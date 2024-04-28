https://ria.ru/20240428/student-1942897838.html

Украинского студента МГУ арестовали за сбор денег для ВСУ

Украинского студента МГУ арестовали за сбор денег для ВСУ - РИА Новости, 28.04.2024

Украинского студента МГУ арестовали за сбор денег для ВСУ

Украинского студента МГУ арестовали в Москве за попытки собрать в интернете деньги для ВСУ и за размещение информации националистического характера, включая... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T10:35

2024-04-28T10:35

2024-04-28T15:41

происшествия

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вооруженные силы украины

украинская повстанческая армия

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Украинского студента МГУ арестовали в Москве за попытки собрать в интернете деньги для ВСУ и за размещение информации националистического характера, включая призывы к национальной розни, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Г., уроженец Одессы и гражданин Украины, проживающий в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте, неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, публикации, направленные на сбор денег "для нужд Вооруженных сил Украины", а также изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ для лиц, находящихся на территории Московского региона", — сказал собеседник агентства.В пятницу его арестовали на 12 суток по административной статье о возбуждении ненависти либо вражды.У злоумышленника есть действующий украинский паспорт, при этом заявления на получение российского гражданства студент МГУ не подавал. По данным источника, в соцсетях этот студент неоднократно высказывал намерения по окончании обучения в МГУ незамедлительно покинуть Россию, так как "чувствует себя здесь неуютно", а также призывал к ударам по Москве, публиковал лозунги националистической "Украинской повстанческой армии"*. При этом злоумышленнику вручили уведомление о сокращении срока пребывания в стране."То обстоятельство, что Гулько С. В. выдано уведомление о сокращении ему срока временного пребывания на территории России и необходимости выехать с территории России в течение трех дней, не препятствует назначению Гулько С. В. справедливого наказания за совершенное им правонарушение", — подчеркнул собеседник агентства.По информации источника, вечером 3 апреля студента-одессита задержали сотрудники ОВД за неповиновение законному распоряжению полицейских, а затем доставили в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения административного материала и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. После этого 26 апреля Тверской районный суд Москвы по двум протоколам назначил ему арест еще на 12 суток.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, украина, россия, вооруженные силы украины, украинская повстанческая армия