https://ria.ru/20240428/telo-1942930334.html

В Бурятии нашли тело пропавшего 4-летнего мальчика

В Бурятии нашли тело пропавшего 4-летнего мальчика - РИА Новости, 28.04.2024

В Бурятии нашли тело пропавшего 4-летнего мальчика

Тело пропавшего в Бурятии 4-летнего мальчика нашли в стиральной машинке, сообщило региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T15:48

2024-04-28T15:48

2024-04-28T16:09

происшествия

россия

улан-удэ

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УЛАН-УДЭ, 28 апр — РИА Новости. Тело пропавшего в Бурятии 4-летнего мальчика нашли в стиральной машинке, сообщило региональное управление Следственного комитета."В рамках уголовного дела проводились поиски ребенка, в результате которых тело мальчика обнаружено в гараже, пристроенном к дому, внутри стиральной машинки. В настоящее время участниками следственно-оперативной группы проводится осмотр места происшествия", — говорится в публикации.Для установления точной причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.Мальчик пропал в Улан-Удэ в субботу из дома на улице Пританской. В последний раз его видел в обеденное время дедушка. Оставшись без присмотра взрослых, ребенок бесследно исчез. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20230925/novorozhdennyy-1898592416.html

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происшествия, россия, улан-удэ