https://ria.ru/20240428/udar-1942889044.html
Подполье сообщило об ударе в Сумской области
Подполье сообщило об ударе в Сумской области - РИА Новости, 28.04.2024
Подполье сообщило об ударе в Сумской области
Удар зафиксирован в городе Шостка Сумской области Украины, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T08:53
2024-04-28T08:53
2024-04-28T08:53
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
сергей лебедев
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Удар зафиксирован в городе Шостка Сумской области Украины, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Ранее в Сумской области была объявлена воздушная тревога. "Вот буквально только что прилетело в Шостку Сумской области. Привет работникам химической промышленности, снаряжавшим ракеты для "Град". Прилет в трех километрах хорошо чувствовался", - заявил собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, украина, сергей лебедев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Сергей Лебедев, В мире
Подполье сообщило об ударе в Сумской области
Подполье сообщило об ударе в городе Шостка в Сумской области