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В Москве с начала сезона оштрафовали уже более 15 тысяч самокатчиков - РИА Новости, 28.04.2024
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16:31 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/shtrafy-1942934676.html
В Москве с начала сезона оштрафовали уже более 15 тысяч самокатчиков
В Москве с начала сезона оштрафовали уже более 15 тысяч самокатчиков - РИА Новости, 28.04.2024
В Москве с начала сезона оштрафовали уже более 15 тысяч самокатчиков
Порядка 15 тысяч штрафов получили москвичи - пользователи самокатов с начала сезона, еще 7 тысяч аккаунтов были заблокированы, сообщает Telegram-канал... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T16:31
2024-04-28T16:31
общество
максим ликсутов
москва
самокаты
электросамокат
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Порядка 15 тысяч штрафов получили москвичи - пользователи самокатов с начала сезона, еще 7 тысяч аккаунтов были заблокированы, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта. "Подсчитали количество нарушителей и взгрустнули. Как рассказал Максим Ликсутов, 15 тысяч штрафов получили пользователи аренды электросамокатов от операторов за месяц со старта сезона. Еще 7 тысяч аккаунтов были заблокированы. Штраф приходит за нарушение правил безопасного вождения и сервиса. Блокировка - за аренду несовершеннолетними, системные и грубые нарушения ПДД", - говорится в сообщении. Самыми частными нарушениями стали езда на одном электросамокате вдвоем, проезд по пешеходному переходу, парковка в неположенном месте, отмечает дептранс.
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общество, максим ликсутов , москва, самокаты, электросамокат
Общество, Максим Ликсутов , Москва, Самокаты, электросамокат
В Москве с начала сезона оштрафовали уже более 15 тысяч самокатчиков

Дептранс Москвы: 15 тыс штрафов получили пользователи самокатов с начала сезона

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПункт проката электросамокатов на набережной реки Москва
Пункт проката электросамокатов на набережной реки Москва - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пункт проката электросамокатов на набережной реки Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Порядка 15 тысяч штрафов получили москвичи - пользователи самокатов с начала сезона, еще 7 тысяч аккаунтов были заблокированы, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
«
"Подсчитали количество нарушителей и взгрустнули. Как рассказал Максим Ликсутов, 15 тысяч штрафов получили пользователи аренды электросамокатов от операторов за месяц со старта сезона. Еще 7 тысяч аккаунтов были заблокированы. Штраф приходит за нарушение правил безопасного вождения и сервиса. Блокировка - за аренду несовершеннолетними, системные и грубые нарушения ПДД", - говорится в сообщении.
Самыми частными нарушениями стали езда на одном электросамокате вдвоем, проезд по пешеходному переходу, парковка в неположенном месте, отмечает дептранс.
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ОбществоМаксим ЛиксутовМоскваСамокатыэлектросамокат
 
 
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