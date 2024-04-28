https://ria.ru/20240428/troitskiy-1942868482.html
Лидер "Коррозии Металла" Троицкий задержан на концерте в Нижнем Новгороде
Лидер "Коррозии Металла" Троицкий задержан на концерте в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 28.04.2024
Лидер "Коррозии Металла" Троицкий задержан на концерте в Нижнем Новгороде
Лидера и солиста группы "Коррозия Металла" Сергея Троицкого (Паук) задержали на концерте в Нижнем Новгороде, сообщила РИА Новости директор группы Мария Рунова. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T01:39
2024-04-28T01:39
2024-04-28T02:01
нижний новгород
сергей троицкий
коррозия металла
происшествия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Лидера и солиста группы "Коррозия Металла" Сергея Троицкого (Паук) задержали на концерте в Нижнем Новгороде, сообщила РИА Новости директор группы Мария Рунова."Сергей Евгеньевич (Троицкий) сейчас находится в отделении полиции, за нами приехал СОБР", — сказала собеседница агентства.По ее словам, задержание произошло в Нижнем Новгороде в клубе "Ненависть" в перерыве между песнями: у представителей правопорядка возникли претензии к "мерчу группы".Директор группы утверждает, что собирается обратиться к травмпункт и обратиться со встречным заявлением в полицию из-за грубых действий сотрудников правоохранительных органов во время задержания.Официальным комментарием управления МВД по региону РИА Новости пока не располагает."Коррозия металла" была основана в 1984 году, выступает в стиле трэш-метал. Троицкий - автор музыки и песен, шоумен, общественно-политический деятель, художник, писатель.
https://ria.ru/20240420/reper-1941173079.html
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нижний новгород, сергей троицкий, коррозия металла, происшествия
Нижний Новгород, Сергей Троицкий, Коррозия металла, Происшествия
Лидер "Коррозии Металла" Троицкий задержан на концерте в Нижнем Новгороде
Лидера "Коррозии Металла" Троицкого задержали на концерте в Нижнем Новгороде
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Лидера и солиста группы "Коррозия Металла" Сергея Троицкого (Паук) задержали на концерте в Нижнем Новгороде, сообщила РИА Новости директор группы Мария Рунова.
«
"Сергей Евгеньевич (Троицкий) сейчас находится в отделении полиции, за нами приехал СОБР", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, задержание произошло в Нижнем Новгороде в клубе "Ненависть" в перерыве между песнями: у представителей правопорядка возникли претензии к "мерчу группы".
Директор группы утверждает, что собирается обратиться к травмпункт и обратиться со встречным заявлением в полицию из-за грубых действий сотрудников правоохранительных органов во время задержания.
Официальным комментарием управления МВД по региону РИА Новости пока не располагает.
"Коррозия металла" была основана в 1984 году, выступает в стиле трэш-метал. Троицкий - автор музыки и песен, шоумен, общественно-политический деятель, художник, писатель.