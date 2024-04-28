https://ria.ru/20240428/spilberg-1942882585.html

СМИ: над стратегией для предвыборной кампании Байдена работает Спилберг

СМИ: над стратегией для предвыборной кампании Байдена работает Спилберг - РИА Новости, 28.04.2024

СМИ: над стратегией для предвыборной кампании Байдена работает Спилберг

Американский режиссер Стивен Спилберг сотрудничает с предвыборной кампанией президента США Джо Байдена в разработке стратегии для намеченного на август... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T07:30

2024-04-28T07:30

2024-04-28T07:31

в мире

сша

стивен спилберг

джо байден

барак обама

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Американский режиссер Стивен Спилберг сотрудничает с предвыборной кампанией президента США Джо Байдена в разработке стратегии для намеченного на август национального съезда Демократической партии, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник, знакомый с вопросом. "Стивен Спилберг работает с предвыборной кампанией президента Джо Байдена для разработки стратегии для национального съезда Демократической партии", - указывает телеканал. Отмечается, что Спилберг уже активно участвует во встречах с организаторами съезда. В то же время телеканал обращает внимание на то, что у режиссера нет планов снимать специальный фильм для съезда, хотя он ранее снял фильм для кампании бывшего президента США Барака Обамы в 2008 году. Спилберг - обладатель четырех премий "Оскар" и создатель таких фильмов, как "Челюсти", "Список Шиндлера" и "Парк Юрского периода".

https://ria.ru/20240427/vystupleniya-1942843436.html

https://ria.ru/20231020/bayden-1903987790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, стивен спилберг, джо байден, барак обама