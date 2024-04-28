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"Южная" группировка российских войск отразила четыре контратаки ВСУ - РИА Новости, 28.04.2024
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13:39 28.04.2024 (обновлено: 13:48 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/spetsoperatsiya-1942915819.html
"Южная" группировка российских войск отразила четыре контратаки ВСУ
"Южная" группировка российских войск отразила четыре контратаки ВСУ - РИА Новости, 28.04.2024
"Южная" группировка российских войск отразила четыре контратаки ВСУ
Потери Киева в результате действий российской группировки "Юг" на территории ДНР составили до 360 солдат, также уничтожены два склада боеприпасов, сообщило в... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T13:39
2024-04-28T13:48
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
мт-12 "рапира"
киев
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Потери Киева в результате действий российской группировки "Юг" на территории ДНР составили до 360 солдат, также уничтожены два склада боеприпасов, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 93-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также были отражены четыре контратаки штурмовых групп 92-й штурмовой бригады ВСУ в районе Часова Яра в ДНР."Потери противника составили до 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 17 автомобилей", - добавили в МО РФ.В ходе контрабатарейной борьбы, как уточнили в Минобороны, были поражены два 152-миллиметровых орудия Д-20, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и 100-миллиметровое противотанковое орудие МТ-12 "Рапира". Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и полевой склад боеприпасов.
https://ria.ru/20240428/spetsoperatsiya-1942915376.html
https://ria.ru/20240426/taktika-1942480028.html
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донецкая народная республика
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безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, мт-12 "рапира", киев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, МТ-12 "Рапира", Киев
"Южная" группировка российских войск отразила четыре контратаки ВСУ

Минобороны: "Южная" группировка ВС России улучшила положение по переднему краю

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" Южной группировки войск
Боевая работа РСЗО Град Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Боевая работа РСЗО "Град" Южной группировки войск. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Потери Киева в результате действий российской группировки "Юг" на территории ДНР составили до 360 солдат, также уничтожены два склада боеприпасов, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 93-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Отмечается, что также были отражены четыре контратаки штурмовых групп 92-й штурмовой бригады ВСУ в районе Часова Яра в ДНР.
"Потери противника составили до 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 17 автомобилей", - добавили в МО РФ.
В ходе контрабатарейной борьбы, как уточнили в Минобороны, были поражены два 152-миллиметровых орудия Д-20, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и 100-миллиметровое противотанковое орудие МТ-12 "Рапира". Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и полевой склад боеприпасов.
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