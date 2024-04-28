https://ria.ru/20240428/udar-1942889044.html

Подполье сообщило об ударе в Сумской области

Подполье сообщило об ударе в Сумской области - РИА Новости, 28.04.2024

Подполье сообщило об ударе в Сумской области

Удар зафиксирован в городе Шостка Сумской области Украины, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T08:53

2024-04-28T08:53

2024-04-28T08:53

специальная военная операция на украине

сумская область

украина

сергей лебедев

в мире

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Удар зафиксирован в городе Шостка Сумской области Украины, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Ранее в Сумской области была объявлена воздушная тревога. "Вот буквально только что прилетело в Шостку Сумской области. Привет работникам химической промышленности, снаряжавшим ракеты для "Град". Прилет в трех километрах хорошо чувствовался", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240428/drony-1942872029.html

сумская область

украина

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Варвара Скокшина

сумская область, украина, сергей лебедев, в мире