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Один город. В США раскрыли, в каких границах останется Украина
Один город. В США раскрыли, в каких границах останется Украина - РИА Новости, 28.04.2024
Один город. В США раскрыли, в каких границах останется Украина
Интенсивное продвижение России приведет к тому, что скоро от Украины не останется ничего, кроме Киева, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T16:24
2024-04-28T16:24
2024-04-28T16:24
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Интенсивное продвижение России приведет к тому, что скоро от Украины не останется ничего, кроме Киева, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Чем дольше мы упорствуем в вопросе поддержки Украины, когда она явно проигрывает, тем больше вероятность того, что от нее не останется ничего, кроме Киева, где сидит президент Владимир Зеленский", — спрогнозировал офицер.По мнению эксперта, при нынешних темпах боевых действий Россия сможет взять под контроль и ключевой порт республики на Черном море — Одессу.Российская армия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и ряд других поселений в Донбассе.
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Один город. В США раскрыли, в каких границах останется Украина
Полковник Уилкерсон: при нынешних темпах боев от Украины останется только Киев