Рейтинг@Mail.ru
Россию будут тестировать "на слабо", заявил Песков - РИА Новости, 28.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:01 28.04.2024 (обновлено: 11:13 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/svo-1942899811.html
Россию будут тестировать "на слабо", заявил Песков
Россию будут тестировать "на слабо", заявил Песков - РИА Новости, 28.04.2024
Россию будут тестировать "на слабо", заявил Песков
Противники однозначно будут тестировать Россию "на слабо", главное это "слабо" никогда не показать, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T11:01
2024-04-28T11:13
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934712221_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f06caaccb87663c91a862dc4fe0546bb.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Противники однозначно будут тестировать Россию "на слабо", главное это "слабо" никогда не показать, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста."То, что та сторона - я имею в виду "коллективный Запад плюс один", я бы так назвал уже ту сторону, - то, что та сторона будет нас тестировать на слабо, это однозначно. Нам главное это слабо никогда не показать", - заявил Песков.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934712221_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8448a308771b5c28a7430f077497ba82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Россию будут тестировать "на слабо", заявил Песков

Песков: противники будут тестировать Россию "на слабо"

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПротиводроновое ружье
Противодроновое ружье - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Противодроновое ружье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Противники однозначно будут тестировать Россию "на слабо", главное это "слабо" никогда не показать, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.
"То, что та сторона - я имею в виду "коллективный Запад плюс один", я бы так назвал уже ту сторону, - то, что та сторона будет нас тестировать на слабо, это однозначно. Нам главное это слабо никогда не показать", - заявил Песков.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала