https://ria.ru/20240428/telegraph-1942939139.html

Они не вернутся. СМИ сообщили Зеленскому ужасные новости

Они не вернутся. СМИ сообщили Зеленскому ужасные новости - РИА Новости, 28.04.2024

Они не вернутся. СМИ сообщили Зеленскому ужасные новости

Сбежавшие в страны Запада украинцы не хотят возвращаться воевать в рядах ВСУ, пишет The Telegraph. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T16:59

2024-04-28T16:59

2024-04-28T16:59

в мире

украина

европа

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Сбежавшие в страны Запада украинцы не хотят возвращаться воевать в рядах ВСУ, пишет The Telegraph."Люди не вернутся. Чем дольше идет конфликт, чем больше примут подобных законов, то тем больше людей ненавидят Украину и ее правительство. Почему я должен возвращаться и воевать? Ради чего?" — цитируют журналисты слова украинца, проживающего в Европе.Как указали обозреватели, все больше граждан Украины отказываются возвращаться на родину и идти за нее воевать, поскольку считают, что она не достойна их самопожертвования. Многие жалуются, что новый закон о мобилизации нечестно затрагивает тех, кто жил за рубежом еще до начала боевых действий, поскольку если срок их паспорта истечет, то они, вернувшись туда ради продления документа, больше не смогут уехать с Украины и попадут в армию.Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.

https://ria.ru/20240428/sbu-1942925778.html

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в мире, украина, европа, владимир зеленский, вооруженные силы украины