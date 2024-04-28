В Москве с начала сезона оштрафовали уже более 15 тысяч самокатчиков
Дептранс Москвы: 15 тыс штрафов получили пользователи самокатов с начала сезона
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПункт проката электросамокатов на набережной реки Москва
Пункт проката электросамокатов на набережной реки Москва. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Порядка 15 тысяч штрафов получили москвичи - пользователи самокатов с начала сезона, еще 7 тысяч аккаунтов были заблокированы, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
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"Подсчитали количество нарушителей и взгрустнули. Как рассказал Максим Ликсутов, 15 тысяч штрафов получили пользователи аренды электросамокатов от операторов за месяц со старта сезона. Еще 7 тысяч аккаунтов были заблокированы. Штраф приходит за нарушение правил безопасного вождения и сервиса. Блокировка - за аренду несовершеннолетними, системные и грубые нарушения ПДД", - говорится в сообщении.
Самыми частными нарушениями стали езда на одном электросамокате вдвоем, проезд по пешеходному переходу, парковка в неположенном месте, отмечает дептранс.
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