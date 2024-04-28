https://ria.ru/20240428/siriya-1942938493.html
ВС Сирии уничтожили бронетехнику террористов в трех областях
ВС Сирии уничтожили бронетехнику террористов в трех областях - РИА Новости, 28.04.2024
ВС Сирии уничтожили бронетехнику террористов в трех областях
Вооруженные силы Сирии атаковали транспортные средства в пригородах Алеппо, Идлиба и Латакии, говорится в заявлении министерства обороны Сирии, опубликованном... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T16:51
2024-04-28T16:51
2024-04-28T16:51
в мире
сирия
алеппо
идлиб (мухафаза)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565050959_0:52:3336:1928_1920x0_80_0_0_bcad242a28f8d92daca7f34b6d766857.jpg
ДАМАСК, 28 апреля - РИА Новости. Вооруженные силы Сирии атаковали транспортные средства в пригородах Алеппо, Идлиба и Латакии, говорится в заявлении министерства обороны Сирии, опубликованном на его сайте. "В рамках выполнения поставленных задач по противодействию продолжающихся террористических атак подразделения сирийской армии, действующие в сельских пригородах Алеппо и Идлиба, взаимодействуя с дружественными российскими силами и с помощью беспилотников нанесли удар по нескольким автомобилям и бронетехнике террористических организаций, в результате чего они были полностью уничтожены, а находившиеся в них террористы были убиты и ранены", - отметили в минобороны. Кроме того, по данным МО Сирии, "армейское подразделение, действовавшее в пригороде Латакии, смогло сбить и уничтожить несколько дронов, с помощью которых террористы пытались атаковать деревни и города в этом регионе". Разрозненные группы террористов продолжают действовать в пустынных районах на севере и северо-востоке Сирии после освобождения армией большей части страны. Террористы периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей удаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.-
https://ria.ru/20240422/istrebitel-1941412274.html
https://ria.ru/20231006/pvo-1900908366.html
сирия
алеппо
идлиб (мухафаза)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565050959_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_bded05dd18ff4165a3c7c83a8e53e186.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, алеппо, идлиб (мухафаза)
В мире, Сирия, Алеппо, Идлиб (мухафаза)
ВС Сирии уничтожили бронетехнику террористов в трех областях
ВС Сирии атаковали бронетехнику террористов в пригородах Алеппо и Идлиба
ДАМАСК, 28 апреля - РИА Новости. Вооруженные силы Сирии атаковали транспортные средства в пригородах Алеппо, Идлиба и Латакии, говорится в заявлении министерства обороны Сирии, опубликованном на его сайте.
"В рамках выполнения поставленных задач по противодействию продолжающихся террористических атак подразделения сирийской армии, действующие в сельских пригородах Алеппо и Идлиба
, взаимодействуя с дружественными российскими силами и с помощью беспилотников нанесли удар по нескольким автомобилям и бронетехнике террористических организаций, в результате чего они были полностью уничтожены, а находившиеся в них террористы были убиты и ранены", - отметили в минобороны.
Кроме того, по данным МО Сирии, "армейское подразделение, действовавшее в пригороде Латакии, смогло сбить и уничтожить несколько дронов, с помощью которых террористы пытались атаковать деревни и города в этом регионе".
Разрозненные группы террористов продолжают действовать в пустынных районах на севере и северо-востоке Сирии после освобождения армией большей части страны. Террористы периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей удаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.-