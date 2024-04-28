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СМИ: над стратегией для предвыборной кампании Байдена работает Спилберг - РИА Новости, 28.04.2024
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07:30 28.04.2024 (обновлено: 07:31 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/spilberg-1942882585.html
СМИ: над стратегией для предвыборной кампании Байдена работает Спилберг
СМИ: над стратегией для предвыборной кампании Байдена работает Спилберг - РИА Новости, 28.04.2024
СМИ: над стратегией для предвыборной кампании Байдена работает Спилберг
Американский режиссер Стивен Спилберг сотрудничает с предвыборной кампанией президента США Джо Байдена в разработке стратегии для намеченного на август... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T07:30
2024-04-28T07:31
в мире
сша
стивен спилберг
джо байден
барак обама
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Американский режиссер Стивен Спилберг сотрудничает с предвыборной кампанией президента США Джо Байдена в разработке стратегии для намеченного на август национального съезда Демократической партии, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник, знакомый с вопросом. "Стивен Спилберг работает с предвыборной кампанией президента Джо Байдена для разработки стратегии для национального съезда Демократической партии", - указывает телеканал. Отмечается, что Спилберг уже активно участвует во встречах с организаторами съезда. В то же время телеканал обращает внимание на то, что у режиссера нет планов снимать специальный фильм для съезда, хотя он ранее снял фильм для кампании бывшего президента США Барака Обамы в 2008 году. Спилберг - обладатель четырех премий "Оскар" и создатель таких фильмов, как "Челюсти", "Список Шиндлера" и "Парк Юрского периода".
https://ria.ru/20240427/vystupleniya-1942843436.html
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в мире, сша, стивен спилберг, джо байден, барак обама
В мире, США, Стивен Спилберг, Джо Байден, Барак Обама
СМИ: над стратегией для предвыборной кампании Байдена работает Спилберг

NBC: в разработке стратегии для предвыборной кампании Байдена участвует Спилберг

© Фото : Jamie McCarthy/Getty Images for 20th Century StudiosРежиссер Стивен Спилберг
Режиссер Стивен Спилберг - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© Фото : Jamie McCarthy/Getty Images for 20th Century Studios
Режиссер Стивен Спилберг. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Американский режиссер Стивен Спилберг сотрудничает с предвыборной кампанией президента США Джо Байдена в разработке стратегии для намеченного на август национального съезда Демократической партии, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.
«
"Стивен Спилберг работает с предвыборной кампанией президента Джо Байдена для разработки стратегии для национального съезда Демократической партии", - указывает телеканал.
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Отмечается, что Спилберг уже активно участвует во встречах с организаторами съезда.
В то же время телеканал обращает внимание на то, что у режиссера нет планов снимать специальный фильм для съезда, хотя он ранее снял фильм для кампании бывшего президента США Барака Обамы в 2008 году.
Спилберг - обладатель четырех премий "Оскар" и создатель таких фильмов, как "Челюсти", "Список Шиндлера" и "Парк Юрского периода".
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В миреСШАСтивен СпилбергДжо БайденБарак Обама
 
 
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