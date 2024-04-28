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Спецоперация, 28 апреля: Новобахмутовка освобождена, угрозы Крымскому мосту - РИА Новости, 28.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:10 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/spetsoperatsiya-1942940301.html
Спецоперация, 28 апреля: Новобахмутовка освобождена, угрозы Крымскому мосту
Спецоперация, 28 апреля: Новобахмутовка освобождена, угрозы Крымскому мосту - РИА Новости, 28.04.2024
Спецоперация, 28 апреля: Новобахмутовка освобождена, угрозы Крымскому мосту
Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населённый пункт Новобахмутовка в ДНР, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T17:10
2024-04-28T17:10
специальная военная операция на украине
технологии
россия
украина
людиново
павел зарубин
линас линкявичюс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населённый пункт Новобахмутовка в ДНР, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. За минувшие сутки подразделения группировок войск "Запад" и "Восток" заняли более выгодные рубежи, "Юг" улучшила своё положение по переднему краю. Системы ПВО сбили 5 украинских ракет ATACMS и 46 дронов. Совокупные потери противника на всех участках фронта за сутки составили до 1145 солдат, 5 танков и других бронемашин, 22 артиллерийских орудия и 36 военных автомобиля. Происходящее в зоне СВО негативно сказывается на духе украинских войск. Как заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, с украинской стороны на фронтах нарастает паника, РФ важно не останавливаться и эту динамику поддержать. Песков подчеркнул, что положение дел показывает, что Россия победит в специальной военной операции. При этом он назвал ситуацию, когда Киев не гнушается "кидать новые тысячи и тысячи людей в топку этой войны" трагедией для народа Украины. Угроза Крымскому мостуПосол Литвы в Швеции, бывший глава литовского МИД, Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X пост с намеком на готовящийся удар по Крымскому мосту. Дипломат опубликовал коллаж с изображением моста и фотографией пуска ракеты. Изображения он сопроводил надписью: "Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время". На это отреагировал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, заявив, что сейчас "раболепные прибалтийские американские болонки… бешено лают, но будут жалостно ныть позже, когда наступит судный день, и они пожалеют о всех подобных оплошностях". Украинские удары по РФРоссийские системы ПВО в ночь на воскресенье отразили очередную атаку дронов ВСУ на территорию РФ. Всего было сбито 17 БПЛА: 9 над Брянской областью, по 3 над Курской и Калужской и 2 над Белгородской. При этом губернатор калужской области Владислав Шапша опроверг в своём Telegram-канале сообщения в соцсетях, согласно которым в результате атаки беспилотников произошёл взрыв цистерны с бензином на территории нефтебазы в Людиново. По словам главы региона, в результате падения обломков БПЛА повреждена только внешняя обшивка резервуара. Разрушений и пожара в месте падения не было. Калужский губернатор сообщил, что беспилотники были сбиты в районе нефтебазы Людиново, пострадавших и разрушений нет Поддержка Украины ЗападомВладимир Зеленский поднял требования к странам Запада по поставка систем ПВО Patriot. Он заявил в своём Telegram-канале, что Украине нужны минимум 7 систем ПВО Patriot, при этом месяц назад он требовал 5 таких комплексов. Он отметил, что инициатива с поиском и поставкой Patriot, которые "есть у партнёров", должна сработать "как можно быстрее".
https://ria.ru/20240428/ukraina-1942934820.html
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технологии, россия, украина, людиново, павел зарубин, линас линкявичюс, вооруженные силы украины, оон, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Украина, Людиново, Павел Зарубин, Линас Линкявичюс, Вооруженные силы Украины, ООН, Дмитрий Песков
Спецоперация, 28 апреля: Новобахмутовка освобождена, угрозы Крымскому мосту

Спецоперация, 28 апреля: подразделения "Запад" и "Восток" заняли выгодные рубежи

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населённый пункт Новобахмутовка в ДНР, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
За минувшие сутки подразделения группировок войск "Запад" и "Восток" заняли более выгодные рубежи, "Юг" улучшила своё положение по переднему краю.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
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Вчера, 16:24
Системы ПВО сбили 5 украинских ракет ATACMS и 46 дронов.
Совокупные потери противника на всех участках фронта за сутки составили до 1145 солдат, 5 танков и других бронемашин, 22 артиллерийских орудия и 36 военных автомобиля.
Происходящее в зоне СВО негативно сказывается на духе украинских войск. Как заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, с украинской стороны на фронтах нарастает паника, РФ важно не останавливаться и эту динамику поддержать.
Песков подчеркнул, что положение дел показывает, что Россия победит в специальной военной операции. При этом он назвал ситуацию, когда Киев не гнушается "кидать новые тысячи и тысячи людей в топку этой войны" трагедией для народа Украины.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике
Подразделения группировки войск Центр освободили село Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике

Угроза Крымскому мосту

Посол Литвы в Швеции, бывший глава литовского МИД, Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X пост с намеком на готовящийся удар по Крымскому мосту.
Дипломат опубликовал коллаж с изображением моста и фотографией пуска ракеты. Изображения он сопроводил надписью: "Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время".
На это отреагировал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, заявив, что сейчас "раболепные прибалтийские американские болонки… бешено лают, но будут жалостно ныть позже, когда наступит судный день, и они пожалеют о всех подобных оплошностях".

Украинские удары по РФ

Российские системы ПВО в ночь на воскресенье отразили очередную атаку дронов ВСУ на территорию РФ. Всего было сбито 17 БПЛА: 9 над Брянской областью, по 3 над Курской и Калужской и 2 над Белгородской.
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При этом губернатор калужской области Владислав Шапша опроверг в своём Telegram-канале сообщения в соцсетях, согласно которым в результате атаки беспилотников произошёл взрыв цистерны с бензином на территории нефтебазы в Людиново.
По словам главы региона, в результате падения обломков БПЛА повреждена только внешняя обшивка резервуара. Разрушений и пожара в месте падения не было.
Калужский губернатор сообщил, что беспилотники были сбиты в районе нефтебазы Людиново, пострадавших и разрушений нет

Поддержка Украины Западом

Владимир Зеленский поднял требования к странам Запада по поставка систем ПВО Patriot. Он заявил в своём Telegram-канале, что Украине нужны минимум 7 систем ПВО Patriot, при этом месяц назад он требовал 5 таких комплексов.
Он отметил, что инициатива с поиском и поставкой Patriot, которые "есть у партнёров", должна сработать "как можно быстрее".
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияУкраинаЛюдиновоПавел ЗарубинЛинас ЛинкявичюсВооруженные силы УкраиныООНДмитрий Песков
 
 
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