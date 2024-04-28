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Украинского студента МГУ арестовали за сбор денег для ВСУ - РИА Новости, 28.04.2024
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10:35 28.04.2024 (обновлено: 15:41 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/student-1942897838.html
Украинского студента МГУ арестовали за сбор денег для ВСУ
Украинского студента МГУ арестовали за сбор денег для ВСУ - РИА Новости, 28.04.2024
Украинского студента МГУ арестовали за сбор денег для ВСУ
Украинского студента МГУ арестовали в Москве за попытки собрать в интернете деньги для ВСУ и за размещение информации националистического характера, включая... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T10:35
2024-04-28T15:41
происшествия
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Украинского студента МГУ арестовали в Москве за попытки собрать в интернете деньги для ВСУ и за размещение информации националистического характера, включая призывы к национальной розни, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. &quot;Студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Г., уроженец Одессы и гражданин Украины, проживающий в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте, неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, публикации, направленные на сбор денег &quot;для нужд Вооруженных сил Украины&quot;, а также изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ для лиц, находящихся на территории Московского региона&quot;, — сказал собеседник агентства.В пятницу его арестовали на 12 суток по административной статье о возбуждении ненависти либо вражды.У злоумышленника есть действующий украинский паспорт, при этом заявления на получение российского гражданства студент МГУ не подавал. По данным источника, в соцсетях этот студент неоднократно высказывал намерения по окончании обучения в МГУ незамедлительно покинуть Россию, так как "чувствует себя здесь неуютно", а также призывал к ударам по Москве, публиковал лозунги националистической "Украинской повстанческой армии"*. При этом злоумышленнику вручили уведомление о сокращении срока пребывания в стране.&quot;То обстоятельство, что Гулько С. В. выдано уведомление о сокращении ему срока временного пребывания на территории России и необходимости выехать с территории России в течение трех дней, не препятствует назначению Гулько С. В. справедливого наказания за совершенное им правонарушение&quot;, — подчеркнул собеседник агентства.По информации источника, вечером 3 апреля студента-одессита задержали сотрудники ОВД за неповиновение законному распоряжению полицейских, а затем доставили в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения административного материала и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. После этого 26 апреля Тверской районный суд Москвы по двум протоколам назначил ему арест еще на 12 суток.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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происшествия, москва, украина, россия, вооруженные силы украины, украинская повстанческая армия
Происшествия, Москва, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Украинская повстанческая армия
Украинского студента МГУ арестовали за сбор денег для ВСУ

Студента МГУ из Одессы арестовали за сбор денег для ВСУ и призывы к ударам по РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на улице
Сотрудники полиции на улице - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудники полиции на улице. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Украинского студента МГУ арестовали в Москве за попытки собрать в интернете деньги для ВСУ и за размещение информации националистического характера, включая призывы к национальной розни, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«

"Студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Г., уроженец Одессы и гражданин Украины, проживающий в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте, неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, публикации, направленные на сбор денег "для нужд Вооруженных сил Украины", а также изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ для лиц, находящихся на территории Московского региона", — сказал собеседник агентства.

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В пятницу его арестовали на 12 суток по административной статье о возбуждении ненависти либо вражды.
У злоумышленника есть действующий украинский паспорт, при этом заявления на получение российского гражданства студент МГУ не подавал.
По данным источника, в соцсетях этот студент неоднократно высказывал намерения по окончании обучения в МГУ незамедлительно покинуть Россию, так как "чувствует себя здесь неуютно", а также призывал к ударам по Москве, публиковал лозунги националистической "Украинской повстанческой армии"*.
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При этом злоумышленнику вручили уведомление о сокращении срока пребывания в стране.
«

"То обстоятельство, что Гулько С. В. выдано уведомление о сокращении ему срока временного пребывания на территории России и необходимости выехать с территории России в течение трех дней, не препятствует назначению Гулько С. В. справедливого наказания за совершенное им правонарушение", — подчеркнул собеседник агентства.

По информации источника, вечером 3 апреля студента-одессита задержали сотрудники ОВД за неповиновение законному распоряжению полицейских, а затем доставили в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения административного материала и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. После этого 26 апреля Тверской районный суд Москвы по двум протоколам назначил ему арест еще на 12 суток.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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