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Россию будут тестировать "на слабо", заявил Песков
Россию будут тестировать "на слабо", заявил Песков - РИА Новости, 28.04.2024
Россию будут тестировать "на слабо", заявил Песков
Противники однозначно будут тестировать Россию "на слабо", главное это "слабо" никогда не показать, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T11:01
2024-04-28T11:01
2024-04-28T11:13
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Противники однозначно будут тестировать Россию "на слабо", главное это "слабо" никогда не показать, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста."То, что та сторона - я имею в виду "коллективный Запад плюс один", я бы так назвал уже ту сторону, - то, что та сторона будет нас тестировать на слабо, это однозначно. Нам главное это слабо никогда не показать", - заявил Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Россию будут тестировать "на слабо", заявил Песков
Песков: противники будут тестировать Россию "на слабо"