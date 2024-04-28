В Луганском цирке прошла премьера спектакля "И100РИЯ" братьев Запашных
Премьера спектакля "И100РИЯ" Запашных прошла с аншлагом в Луганском цирке
ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Премьера спектакля "И100РИЯ", который привезли в ЛНР народные артисты России Эдгард и Аскольд Запашные, прошла с аншлагом в Луганском цирке, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что братья Запашные привезли в Луганск спектакль "И100РИЯ" в рамках гастролей "Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского".
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"Часто очень задают вопросы, что нас связывает с городом? Всегда очень приятно вспоминать такие моменты, которые, в том числе, рассказывал мой брат о том, что его первый выход на номере Высшей школы верховой езды связан именно с Луганском, это конечно очень здорово и потом, кроме каких-то воспоминаний, еще и тяга. Но про прием я уже молчу. Потому что мне кажется, что прием говорит сам за себя, и хочу передать огромное спасибо всем луганчанам за то, каким образом встречают нас и сегодня и то, каким образом они готовились к нашему приезду. Это прям до мурашек", - сказал журналистам Аскольд Запашный после премьеры.
На премьере, которая прошла на арене Луганского цирка, не было свободных мест, люди сидели даже в лестничных проходах. После окончания представления люди аплодировали стоя и скандировали "Браво!" и "Молодцы!"
"Я очень счастлив от того, что у нас не разовая акция, а еще двадцать два раза мы будем иметь возможность выйти на этот манеж перед этой замечательной публикой", - дополнил журналистам Эдгард Запашный.
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