https://ria.ru/20240428/tsirk-1942946166.html

В Луганском цирке прошла премьера спектакля "И100РИЯ" братьев Запашных

В Луганском цирке прошла премьера спектакля "И100РИЯ" братьев Запашных - РИА Новости, 28.04.2024

В Луганском цирке прошла премьера спектакля "И100РИЯ" братьев Запашных

Премьера спектакля "И100РИЯ", который привезли в ЛНР народные артисты России Эдгард и Аскольд Запашные, прошла с аншлагом в Луганском цирке, передает... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T18:05

2024-04-28T18:05

2024-04-28T18:05

культура

луганск

аскольд запашный

эдгард запашный

большой московский государственный цирк

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ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Премьера спектакля "И100РИЯ", который привезли в ЛНР народные артисты России Эдгард и Аскольд Запашные, прошла с аншлагом в Луганском цирке, передает корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось, что братья Запашные привезли в Луганск спектакль "И100РИЯ" в рамках гастролей "Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского". "Часто очень задают вопросы, что нас связывает с городом? Всегда очень приятно вспоминать такие моменты, которые, в том числе, рассказывал мой брат о том, что его первый выход на номере Высшей школы верховой езды связан именно с Луганском, это конечно очень здорово и потом, кроме каких-то воспоминаний, еще и тяга. Но про прием я уже молчу. Потому что мне кажется, что прием говорит сам за себя, и хочу передать огромное спасибо всем луганчанам за то, каким образом встречают нас и сегодня и то, каким образом они готовились к нашему приезду. Это прям до мурашек", - сказал журналистам Аскольд Запашный после премьеры. На премьере, которая прошла на арене Луганского цирка, не было свободных мест, люди сидели даже в лестничных проходах. После окончания представления люди аплодировали стоя и скандировали "Браво!" и "Молодцы!" "Я очень счастлив от того, что у нас не разовая акция, а еще двадцать два раза мы будем иметь возможность выйти на этот манеж перед этой замечательной публикой", - дополнил журналистам Эдгард Запашный.

https://ria.ru/20240110/zapashnyy-1920599853.html

луганск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Братья Запашные на премьере своего спектакля в цирке Луганска Братья Запашные приехали в Луганск и показали в местном цирке премьеру своего спектакля. 2024-04-28T18:05 true PT1M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

луганск, аскольд запашный, эдгард запашный, большой московский государственный цирк