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Подполье сообщило об ударе в Сумской области - РИА Новости, 28.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:53 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/udar-1942889044.html
Подполье сообщило об ударе в Сумской области
Подполье сообщило об ударе в Сумской области - РИА Новости, 28.04.2024
Подполье сообщило об ударе в Сумской области
Удар зафиксирован в городе Шостка Сумской области Украины, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T08:53
2024-04-28T08:53
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
сергей лебедев
в мире
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Удар зафиксирован в городе Шостка Сумской области Украины, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Ранее в Сумской области была объявлена воздушная тревога. "Вот буквально только что прилетело в Шостку Сумской области. Привет работникам химической промышленности, снаряжавшим ракеты для "Град". Прилет в трех километрах хорошо чувствовался", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240428/drony-1942872029.html
сумская область
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сумская область, украина, сергей лебедев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Сергей Лебедев, В мире
Подполье сообщило об ударе в Сумской области

Подполье сообщило об ударе в городе Шостка в Сумской области

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Удар зафиксирован в городе Шостка Сумской области Украины, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Ранее в Сумской области была объявлена воздушная тревога.
"Вот буквально только что прилетело в Шостку Сумской области. Привет работникам химической промышленности, снаряжавшим ракеты для "Град". Прилет в трех километрах хорошо чувствовался", - заявил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьУкраинаСергей ЛебедевВ мире
 
 
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