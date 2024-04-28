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В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.04.2024
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины, сообщает 24 канал. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T04:07
2024-04-28T04:07
2024-04-28T04:10
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины, сообщает 24 канал. "В Хмельницкой области слышали взрывы", - указывает телеканал. Ранее в регионе объявлялась воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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хмельницкая область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Хмельницкая область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
"24 канал": в Хмельницкой области на фоне тревоги прогремел ряд взрывов