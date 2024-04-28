https://ria.ru/20240428/ukraina-1942934820.html

Один город. В США раскрыли, в каких границах останется Украина

Один город. В США раскрыли, в каких границах останется Украина - РИА Новости, 28.04.2024

Один город. В США раскрыли, в каких границах останется Украина

Интенсивное продвижение России приведет к тому, что скоро от Украины не останется ничего, кроме Киева, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T16:24

2024-04-28T16:24

2024-04-28T16:24

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россия

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киев

владимир зеленский

вооруженные силы сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Интенсивное продвижение России приведет к тому, что скоро от Украины не останется ничего, кроме Киева, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Чем дольше мы упорствуем в вопросе поддержки Украины, когда она явно проигрывает, тем больше вероятность того, что от нее не останется ничего, кроме Киева, где сидит президент Владимир Зеленский", — спрогнозировал офицер.По мнению эксперта, при нынешних темпах боевых действий Россия сможет взять под контроль и ключевой порт республики на Черном море — Одессу.Российская армия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и ряд других поселений в Донбассе.

https://ria.ru/20240427/vsu-1942847050.html

https://ria.ru/20240427/rakety-1942838866.html

россия

украина

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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины