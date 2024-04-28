https://ria.ru/20240428/svo-1942899811.html

Россию будут тестировать "на слабо", заявил Песков

Россию будут тестировать "на слабо", заявил Песков - РИА Новости, 28.04.2024

Россию будут тестировать "на слабо", заявил Песков

Противники однозначно будут тестировать Россию "на слабо", главное это "слабо" никогда не показать, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T11:01

2024-04-28T11:01

2024-04-28T11:13

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Противники однозначно будут тестировать Россию "на слабо", главное это "слабо" никогда не показать, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста."То, что та сторона - я имею в виду "коллективный Запад плюс один", я бы так назвал уже ту сторону, - то, что та сторона будет нас тестировать на слабо, это однозначно. Нам главное это слабо никогда не показать", - заявил Песков.

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность