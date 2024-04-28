https://ria.ru/20240428/shapsha-1942938646.html

Калужский губернатор опроверг информацию о взрывах цистерны

Калужский губернатор опроверг информацию о взрывах цистерны - РИА Новости, 28.04.2024

Калужский губернатор опроверг информацию о взрывах цистерны

Калужский губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале опроверг информацию о взрывах цистерны с бензином на территории нефтебазы в Людиново, где сегодня... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T16:53

2024-04-28T16:53

2024-04-28T16:53

специальная военная операция на украине

происшествия

людиново

россия

калужская область

владислав шапша

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Калужский губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале опроверг информацию о взрывах цистерны с бензином на территории нефтебазы в Людиново, где сегодня ночью было падение трех беспилотников. Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО за ночь сбили 17 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Белгородской и Калужской областями (3). "В социальных сетях распространяется недостоверная информация о взрывах цистерны с бензином на территории нефтебазы в Людиново, где сегодня ночью было падение трех БПЛА, сбытых силами наших ПВО. В результате падения обломков БПЛА повреждена только внешняя обшивка резервуара. Разрушений и пожара в месте падения не было", - написал Шапша в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933591655.html

людиново

россия

калужская область

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Дарья Буймова

происшествия, людиново, россия, калужская область, владислав шапша