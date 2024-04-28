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Один город. В США раскрыли, в каких границах останется Украина - РИА Новости, 28.04.2024
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16:24 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/ukraina-1942934820.html
Один город. В США раскрыли, в каких границах останется Украина
Один город. В США раскрыли, в каких границах останется Украина - РИА Новости, 28.04.2024
Один город. В США раскрыли, в каких границах останется Украина
Интенсивное продвижение России приведет к тому, что скоро от Украины не останется ничего, кроме Киева, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T16:24
2024-04-28T16:24
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
вооруженные силы сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Интенсивное продвижение России приведет к тому, что скоро от Украины не останется ничего, кроме Киева, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Чем дольше мы упорствуем в вопросе поддержки Украины, когда она явно проигрывает, тем больше вероятность того, что от нее не останется ничего, кроме Киева, где сидит президент Владимир Зеленский", — спрогнозировал офицер.По мнению эксперта, при нынешних темпах боевых действий Россия сможет взять под контроль и ключевой порт республики на Черном море — Одессу.Российская армия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и ряд других поселений в Донбассе.
https://ria.ru/20240427/vsu-1942847050.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины
Один город. В США раскрыли, в каких границах останется Украина

Полковник Уилкерсон: при нынешних темпах боев от Украины останется только Киев

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Интенсивное продвижение России приведет к тому, что скоро от Украины не останется ничего, кроме Киева, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Чем дольше мы упорствуем в вопросе поддержки Украины, когда она явно проигрывает, тем больше вероятность того, что от нее не останется ничего, кроме Киева, где сидит президент Владимир Зеленский", — спрогнозировал офицер.
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27 апреля, 20:21
По мнению эксперта, при нынешних темпах боевых действий Россия сможет взять под контроль и ключевой порт республики на Черном мореОдессу.
Российская армия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и ряд других поселений в Донбассе.
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В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы СШАВооруженные силы Украины
 
 
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