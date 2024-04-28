https://ria.ru/20240428/tiktok-1942931977.html

TikTok заработал в России на iOS

TikTok заработал в России на iOS - РИА Новости, 28.04.2024

TikTok заработал в России на iOS

TikTok заработал в России на iOS: загружаются новые видео, однако авторы все еще не могут выкладывать свои ролики, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T16:02

2024-04-28T16:02

2024-04-28T16:03

технологии

россия

лос-анджелес

сингапур

екатерина мизулина

владимир путин

tiktok

лига безопасного интернета

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. TikTok заработал в России на iOS: загружаются новые видео, однако авторы все еще не могут выкладывать свои ролики, убедился корреспондент РИА Новости. В свою очередь, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила в своём канале в Telegram-канале, что у нее работает TikTok без каких-либо ограничений. В начале весны 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы). TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Штаб-квартиры TikTok находятся в Лос-Анджелесе и Сингапуре.

https://ria.ru/20240421/bloomberg-1941299248.html

https://ria.ru/20240315/ssha-1933082387.html

россия

лос-анджелес

сингапур

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, лос-анджелес, сингапур, екатерина мизулина, владимир путин, tiktok, лига безопасного интернета