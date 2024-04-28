https://ria.ru/20240428/shapsha-1942938646.html
Калужский губернатор опроверг информацию о взрывах цистерны
Калужский губернатор опроверг информацию о взрывах цистерны - РИА Новости, 28.04.2024
Калужский губернатор опроверг информацию о взрывах цистерны
Калужский губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале опроверг информацию о взрывах цистерны с бензином на территории нефтебазы в Людиново, где сегодня... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T16:53
2024-04-28T16:53
2024-04-28T16:53
специальная военная операция на украине
происшествия
людиново
россия
калужская область
владислав шапша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806474339_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b765a5b7bcb1159d395b6208f1fcc930.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Калужский губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале опроверг информацию о взрывах цистерны с бензином на территории нефтебазы в Людиново, где сегодня ночью было падение трех беспилотников. Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО за ночь сбили 17 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Белгородской и Калужской областями (3). "В социальных сетях распространяется недостоверная информация о взрывах цистерны с бензином на территории нефтебазы в Людиново, где сегодня ночью было падение трех БПЛА, сбытых силами наших ПВО. В результате падения обломков БПЛА повреждена только внешняя обшивка резервуара. Разрушений и пожара в месте падения не было", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933591655.html
людиново
россия
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806474339_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ca72910d6bd405dcb8089a0ac7981d46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, людиново, россия, калужская область, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Людиново, Россия, Калужская область, Владислав Шапша
Калужский губернатор опроверг информацию о взрывах цистерны
Калужский губернатор Шапша опроверг информацию о взрывах цистерны с бензином