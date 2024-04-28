Рейтинг@Mail.ru
Лидер "Коррозии Металла" Троицкий задержан на концерте в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 28.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:39 28.04.2024 (обновлено: 02:01 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/troitskiy-1942868482.html
Лидер "Коррозии Металла" Троицкий задержан на концерте в Нижнем Новгороде
Лидер "Коррозии Металла" Троицкий задержан на концерте в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 28.04.2024
Лидер "Коррозии Металла" Троицкий задержан на концерте в Нижнем Новгороде
Лидера и солиста группы "Коррозия Металла" Сергея Троицкого (Паук) задержали на концерте в Нижнем Новгороде, сообщила РИА Новости директор группы Мария Рунова. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T01:39
2024-04-28T02:01
нижний новгород
сергей троицкий
коррозия металла
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576921863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f112f2ebf3399fdcb39ae9b07c49f62.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Лидера и солиста группы "Коррозия Металла" Сергея Троицкого (Паук) задержали на концерте в Нижнем Новгороде, сообщила РИА Новости директор группы Мария Рунова.&quot;Сергей Евгеньевич (Троицкий) сейчас находится в отделении полиции, за нами приехал СОБР&quot;, — сказала собеседница агентства.По ее словам, задержание произошло в Нижнем Новгороде в клубе "Ненависть" в перерыве между песнями: у представителей правопорядка возникли претензии к "мерчу группы".Директор группы утверждает, что собирается обратиться к травмпункт и обратиться со встречным заявлением в полицию из-за грубых действий сотрудников правоохранительных органов во время задержания.Официальным комментарием управления МВД по региону РИА Новости пока не располагает."Коррозия металла" была основана в 1984 году, выступает в стиле трэш-метал. Троицкий - автор музыки и песен, шоумен, общественно-политический деятель, художник, писатель.
https://ria.ru/20240420/reper-1941173079.html
https://ria.ru/20180904/1527814177.html
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576921863_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9ac716e94c3956bbdcf13a7485090180.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижний новгород, сергей троицкий, коррозия металла, происшествия
Нижний Новгород, Сергей Троицкий, Коррозия металла, Происшествия
Лидер "Коррозии Металла" Троицкий задержан на концерте в Нижнем Новгороде

Лидера "Коррозии Металла" Троицкого задержали на концерте в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛидер группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий ("Паук") у здания Пресненского суда города Москвы
Лидер группы Коррозия металла Сергей Троицкий (Паук) у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Лидер группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий ("Паук") у здания Пресненского суда города Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Лидера и солиста группы "Коррозия Металла" Сергея Троицкого (Паук) задержали на концерте в Нижнем Новгороде, сообщила РИА Новости директор группы Мария Рунова.
«

"Сергей Евгеньевич (Троицкий) сейчас находится в отделении полиции, за нами приехал СОБР", — сказала собеседница агентства.

Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
В Томске во время концерта задержали литовского рэпера Платину
20 апреля, 01:10
По ее словам, задержание произошло в Нижнем Новгороде в клубе "Ненависть" в перерыве между песнями: у представителей правопорядка возникли претензии к "мерчу группы".
Директор группы утверждает, что собирается обратиться к травмпункт и обратиться со встречным заявлением в полицию из-за грубых действий сотрудников правоохранительных органов во время задержания.
Официальным комментарием управления МВД по региону РИА Новости пока не располагает.

"Коррозия металла" была основана в 1984 году, выступает в стиле трэш-метал. Троицкий - автор музыки и песен, шоумен, общественно-политический деятель, художник, писатель.
Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.09.2018
В Волгоградской области осудили женщину за призыв к терроризму
4 сентября 2018, 17:09
 
Нижний НовгородСергей ТроицкийКоррозия металлаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала