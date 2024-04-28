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В Швеции прошла очередная акция с сожжением Корана - РИА Новости, 28.04.2024
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09:47 28.04.2024 (обновлено: 09:48 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/shvetsiya-1942893841.html
В Швеции прошла очередная акция с сожжением Корана
В Швеции прошла очередная акция с сожжением Корана - РИА Новости, 28.04.2024
В Швеции прошла очередная акция с сожжением Корана
Очередную акцию с сожжением Корана устроили в Швеции, женщина сожгла священную книгу мусульман под охраной полиции, передал турецкий телеканал A Haber. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T09:47
2024-04-28T09:48
в мире
швеция
стокгольм (город)
организация исламского сотрудничества
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АНКАРА, 28 апр - РИА Новости. Очередную акцию с сожжением Корана устроили в Швеции, женщина сожгла священную книгу мусульман под охраной полиции, передал турецкий телеканал A Haber. "Еще один подлый поступок в Швеции. В Стокгольме, столице Швеции, антиисламски настроенная женщина по имени Джейд Сандберг сожгла Священный Коран под охраной полиции", - передал телеканал на странице в соцсети Х, показав видео акции. Шведский телеканал SVT ранее сообщил, что в полицию Швеции поступила очередная заявка на проведение акции с сожжением Корана 3 мая, за день до начала конкурса песни "Евровидение" в стране. Ранее Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением акций с сожжением Корана. Власти Швеции сообщали, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает подобные акции.
https://ria.ru/20231207/daniya-1914482800.html
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швеция
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в мире, швеция, стокгольм (город), организация исламского сотрудничества
В мире, Швеция, Стокгольм (город), Организация исламского сотрудничества
В Швеции прошла очередная акция с сожжением Корана

В Швеции женщина сожгла священную книгу мусульман под охраной полиции

© соцсетиЖительница Швеции Джейд Сандберг сжигает Священный Коран в Стокгольме. Кадр видео
Жительница Швеции Джейд Сандберг сжигает Священный Коран в Стокгольме. Кадр видео
© соцсети
Жительница Швеции Джейд Сандберг сжигает Священный Коран в Стокгольме. Кадр видео
Читать ria.ru в
АНКАРА, 28 апр - РИА Новости. Очередную акцию с сожжением Корана устроили в Швеции, женщина сожгла священную книгу мусульман под охраной полиции, передал турецкий телеканал A Haber.
"Еще один подлый поступок в Швеции. В Стокгольме, столице Швеции, антиисламски настроенная женщина по имени Джейд Сандберг сожгла Священный Коран под охраной полиции", - передал телеканал на странице в соцсети Х, показав видео акции.
Книга в руках мусульманина - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Российское посольство прокомментировало запрет на сожжение Корана в Дании
7 декабря 2023, 20:51
Шведский телеканал SVT ранее сообщил, что в полицию Швеции поступила очередная заявка на проведение акции с сожжением Корана 3 мая, за день до начала конкурса песни "Евровидение" в стране.
Ранее Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением акций с сожжением Корана. Власти Швеции сообщали, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает подобные акции.
Королевский дворец в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Мигранта, сжигавшего Кораны в Швеции, депортируют с запретом на въезд
26 октября 2023, 19:57
 
В миреШвецияСтокгольм (город)Организация исламского сотрудничества
 
 
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