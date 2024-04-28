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Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС - РИА Новости, 28.04.2024
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21:03 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/spacex-1942961857.html
Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС
Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС - РИА Новости, 28.04.2024
Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС
Грузовой корабль Dragon отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщила компания SpaceX. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T21:03
2024-04-28T21:03
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Грузовой корабль Dragon отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщила компания SpaceX. "Отстыковка подтверждена", - написала компания на своей странице в соцсети X. В публикации также сообщается, что на Землю корабль вернется 30 апреля, приблизительно через 36 часов после отстыковки. Ранее НАСА сообщило, что возвращение грузового корабля Dragon на Землю после месячной экспедиции на МКС состоится не раньше 28 апреля. Грузовик Dragon стартовал с Земли 22 марта, по технологии он может оставаться на орбите около месяца. Dragon - единственный на сегодня космический корабль, предназначенный не только для доставки грузов на орбиту, но и возвращения на Землю научных материалов и других грузов с МКС. Как сообщила компания перед последним стартом Dragon, для него это четвертый рейс на МКС.
https://ria.ru/20240423/mks-1941703562.html
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Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС

SpaceX: грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС

© РИА Новости / NASA | Перейти в медиабанкСтарт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon к МКС
Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon к МКС - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / NASA
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Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon к МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Грузовой корабль Dragon отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщила компания SpaceX.
«
"Отстыковка подтверждена", - написала компания на своей странице в соцсети X.
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В публикации также сообщается, что на Землю корабль вернется 30 апреля, приблизительно через 36 часов после отстыковки.
Ранее НАСА сообщило, что возвращение грузового корабля Dragon на Землю после месячной экспедиции на МКС состоится не раньше 28 апреля.
Грузовик Dragon стартовал с Земли 22 марта, по технологии он может оставаться на орбите около месяца. Dragon - единственный на сегодня космический корабль, предназначенный не только для доставки грузов на орбиту, но и возвращения на Землю научных материалов и других грузов с МКС. Как сообщила компания перед последним стартом Dragon, для него это четвертый рейс на МКС.
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