https://ria.ru/20240428/shvetsiya-1942893841.html

В Швеции прошла очередная акция с сожжением Корана

В Швеции прошла очередная акция с сожжением Корана - РИА Новости, 28.04.2024

В Швеции прошла очередная акция с сожжением Корана

Очередную акцию с сожжением Корана устроили в Швеции, женщина сожгла священную книгу мусульман под охраной полиции, передал турецкий телеканал A Haber. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T09:47

2024-04-28T09:47

2024-04-28T09:48

в мире

швеция

стокгольм (город)

организация исламского сотрудничества

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АНКАРА, 28 апр - РИА Новости. Очередную акцию с сожжением Корана устроили в Швеции, женщина сожгла священную книгу мусульман под охраной полиции, передал турецкий телеканал A Haber. "Еще один подлый поступок в Швеции. В Стокгольме, столице Швеции, антиисламски настроенная женщина по имени Джейд Сандберг сожгла Священный Коран под охраной полиции", - передал телеканал на странице в соцсети Х, показав видео акции. Шведский телеканал SVT ранее сообщил, что в полицию Швеции поступила очередная заявка на проведение акции с сожжением Корана 3 мая, за день до начала конкурса песни "Евровидение" в стране. Ранее Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением акций с сожжением Корана. Власти Швеции сообщали, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает подобные акции.

https://ria.ru/20231207/daniya-1914482800.html

https://ria.ru/20231026/migrant-1905492228.html

швеция

стокгольм (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, швеция, стокгольм (город), организация исламского сотрудничества