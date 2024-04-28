https://ria.ru/20240428/shtraf-1942935112.html

Солиста "Коррозии металла" оштрафовали за демонстрацию нацистской символики

Солиста "Коррозии металла" оштрафовали за демонстрацию нацистской символики - РИА Новости, 28.04.2024

Солиста "Коррозии металла" оштрафовали за демонстрацию нацистской символики

Лидера группы "Коррозия металла" Сергея "Паука" Троицкого оштрафовали за демонстрацию нацистской символики, сообщил корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T16:25

2024-04-28T16:25

2024-04-28T17:54

коррозия металла

происшествия

нижний новгород

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр — РИА Новости. Лидера группы "Коррозия металла" Сергея "Паука" Троицкого оштрафовали за демонстрацию нацистской символики, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Нижегородского районного суда."Признать Троицкого Сергея Евгеньевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 20.3 КоАП России, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере тысячи рублей", — заявил судья Сергей Титов.Такое же наказание понесли двое музыкантов группы Даниил Буренков и Рамиль Зейналов. В зале суда объявили, что на концерте вечером 27 апреля в нижегородском клубе продавались различные товары — футболки, толстовки, книги — с запрещенной нацистской символикой."В деле есть фотоматериалы, где на футболке видно изображение "Мертвой головы", которая относится к знакам различия 3-й танковой дивизии СС. Также на книге изображена символика СС", — сказал судья.Сам Троицкий заявил, что он выступал на сцене, а не продавал сомнительную атрибутику. Часть товара, по его словам, привез другой человек. "Я признаю свою вину, что не позаботился о том, чтобы изъять из окружения любые артистические предметы, которые могут вызвать малейшее сомнение. <...> У меня не было умысла вести какую-то пропаганду", — подчеркнул музыкант.Троицкий пообещал взять дополнительных сотрудников, чтобы они впредь тщательно все проверяли. Во время заседания артист попросил разрешить ему отвечать судье сидя, так как плохо себя чувствует после ночи в камере для административно задержанных.Региональное управление МВД сообщало, что в одном из клубов Нижнего Новгорода задержали троих участников музыкальной группы, составлены административные протоколы за "пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики". У них изъяли книги и более двадцати футболок с нанесенными на них запрещенными символами.Как заявила РИА Новости директор группы "Коррозия металла" Мария Рунова, лидера и солиста группы Сергея Троицкого задержали на концерте в нижегородском клубе "Ненависть". По ее словам, это произошло в перерыве между песнями: у представителей правопорядка возникли претензии к "мерчу группы".Сам Троицкий рассказал агентству, что запрещенную символику группа не пропагандирует, так как в ней не разбирается."Коррозия металла" была основана в 1984 году, выступает в стиле треш-метал.

https://ria.ru/20240425/vert-1942335506.html

https://ria.ru/20240417/organizatsiya-1940595826.html

https://ria.ru/20240416/malchik-1940468104.html

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

коррозия металла, происшествия, нижний новгород, россия