https://ria.ru/20240428/troitskiy-1942868482.html

Лидер "Коррозии Металла" Троицкий задержан на концерте в Нижнем Новгороде

Лидер "Коррозии Металла" Троицкий задержан на концерте в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 28.04.2024

Лидер "Коррозии Металла" Троицкий задержан на концерте в Нижнем Новгороде

Лидера и солиста группы "Коррозия Металла" Сергея Троицкого (Паук) задержали на концерте в Нижнем Новгороде, сообщила РИА Новости директор группы Мария Рунова. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T01:39

2024-04-28T01:39

2024-04-28T02:01

нижний новгород

сергей троицкий

коррозия металла

происшествия

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Лидера и солиста группы "Коррозия Металла" Сергея Троицкого (Паук) задержали на концерте в Нижнем Новгороде, сообщила РИА Новости директор группы Мария Рунова."Сергей Евгеньевич (Троицкий) сейчас находится в отделении полиции, за нами приехал СОБР", — сказала собеседница агентства.По ее словам, задержание произошло в Нижнем Новгороде в клубе "Ненависть" в перерыве между песнями: у представителей правопорядка возникли претензии к "мерчу группы".Директор группы утверждает, что собирается обратиться к травмпункт и обратиться со встречным заявлением в полицию из-за грубых действий сотрудников правоохранительных органов во время задержания.Официальным комментарием управления МВД по региону РИА Новости пока не располагает."Коррозия металла" была основана в 1984 году, выступает в стиле трэш-метал. Троицкий - автор музыки и песен, шоумен, общественно-политический деятель, художник, писатель.

https://ria.ru/20240420/reper-1941173079.html

https://ria.ru/20180904/1527814177.html

нижний новгород

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нижний новгород, сергей троицкий, коррозия металла, происшествия