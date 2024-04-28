Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии нашли тело пропавшего 4-летнего мальчика - РИА Новости, 28.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 28.04.2024 (обновлено: 16:09 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/telo-1942930334.html
В Бурятии нашли тело пропавшего 4-летнего мальчика
В Бурятии нашли тело пропавшего 4-летнего мальчика - РИА Новости, 28.04.2024
В Бурятии нашли тело пропавшего 4-летнего мальчика
Тело пропавшего в Бурятии 4-летнего мальчика нашли в стиральной машинке, сообщило региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T15:48
2024-04-28T16:09
происшествия
россия
улан-удэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9030a51946d2bc1b6459f74ef3479f08.jpg
УЛАН-УДЭ, 28 апр — РИА Новости. Тело пропавшего в Бурятии 4-летнего мальчика нашли в стиральной машинке, сообщило региональное управление Следственного комитета."В рамках уголовного дела проводились поиски ребенка, в результате которых тело мальчика обнаружено в гараже, пристроенном к дому, внутри стиральной машинки. В настоящее время участниками следственно-оперативной группы проводится осмотр места происшествия", — говорится в публикации.Для установления точной причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.Мальчик пропал в Улан-Удэ в субботу из дома на улице Пританской. В последний раз его видел в обеденное время дедушка. Оставшись без присмотра взрослых, ребенок бесследно исчез. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20230925/novorozhdennyy-1898592416.html
россия
улан-удэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_b410886912d2acf77f212ab26778e216.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, улан-удэ
Происшествия, Россия, Улан-Удэ
В Бурятии нашли тело пропавшего 4-летнего мальчика

Тело пропавшего в Бурятии 4-летнего мальчика нашли в стиральной машинке

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 28 апр — РИА Новости. Тело пропавшего в Бурятии 4-летнего мальчика нашли в стиральной машинке, сообщило региональное управление Следственного комитета.
"В рамках уголовного дела проводились поиски ребенка, в результате которых тело мальчика обнаружено в гараже, пристроенном к дому, внутри стиральной машинки. В настоящее время участниками следственно-оперативной группы проводится осмотр места происшествия", — говорится в публикации.
Для установления точной причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Мальчик пропал в Улан-Удэ в субботу из дома на улице Пританской. В последний раз его видел в обеденное время дедушка. Оставшись без присмотра взрослых, ребенок бесследно исчез. Возбуждено уголовное дело.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
В Омской области в канаве нашли живого новорожденного мальчика
25 сентября 2023, 20:49
 
ПроисшествияРоссияУлан-Удэ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала