В Швеции прошла очередная акция с сожжением Корана
В Швеции женщина сожгла священную книгу мусульман под охраной полиции
© соцсетиЖительница Швеции Джейд Сандберг сжигает Священный Коран в Стокгольме. Кадр видео
© соцсети
Жительница Швеции Джейд Сандберг сжигает Священный Коран в Стокгольме. Кадр видео
АНКАРА, 28 апр - РИА Новости. Очередную акцию с сожжением Корана устроили в Швеции, женщина сожгла священную книгу мусульман под охраной полиции, передал турецкий телеканал A Haber.
"Еще один подлый поступок в Швеции. В Стокгольме, столице Швеции, антиисламски настроенная женщина по имени Джейд Сандберг сожгла Священный Коран под охраной полиции", - передал телеканал на странице в соцсети Х, показав видео акции.
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Шведский телеканал SVT ранее сообщил, что в полицию Швеции поступила очередная заявка на проведение акции с сожжением Корана 3 мая, за день до начала конкурса песни "Евровидение" в стране.
Ранее Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением акций с сожжением Корана. Власти Швеции сообщали, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает подобные акции.
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