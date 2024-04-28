https://ria.ru/20240428/spetsoperatsiya-1942917364.html

ВС России уничтожили на Херсонском направлении 50 украинских военных

ВС России уничтожили на Херсонском направлении 50 украинских военных - РИА Новости, 28.04.2024

ВС России уничтожили на Херсонском направлении 50 украинских военных

Российские подразделения "Днепр" уничтожили на херсонском направлении 50 украинских военнослужащих, 155-мм гаубицу М777 производства США и станцию... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T13:54

2024-04-28T13:54

2024-04-28T13:54

специальная военная операция на украине

сша

россия

работино

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские подразделения "Днепр" уничтожили на херсонском направлении 50 украинских военнослужащих, 155-мм гаубицу М777 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменской, Работино Запорожской области, Ивановка и Ольговка Херсонской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240428/spetsoperatsiya-1942915376.html

сша

россия

работино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, работино, вооруженные силы украины, безопасность