https://ria.ru/20240428/shtrafy-1942934676.html

В Москве с начала сезона оштрафовали уже более 15 тысяч самокатчиков

В Москве с начала сезона оштрафовали уже более 15 тысяч самокатчиков - РИА Новости, 28.04.2024

В Москве с начала сезона оштрафовали уже более 15 тысяч самокатчиков

Порядка 15 тысяч штрафов получили москвичи - пользователи самокатов с начала сезона, еще 7 тысяч аккаунтов были заблокированы, сообщает Telegram-канал... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T16:31

2024-04-28T16:31

2024-04-28T16:31

общество

максим ликсутов

москва

самокаты

электросамокат

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Порядка 15 тысяч штрафов получили москвичи - пользователи самокатов с начала сезона, еще 7 тысяч аккаунтов были заблокированы, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта. "Подсчитали количество нарушителей и взгрустнули. Как рассказал Максим Ликсутов, 15 тысяч штрафов получили пользователи аренды электросамокатов от операторов за месяц со старта сезона. Еще 7 тысяч аккаунтов были заблокированы. Штраф приходит за нарушение правил безопасного вождения и сервиса. Блокировка - за аренду несовершеннолетними, системные и грубые нарушения ПДД", - говорится в сообщении. Самыми частными нарушениями стали езда на одном электросамокате вдвоем, проезд по пешеходному переходу, парковка в неположенном месте, отмечает дептранс.

https://ria.ru/20240319/samakatchiki-1934127666.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, максим ликсутов , москва, самокаты, электросамокат