https://ria.ru/20240428/siriya-1942938493.html

ВС Сирии уничтожили бронетехнику террористов в трех областях

ВС Сирии уничтожили бронетехнику террористов в трех областях - РИА Новости, 28.04.2024

ВС Сирии уничтожили бронетехнику террористов в трех областях

Вооруженные силы Сирии атаковали транспортные средства в пригородах Алеппо, Идлиба и Латакии, говорится в заявлении министерства обороны Сирии, опубликованном... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T16:51

2024-04-28T16:51

2024-04-28T16:51

в мире

сирия

алеппо

идлиб (мухафаза)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565050959_0:52:3336:1928_1920x0_80_0_0_bcad242a28f8d92daca7f34b6d766857.jpg

ДАМАСК, 28 апреля - РИА Новости. Вооруженные силы Сирии атаковали транспортные средства в пригородах Алеппо, Идлиба и Латакии, говорится в заявлении министерства обороны Сирии, опубликованном на его сайте. "В рамках выполнения поставленных задач по противодействию продолжающихся террористических атак подразделения сирийской армии, действующие в сельских пригородах Алеппо и Идлиба, взаимодействуя с дружественными российскими силами и с помощью беспилотников нанесли удар по нескольким автомобилям и бронетехнике террористических организаций, в результате чего они были полностью уничтожены, а находившиеся в них террористы были убиты и ранены", - отметили в минобороны. Кроме того, по данным МО Сирии, "армейское подразделение, действовавшее в пригороде Латакии, смогло сбить и уничтожить несколько дронов, с помощью которых террористы пытались атаковать деревни и города в этом регионе". Разрозненные группы террористов продолжают действовать в пустынных районах на севере и северо-востоке Сирии после освобождения армией большей части страны. Террористы периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей удаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.-

https://ria.ru/20240422/istrebitel-1941412274.html

https://ria.ru/20231006/pvo-1900908366.html

сирия

алеппо

идлиб (мухафаза)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сирия, алеппо, идлиб (мухафаза)