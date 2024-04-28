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В Оклахоме минимум три человека погибли в результате серии торнадо

В Оклахоме минимум три человека погибли в результате серии торнадо - РИА Новости, 28.04.2024

В Оклахоме минимум три человека погибли в результате серии торнадо

По меньшей мере три человека, среди них ребенок, погибли в результате серии торнадо в американском штате Оклахома, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местный... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T23:13

2024-04-28T23:13

2024-04-28T23:14

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. По меньшей мере три человека, среди них ребенок, погибли в результате серии торнадо в американском штате Оклахома, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местный департамент по чрезвычайным ситуациям. "По меньшей мере три человека, включая младенца, погибли за ночь в Оклахоме в результате серии торнадо", - говорится в сообщении телеканала. О возможном обрушении сильных торнадо на американские штаты Канзас, Миссури, Оклахома и Техас ранее предупреждали в Национальной метеорологической службе США. Губернатор Оклахомы Кевин Ститт заявил, что ввел режим чрезвычайной ситуации в штате.

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в мире, оклахома, канзас, миссури