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Река Тобол в Тюменской области растекается по пойме, рассказал губернатор - РИА Новости, 28.04.2024
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10:10 28.04.2024 (обновлено: 11:19 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/tobol-1942896616.html
Река Тобол в Тюменской области растекается по пойме, рассказал губернатор
Река Тобол в Тюменской области растекается по пойме, рассказал губернатор - РИА Новости, 28.04.2024
Река Тобол в Тюменской области растекается по пойме, рассказал губернатор
Подъем воды в реке Тобол на территории Тюменской области замедлился, пока она растекается по пойме, резкого повышения уровня не наблюдается, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T10:10
2024-04-28T11:19
тобол (река)
тюменская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
александр моор
ишим (река)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТЮМЕНЬ, 28 апр - РИА Новости. Подъем воды в реке Тобол на территории Тюменской области замедлился, пока она растекается по пойме, резкого повышения уровня не наблюдается, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале."Река Тобол пока растекается по пойме, и мы не видим резкого повышения уровня воды. Если Ишим прибывал быстрее, чем прогнозировали гидрологи, то Тобол, наоборот, замедлился. Вблизи села Упорово уровень воды составляет на сегодня 708 сантиметров, есть запас по высоте насыпей. Максимум здесь ожидаем 30 апреля", - написал в своем Telegram-канале Моор.Упоровский район первым в Тюменской области принимает половодье на Тоболе. Накануне глава района Леонид Сауков сообщил, что вода из реки вышла на пойму на всей территории района, затоплены 14 приусадебных участков, мост и участок дороги между населенными пунктами. По обновленным на воскресенье данным, в муниципалитете подтоплено 22 приусадебных участка, в том числе 18 в селе Коркино и четыре - в деревне Старая Шадрина, водой отрезана деревня Губина.По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 12.00 (10.00 мск), на гидропосту в Коркино уровень воды в Тоболе достиг отметки в 875 сантиметров, в Упорово - 711 сантиметров, прибавив с 8.00 (6.00 мск) в последнем населенном пункте на пять сантиметров.Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По данным областного главка МЧС России, в регионе остаются подтопленными 184 жилых дома, 523 дачных дома, 2 875 приусадебных участков, 22 участка автодорог. Эвакуировано более 5,7 тысячи жителей, из них 607 человек находятся в пунктах временного размещения, в том числе 217 детей.
https://ria.ru/20240427/tobol-1942770290.html
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тобол (река)
тюменская область
ишим (река)
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тобол (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия, александр моор, ишим (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Тобол (река), Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия, Александр Моор, Ишим (река), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Река Тобол в Тюменской области растекается по пойме, рассказал губернатор

Губернатор Моор: резкого повышения уровня воды в реке Тобол не наблюдается

© Александр Моор/TelegramСело Коркино Тюменской области
Село Коркино Тюменской области
© Александр Моор/Telegram
Село Коркино Тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 28 апр - РИА Новости. Подъем воды в реке Тобол на территории Тюменской области замедлился, пока она растекается по пойме, резкого повышения уровня не наблюдается, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.
"Река Тобол пока растекается по пойме, и мы не видим резкого повышения уровня воды. Если Ишим прибывал быстрее, чем прогнозировали гидрологи, то Тобол, наоборот, замедлился. Вблизи села Упорово уровень воды составляет на сегодня 708 сантиметров, есть запас по высоте насыпей. Максимум здесь ожидаем 30 апреля", - написал в своем Telegram-канале Моор.
Село Коркино Тюменской области
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Упоровский район первым в Тюменской области принимает половодье на Тоболе. Накануне глава района Леонид Сауков сообщил, что вода из реки вышла на пойму на всей территории района, затоплены 14 приусадебных участков, мост и участок дороги между населенными пунктами. По обновленным на воскресенье данным, в муниципалитете подтоплено 22 приусадебных участка, в том числе 18 в селе Коркино и четыре - в деревне Старая Шадрина, водой отрезана деревня Губина.
По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 12.00 (10.00 мск), на гидропосту в Коркино уровень воды в Тоболе достиг отметки в 875 сантиметров, в Упорово - 711 сантиметров, прибавив с 8.00 (6.00 мск) в последнем населенном пункте на пять сантиметров.
Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По данным областного главка МЧС России, в регионе остаются подтопленными 184 жилых дома, 523 дачных дома, 2 875 приусадебных участков, 22 участка автодорог. Эвакуировано более 5,7 тысячи жителей, из них 607 человек находятся в пунктах временного размещения, в том числе 217 детей.
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Тобол (река)Тюменская областьНаводнения в России — 2024ПроисшествияАлександр МоорИшим (река)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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