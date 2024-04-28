Рейтинг@Mail.ru
"Коррозия металла" не пропагандирует нацистскую символику, заявил солист - РИА Новости, 28.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/troitskiy-1942928906.html
"Коррозия металла" не пропагандирует нацистскую символику, заявил солист
"Коррозия металла" не пропагандирует нацистскую символику, заявил солист - РИА Новости, 28.04.2024
"Коррозия металла" не пропагандирует нацистскую символику, заявил солист
Лидер музыкальной группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий, который находится в нижегородском суде после составления протокола за демонстрацию нацистской... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T15:37
2024-04-28T15:37
сергей троицкий
коррозия металла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1c/1942895861_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_4965fea5aec5a7ef871aa989eb014171.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Лидер музыкальной группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий, который находится в нижегородском суде после составления протокола за демонстрацию нацистской символики, рассказал РИА Новости, что претензии могли быть к "к черепам и костям" на одежде, а запрещенную символику они не пропагандируют, так как в ней не разбираются. Троицкий рассказал корреспонденту агентства, что нацистскую символику музыканты не пропагандируют, а претензии могли возникнуть "к черепам и костям" в элементах одежды. "Мы нацистскую символику не пропагандируем, не разбираемся в ней. Понятно, что свастику нельзя размещать... в культуре большое количество гротеска, черепов, костей, и любое действие можно интерпретировать", - сказал Троицкий. Он добавил, что у группы "проблем никаких не было - мы постоянно играли концерты на благо людей, радостной жизни, русского человека". Ранее Троицкого, задержанного на концерте в Нижнем Новгороде, привезли в нижегородский суд, где будет принято решение по административному протоколу, составленному на него за демонстрацию нацистской символики. Вместе с Троицким в суд доставили двух гитаристов группы, которые также рассказали корреспонденту агентства, что не демонстрировали нацистскую символику. Ранее региональное управление МВД сообщило, что в одном из клубов Нижнего Новгорода были задержаны трое участников музыкальной группы, которых доставили в отдел полиции, где в отношении них составили административные протоколы по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). При проведении оперативных мероприятий были изъяты книги и более 20 футболок с нанесенными на них запрещенными символами. Ранее директор группы "Коррозия Металла" Мария Рунова заявила РИА Новости, что лидера и солиста группы Сергея Троицкого (Паук) задержали на концерте в нижегородском клубе "Ненависть". По её словам, задержание произошло в перерыве между песнями: у представителей правопорядка возникли претензии к "мерчу группы". "Коррозия металла" была основана в 1984 году, выступает в стиле трэш-метал.
https://ria.ru/20240416/malchik-1940468104.html
https://ria.ru/20240401/politsiya-1937154137.html
https://ria.ru/20240423/gitler-1941780286.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1c/1942895861_0:0:1953:1465_1920x0_80_0_0_aca9be1d717f67ab32c95ae50cdc29ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей троицкий, коррозия металла
Сергей Троицкий, Коррозия металла
"Коррозия металла" не пропагандирует нацистскую символику, заявил солист

Лидер "Коррозии металла": группа не пропагандирует нацистскую символику

© РИА Новости / Пресс-служба УТ МВД РФ по СФО | Перейти в медиабанкЛидер группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий ("Паук")
Лидер группы Коррозия металла Сергей Троицкий (Паук) - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба УТ МВД РФ по СФО
Перейти в медиабанк
Лидер группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий ("Паук"). Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Лидер музыкальной группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий, который находится в нижегородском суде после составления протокола за демонстрацию нацистской символики, рассказал РИА Новости, что претензии могли быть к "к черепам и костям" на одежде, а запрещенную символику они не пропагандируют, так как в ней не разбираются.
Троицкий рассказал корреспонденту агентства, что нацистскую символику музыканты не пропагандируют, а претензии могли возникнуть "к черепам и костям" в элементах одежды.
Сотрудник полиции у одной из школ - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
В Нижнем Новгороде мальчик принес в школу предметы с нацистской символикой
16 апреля, 21:52
«
"Мы нацистскую символику не пропагандируем, не разбираемся в ней. Понятно, что свастику нельзя размещать... в культуре большое количество гротеска, черепов, костей, и любое действие можно интерпретировать", - сказал Троицкий.
Он добавил, что у группы "проблем никаких не было - мы постоянно играли концерты на благо людей, радостной жизни, русского человека".
Ранее Троицкого, задержанного на концерте в Нижнем Новгороде, привезли в нижегородский суд, где будет принято решение по административному протоколу, составленному на него за демонстрацию нацистской символики.
Вместе с Троицким в суд доставили двух гитаристов группы, которые также рассказали корреспонденту агентства, что не демонстрировали нацистскую символику.
Ранее региональное управление МВД сообщило, что в одном из клубов Нижнего Новгорода были задержаны трое участников музыкальной группы, которых доставили в отдел полиции, где в отношении них составили административные протоколы по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). При проведении оперативных мероприятий были изъяты книги и более 20 футболок с нанесенными на них запрещенными символами.
Полицейский, Германия - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Полиция Берлина ищет мужчину, показавшего нацистское приветствие
1 апреля, 16:33
Ранее директор группы "Коррозия Металла" Мария Рунова заявила РИА Новости, что лидера и солиста группы Сергея Троицкого (Паук) задержали на концерте в нижегородском клубе "Ненависть". По её словам, задержание произошло в перерыве между песнями: у представителей правопорядка возникли претензии к "мерчу группы".
"Коррозия металла" была основана в 1984 году, выступает в стиле трэш-метал.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
В Нижегородской области десятиклассник представился Гитлером
23 апреля, 15:03
 
Сергей ТроицкийКоррозия металла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала