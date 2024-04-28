https://ria.ru/20240428/ukraina-1942941834.html

"Мы должны этого бояться". В Киеве ужаснулись от предупреждения Путина

"Мы должны этого бояться". В Киеве ужаснулись от предупреждения Путина - РИА Новости, 28.04.2024

"Мы должны этого бояться". В Киеве ужаснулись от предупреждения Путина

Россия может создать санитарную зону в несколько десятков километров в Харьковской области, и этого нужно бояться, заявил депутат Рады Роман Костенко в эфире... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T17:24

2024-04-28T17:24

2024-04-28T17:24

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия может создать санитарную зону в несколько десятков километров в Харьковской области, и этого нужно бояться, заявил депутат Рады Роман Костенко в эфире YouTube-канала "Прямой"."Думаю, что мы больше всего должны бояться заявлений Путина о создании санитарной зоны. Это они могут сделать, применяя КАБы (корректируемые авиабомбы. — Прим. ред.). <…> Они могут занять десять, двадцать, тридцать километров нашей территории для того, чтобы, ну скажем, создать санитарную зону и обезопасить свои области", — предположил киевский депутат.Ранее президент Владимир Путин заявил, что если прилеты с Украины на территорию России продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории соседней страны санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москве нужно отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для обеспечения безопасности россиян.

https://ria.ru/20240428/ukraina-1942934820.html

https://ria.ru/20240427/rakety-1942838866.html

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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины