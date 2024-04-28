https://ria.ru/20240428/spetsoperatsiya-1942917364.html
ВС России уничтожили на Херсонском направлении 50 украинских военных
ВС России уничтожили на Херсонском направлении 50 украинских военных - РИА Новости, 28.04.2024
ВС России уничтожили на Херсонском направлении 50 украинских военных
Российские подразделения "Днепр" уничтожили на херсонском направлении 50 украинских военнослужащих, 155-мм гаубицу М777 производства США и станцию... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T13:54
2024-04-28T13:54
2024-04-28T13:54
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские подразделения "Днепр" уничтожили на херсонском направлении 50 украинских военнослужащих, 155-мм гаубицу М777 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменской, Работино Запорожской области, Ивановка и Ольговка Херсонской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240428/spetsoperatsiya-1942915376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, работино, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Работино, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили на Херсонском направлении 50 украинских военных
Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила до 50 военных ВСУ и станцию РЭБ