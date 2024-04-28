https://ria.ru/20240428/tailand-1942927075.html
В правительстве Таиланда произошли перестановки
В правительстве Таиланда произошли перестановки - РИА Новости, 28.04.2024
В правительстве Таиланда произошли перестановки
В кабинете министров Таиланда произошли перестановки в финансово-экономическом блоке, внешнеполитическом ведомстве, в здравоохранении, культуре, спорте и... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T15:22
2024-04-28T15:22
2024-04-28T15:22
в мире
таиланд
юго-восточная азия
сеттха тхависин
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БАНГКОК, 28 апр - РИА Новости. В кабинете министров Таиланда произошли перестановки в финансово-экономическом блоке, внешнеполитическом ведомстве, в здравоохранении, культуре, спорте и туризме. Королевский указ об освобождении от занимаемых должностей нескольких вице-премьеров и министров и назначении новых глав министерств и вице-премьеров опубликован в воскресенье в Royal Government Gazette. Согласно указу, премьер-министр Сеттха Тхависин освобожден от должности министра финансов, которую он занимал параллельно с креслом главы правительства. На должность министра финансов назначен недавно покинувший пост главы Таиландской фондовой биржи 75-летний Пхичай Чунватчира, в прошлом более 10 лет возглавлявший правление нефтяной компании Bangchak Corporation. Вице-премьер и министр здравоохранения Чоланан Сикео освобожден от обеих должностей, его в качестве министра и вице-премьера заменил Сомсак Тхепсутхин. Министр транспорта Сурия Чуангрунгрыангкит назначен вице-премьером. Министр иностранных дел Панпри Пхиттханукон освобожден от должности вице-премьера при сохранении должности главы МИД. Министр культуры Семсак Пхонгпханит назначен министром спорта и туризма, в то время как на должность главы минкульта назначена Судаван Вангсуппхакиткосон, занимавшая до этого дня пост министра спорта и туризма. Перестановки в правительстве Сеттхи Тхависина ожидались, в том числе у местных обозревателей не было сомнений в том, что премьер оставит пост министра финансов, который он занимал по совместительству, и в качестве кандидата на пост главы минфина называли именно Пхичая Чунватчиру. Изменения в минздраве также прогнозировались многими. Но освобождение министра иностранных дел Пхиттханукона от должности вице-премьера в момент, когда Таиланд начал реализовывать несколько важных дипломатических инициатив по региональным проблемам в Юго-Восточной Азии, оказалось неожиданностью для большинства наблюдателей.
https://ria.ru/20240423/tailand-1941727244.html
https://ria.ru/20240305/rossotrudnichestvo-1931130480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таиланд, юго-восточная азия, сеттха тхависин
В мире, Таиланд, Юго-Восточная Азия, Сеттха Тхависин
В правительстве Таиланда произошли перестановки
В правительстве Таиланда произошли перестановки в финансово-экономическом блоке
БАНГКОК, 28 апр - РИА Новости. В кабинете министров Таиланда произошли перестановки в финансово-экономическом блоке, внешнеполитическом ведомстве, в здравоохранении, культуре, спорте и туризме.
Королевский указ об освобождении от занимаемых должностей нескольких вице-премьеров и министров и назначении новых глав министерств и вице-премьеров опубликован в воскресенье в Royal Government Gazette.
Согласно указу, премьер-министр Сеттха Тхависин
освобожден от должности министра финансов, которую он занимал параллельно с креслом главы правительства. На должность министра финансов назначен недавно покинувший пост главы Таиландской фондовой биржи 75-летний Пхичай Чунватчира, в прошлом более 10 лет возглавлявший правление нефтяной компании Bangchak Corporation.
Вице-премьер и министр здравоохранения Чоланан Сикео освобожден от обеих должностей, его в качестве министра и вице-премьера заменил Сомсак Тхепсутхин. Министр транспорта Сурия Чуангрунгрыангкит назначен вице-премьером.
Министр иностранных дел Панпри Пхиттханукон освобожден от должности вице-премьера при сохранении должности главы МИД.
Министр культуры Семсак Пхонгпханит назначен министром спорта и туризма, в то время как на должность главы минкульта назначена Судаван Вангсуппхакиткосон, занимавшая до этого дня пост министра спорта и туризма.
Перестановки в правительстве Сеттхи Тхависина ожидались, в том числе у местных обозревателей не было сомнений в том, что премьер оставит пост министра финансов, который он занимал по совместительству, и в качестве кандидата на пост главы минфина называли именно Пхичая Чунватчиру. Изменения в минздраве также прогнозировались многими. Но освобождение министра иностранных дел Пхиттханукона от должности вице-премьера в момент, когда Таиланд начал реализовывать несколько важных дипломатических инициатив по региональным проблемам в Юго-Восточной Азии
, оказалось неожиданностью для большинства наблюдателей.