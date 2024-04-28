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TikTok заработал в России на iOS - РИА Новости, 28.04.2024
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16:02 28.04.2024 (обновлено: 16:03 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/tiktok-1942931977.html
TikTok заработал в России на iOS
TikTok заработал в России на iOS - РИА Новости, 28.04.2024
TikTok заработал в России на iOS
TikTok заработал в России на iOS: загружаются новые видео, однако авторы все еще не могут выкладывать свои ролики, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T16:02
2024-04-28T16:03
технологии
россия
лос-анджелес
сингапур
екатерина мизулина
владимир путин
tiktok
лига безопасного интернета
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. TikTok заработал в России на iOS: загружаются новые видео, однако авторы все еще не могут выкладывать свои ролики, убедился корреспондент РИА Новости. В свою очередь, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила в своём канале в Telegram-канале, что у нее работает TikTok без каких-либо ограничений. В начале весны 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы). TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Штаб-квартиры TikTok находятся в Лос-Анджелесе и Сингапуре.
https://ria.ru/20240421/bloomberg-1941299248.html
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технологии, россия, лос-анджелес, сингапур, екатерина мизулина, владимир путин, tiktok, лига безопасного интернета
Технологии, Россия, Лос-Анджелес, Сингапур, Екатерина Мизулина, Владимир Путин, TikTok, Лига безопасного интернета
TikTok заработал в России на iOS

TikTok заработал в России на iOS, однако видео выкладывать до сих пор нельзя

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. TikTok заработал в России на iOS: загружаются новые видео, однако авторы все еще не могут выкладывать свои ролики, убедился корреспондент РИА Новости.
В свою очередь, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила в своём канале в Telegram-канале, что у нее работает TikTok без каких-либо ограничений.
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В начале весны 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Штаб-квартиры TikTok находятся в Лос-Анджелесе и Сингапуре.
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