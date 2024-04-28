https://ria.ru/20240428/spilberg-1942882585.html
СМИ: над стратегией для предвыборной кампании Байдена работает Спилберг
СМИ: над стратегией для предвыборной кампании Байдена работает Спилберг - РИА Новости, 28.04.2024
СМИ: над стратегией для предвыборной кампании Байдена работает Спилберг
Американский режиссер Стивен Спилберг сотрудничает с предвыборной кампанией президента США Джо Байдена в разработке стратегии для намеченного на август... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T07:30
2024-04-28T07:30
2024-04-28T07:31
в мире
сша
стивен спилберг
джо байден
барак обама
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761505510_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_6ab4ac4dfb7b475f302f243413f21ca3.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Американский режиссер Стивен Спилберг сотрудничает с предвыборной кампанией президента США Джо Байдена в разработке стратегии для намеченного на август национального съезда Демократической партии, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник, знакомый с вопросом. "Стивен Спилберг работает с предвыборной кампанией президента Джо Байдена для разработки стратегии для национального съезда Демократической партии", - указывает телеканал. Отмечается, что Спилберг уже активно участвует во встречах с организаторами съезда. В то же время телеканал обращает внимание на то, что у режиссера нет планов снимать специальный фильм для съезда, хотя он ранее снял фильм для кампании бывшего президента США Барака Обамы в 2008 году. Спилберг - обладатель четырех премий "Оскар" и создатель таких фильмов, как "Челюсти", "Список Шиндлера" и "Парк Юрского периода".
https://ria.ru/20240427/vystupleniya-1942843436.html
https://ria.ru/20231020/bayden-1903987790.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761505510_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c797f67dce43afaa0a28a988427e0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, стивен спилберг, джо байден, барак обама
В мире, США, Стивен Спилберг, Джо Байден, Барак Обама
СМИ: над стратегией для предвыборной кампании Байдена работает Спилберг
NBC: в разработке стратегии для предвыборной кампании Байдена участвует Спилберг