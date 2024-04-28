https://ria.ru/20240428/troitskiy-1942928906.html

"Коррозия металла" не пропагандирует нацистскую символику, заявил солист

"Коррозия металла" не пропагандирует нацистскую символику, заявил солист - РИА Новости, 28.04.2024

"Коррозия металла" не пропагандирует нацистскую символику, заявил солист

Лидер музыкальной группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий, который находится в нижегородском суде после составления протокола за демонстрацию нацистской... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T15:37

2024-04-28T15:37

2024-04-28T15:37

сергей троицкий

коррозия металла

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Лидер музыкальной группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий, который находится в нижегородском суде после составления протокола за демонстрацию нацистской символики, рассказал РИА Новости, что претензии могли быть к "к черепам и костям" на одежде, а запрещенную символику они не пропагандируют, так как в ней не разбираются. Троицкий рассказал корреспонденту агентства, что нацистскую символику музыканты не пропагандируют, а претензии могли возникнуть "к черепам и костям" в элементах одежды. "Мы нацистскую символику не пропагандируем, не разбираемся в ней. Понятно, что свастику нельзя размещать... в культуре большое количество гротеска, черепов, костей, и любое действие можно интерпретировать", - сказал Троицкий. Он добавил, что у группы "проблем никаких не было - мы постоянно играли концерты на благо людей, радостной жизни, русского человека". Ранее Троицкого, задержанного на концерте в Нижнем Новгороде, привезли в нижегородский суд, где будет принято решение по административному протоколу, составленному на него за демонстрацию нацистской символики. Вместе с Троицким в суд доставили двух гитаристов группы, которые также рассказали корреспонденту агентства, что не демонстрировали нацистскую символику. Ранее региональное управление МВД сообщило, что в одном из клубов Нижнего Новгорода были задержаны трое участников музыкальной группы, которых доставили в отдел полиции, где в отношении них составили административные протоколы по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). При проведении оперативных мероприятий были изъяты книги и более 20 футболок с нанесенными на них запрещенными символами. Ранее директор группы "Коррозия Металла" Мария Рунова заявила РИА Новости, что лидера и солиста группы Сергея Троицкого (Паук) задержали на концерте в нижегородском клубе "Ненависть". По её словам, задержание произошло в перерыве между песнями: у представителей правопорядка возникли претензии к "мерчу группы". "Коррозия металла" была основана в 1984 году, выступает в стиле трэш-метал.

https://ria.ru/20240416/malchik-1940468104.html

https://ria.ru/20240401/politsiya-1937154137.html

https://ria.ru/20240423/gitler-1941780286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сергей троицкий, коррозия металла