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В Оклахоме минимум три человека погибли в результате серии торнадо - РИА Новости, 28.04.2024
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23:13 28.04.2024 (обновлено: 23:14 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/tornado-1942969909.html
В Оклахоме минимум три человека погибли в результате серии торнадо
В Оклахоме минимум три человека погибли в результате серии торнадо - РИА Новости, 28.04.2024
В Оклахоме минимум три человека погибли в результате серии торнадо
По меньшей мере три человека, среди них ребенок, погибли в результате серии торнадо в американском штате Оклахома, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местный... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T23:13
2024-04-28T23:14
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. По меньшей мере три человека, среди них ребенок, погибли в результате серии торнадо в американском штате Оклахома, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местный департамент по чрезвычайным ситуациям. "По меньшей мере три человека, включая младенца, погибли за ночь в Оклахоме в результате серии торнадо", - говорится в сообщении телеканала. О возможном обрушении сильных торнадо на американские штаты Канзас, Миссури, Оклахома и Техас ранее предупреждали в Национальной метеорологической службе США. Губернатор Оклахомы Кевин Ститт заявил, что ввел режим чрезвычайной ситуации в штате.
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в мире, оклахома, канзас, миссури
В мире, Оклахома, Канзас, Миссури
В Оклахоме минимум три человека погибли в результате серии торнадо

CNN: по меньшей мере три человека погибли в Оклахоме в результате серии торнадо

© Fotolia / DanТорнадо, США
Торнадо, США - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© Fotolia / Dan
Торнадо, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. По меньшей мере три человека, среди них ребенок, погибли в результате серии торнадо в американском штате Оклахома, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местный департамент по чрезвычайным ситуациям.
«
"По меньшей мере три человека, включая младенца, погибли за ночь в Оклахоме в результате серии торнадо", - говорится в сообщении телеканала.
О возможном обрушении сильных торнадо на американские штаты Канзас, Миссури, Оклахома и Техас ранее предупреждали в Национальной метеорологической службе США.
Губернатор Оклахомы Кевин Ститт заявил, что ввел режим чрезвычайной ситуации в штате.
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