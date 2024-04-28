https://ria.ru/20240428/tornado-1942969909.html
В Оклахоме минимум три человека погибли в результате серии торнадо
В Оклахоме минимум три человека погибли в результате серии торнадо - РИА Новости, 28.04.2024
В Оклахоме минимум три человека погибли в результате серии торнадо
По меньшей мере три человека, среди них ребенок, погибли в результате серии торнадо в американском штате Оклахома, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местный... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T23:13
2024-04-28T23:13
2024-04-28T23:14
в мире
оклахома
канзас
миссури
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149101/75/1491017577_0:180:3456:2124_1920x0_80_0_0_e549dd25c09e87d6be0d9c5e0a2a5b7f.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. По меньшей мере три человека, среди них ребенок, погибли в результате серии торнадо в американском штате Оклахома, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местный департамент по чрезвычайным ситуациям. "По меньшей мере три человека, включая младенца, погибли за ночь в Оклахоме в результате серии торнадо", - говорится в сообщении телеканала. О возможном обрушении сильных торнадо на американские штаты Канзас, Миссури, Оклахома и Техас ранее предупреждали в Национальной метеорологической службе США. Губернатор Оклахомы Кевин Ститт заявил, что ввел режим чрезвычайной ситуации в штате.
https://ria.ru/20240427/tornado-1942842100.html
оклахома
канзас
миссури
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149101/75/1491017577_192:0:3264:2304_1920x0_80_0_0_9e448a38bead1bdc9def0508f71b2c27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оклахома, канзас, миссури
В мире, Оклахома, Канзас, Миссури
В Оклахоме минимум три человека погибли в результате серии торнадо
CNN: по меньшей мере три человека погибли в Оклахоме в результате серии торнадо