи определят степень тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших и примут решение "в соответствии с законодательством".
https://ria.ru/20240428/kubanychbek-1942872331.html
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происшествия, россия, ростов-на-дону, ростовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
В Ростове-на-Дону возбудят дело из-за избиения ветерана СВО

Глава СК поручил возбудить дело после избиения ветерана СВО в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения ветерана специальной военной операции и его супруги в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал ведомства.
В субботу в соцсетях появилась информация о том, что в Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону несколько злоумышленников избили ветерана спецоперации и его супругу, у женщины диагностированы перелом ноги, ушибы головы, груди и поясницы, а у мужчины — множественные ушибы головы. Со слов пострадавшей, при этом нападавшие якобы выражали свою ненависть по национальному признаку и снимали происходящее на камеру. Она также рассказала, что ее супруг награжден медалью за взятие Бахмута.
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"Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУ (следственного управления) СК России по Ростовской области Ковалеву С.Ю. возбудить по данному факту уголовное дело, в рамках которого также дать правовую оценку высказываниям молодых людей", - говорится в сообщении.
В полиции подтвердили, что им поступило сообщение о конфликте граждан в Суворовском микрорайоне, и что задержаны трое мужчин, которые в ходе конфликта "нанесли травмы мужчине и женщине".
В полиции не уточнили, возник ли конфликт на почве межнациональной розни, и было ли нападение связано с участием ростовчанина в спецоперации. Также нет официального подтверждения, что пострадавшие мужчина и женщина - супруги.
Как уточнили в пресс-службе главного управления МВД РФ по региону, в настоящее время проводится проверка, в ходе которой следователи определят степень тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших и примут решение "в соответствии с законодательством".
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияРостов-на-ДонуРостовская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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