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ВС Сирии уничтожили бронетехнику террористов в трех областях - РИА Новости, 28.04.2024
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16:51 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/siriya-1942938493.html
ВС Сирии уничтожили бронетехнику террористов в трех областях
ВС Сирии уничтожили бронетехнику террористов в трех областях - РИА Новости, 28.04.2024
ВС Сирии уничтожили бронетехнику террористов в трех областях
Вооруженные силы Сирии атаковали транспортные средства в пригородах Алеппо, Идлиба и Латакии, говорится в заявлении министерства обороны Сирии, опубликованном... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T16:51
2024-04-28T16:51
в мире
сирия
алеппо
идлиб (мухафаза)
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ДАМАСК, 28 апреля - РИА Новости. Вооруженные силы Сирии атаковали транспортные средства в пригородах Алеппо, Идлиба и Латакии, говорится в заявлении министерства обороны Сирии, опубликованном на его сайте. "В рамках выполнения поставленных задач по противодействию продолжающихся террористических атак подразделения сирийской армии, действующие в сельских пригородах Алеппо и Идлиба, взаимодействуя с дружественными российскими силами и с помощью беспилотников нанесли удар по нескольким автомобилям и бронетехнике террористических организаций, в результате чего они были полностью уничтожены, а находившиеся в них террористы были убиты и ранены", - отметили в минобороны. Кроме того, по данным МО Сирии, "армейское подразделение, действовавшее в пригороде Латакии, смогло сбить и уничтожить несколько дронов, с помощью которых террористы пытались атаковать деревни и города в этом регионе". Разрозненные группы террористов продолжают действовать в пустынных районах на севере и северо-востоке Сирии после освобождения армией большей части страны. Террористы периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей удаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.-
https://ria.ru/20240422/istrebitel-1941412274.html
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сирия
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в мире, сирия, алеппо, идлиб (мухафаза)
В мире, Сирия, Алеппо, Идлиб (мухафаза)
ВС Сирии уничтожили бронетехнику террористов в трех областях

ВС Сирии атаковали бронетехнику террористов в пригородах Алеппо и Идлиба

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовСирийский военный рядом с разрушенным зданием в Алеппо
Сирийский военный рядом с разрушенным зданием в Алеппо - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Сирийский военный рядом с разрушенным зданием в Алеппо. Архивное фото
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ДАМАСК, 28 апреля - РИА Новости. Вооруженные силы Сирии атаковали транспортные средства в пригородах Алеппо, Идлиба и Латакии, говорится в заявлении министерства обороны Сирии, опубликованном на его сайте.
"В рамках выполнения поставленных задач по противодействию продолжающихся террористических атак подразделения сирийской армии, действующие в сельских пригородах Алеппо и Идлиба, взаимодействуя с дружественными российскими силами и с помощью беспилотников нанесли удар по нескольким автомобилям и бронетехнике террористических организаций, в результате чего они были полностью уничтожены, а находившиеся в них террористы были убиты и ранены", - отметили в минобороны.
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Кроме того, по данным МО Сирии, "армейское подразделение, действовавшее в пригороде Латакии, смогло сбить и уничтожить несколько дронов, с помощью которых террористы пытались атаковать деревни и города в этом регионе".
Разрозненные группы террористов продолжают действовать в пустынных районах на севере и северо-востоке Сирии после освобождения армией большей части страны. Террористы периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей удаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.-
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