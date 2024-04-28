https://ria.ru/20240428/spetsoperatsiya-1942875627.html

В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.04.2024

В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины, сообщает 24 канал. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T04:07

2024-04-28T04:07

2024-04-28T04:10

хмельницкая область

россия

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины, сообщает 24 канал. "В Хмельницкой области слышали взрывы", - указывает телеканал. Ранее в регионе объявлялась воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240427/podpole-1942743570.html

хмельницкая область

россия

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хмельницкая область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины