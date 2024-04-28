https://ria.ru/20240428/spetsoperatsiya-1942915819.html

"Южная" группировка российских войск отразила четыре контратаки ВСУ

"Южная" группировка российских войск отразила четыре контратаки ВСУ - РИА Новости, 28.04.2024

"Южная" группировка российских войск отразила четыре контратаки ВСУ

Потери Киева в результате действий российской группировки "Юг" на территории ДНР составили до 360 солдат, также уничтожены два склада боеприпасов, сообщило в... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T13:39

2024-04-28T13:39

2024-04-28T13:48

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

мт-12 "рапира"

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938894865_0:175:3020:1874_1920x0_80_0_0_d5c6db24fccb76491c8ab26fa9f3b360.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Потери Киева в результате действий российской группировки "Юг" на территории ДНР составили до 360 солдат, также уничтожены два склада боеприпасов, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 93-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также были отражены четыре контратаки штурмовых групп 92-й штурмовой бригады ВСУ в районе Часова Яра в ДНР."Потери противника составили до 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 17 автомобилей", - добавили в МО РФ.В ходе контрабатарейной борьбы, как уточнили в Минобороны, были поражены два 152-миллиметровых орудия Д-20, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и 100-миллиметровое противотанковое орудие МТ-12 "Рапира". Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и полевой склад боеприпасов.

https://ria.ru/20240428/spetsoperatsiya-1942915376.html

https://ria.ru/20240426/taktika-1942480028.html

россия

донецкая народная республика

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, мт-12 "рапира", киев