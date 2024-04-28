https://ria.ru/20240428/shashlyk-1942874639.html
Врач посоветовал напитки к шашлыку
Врач посоветовал напитки к шашлыку - РИА Новости, 28.04.2024
Врач посоветовал напитки к шашлыку
Жажду после поедания шашлыка лучше всего утолят морсы, несладкие компоты, чаи и простая чистая вода, а от сладких газированных напитков и алкоголя необходимо... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T03:43
2024-04-28T03:43
2024-04-28T03:52
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москва
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Жажду после поедания шашлыка лучше всего утолят морсы, несладкие компоты, чаи и простая чистая вода, а от сладких газированных напитков и алкоголя необходимо отказаться, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Длинные четырехдневные выходные ждут россиян в честь Праздника весны и труда. В этом году они продлятся с воскресенья, 28 апреля, до среды, 1 мая. "Лучше всего жажду после такой насыщенной пищи, как шашлыки, утолят морсы, несладкие компоты, чаи и простая чистая вода. Выезжая на природу, берите с собой достаточный ее запас. Если погода будет жаркой, то потребление воды будет больше", - рассказал Тяжельников. По словам врача, совершенно неправильно и вредно пить сладкие газированные напитки, так как они только усилят жажду, а сахар в их составе добавит массу лишних калорий. "Опасно сочетание жирного мяса с алкоголем для поджелудочной железы, это может обернуться обострением панкреатита", - добавил он.
https://ria.ru/20240427/shashlyk-1942650902.html
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общество, москва, андрей тяжельников
Общество, Москва, Андрей Тяжельников
Врач посоветовал напитки к шашлыку
Врач Тяжельников: жажду после шашлыка лучше всего утолят морсы, компоты и чаи
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Жажду после поедания шашлыка лучше всего утолят морсы, несладкие компоты, чаи и простая чистая вода, а от сладких газированных напитков и алкоголя необходимо отказаться, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Длинные четырехдневные выходные ждут россиян в честь Праздника весны и труда. В этом году они продлятся с воскресенья, 28 апреля, до среды, 1 мая.
"Лучше всего жажду после такой насыщенной пищи, как шашлыки, утолят морсы, несладкие компоты, чаи и простая чистая вода. Выезжая на природу, берите с собой достаточный ее запас. Если погода будет жаркой, то потребление воды будет больше", - рассказал Тяжельников.
По словам врача, совершенно неправильно и вредно пить сладкие газированные напитки, так как они только усилят жажду, а сахар в их составе добавит массу лишних калорий.
"Опасно сочетание жирного мяса с алкоголем для поджелудочной железы, это может обернуться обострением панкреатита", - добавил он.