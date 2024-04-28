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Калужский губернатор опроверг информацию о взрывах цистерны - РИА Новости, 28.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:53 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/shapsha-1942938646.html
Калужский губернатор опроверг информацию о взрывах цистерны
Калужский губернатор опроверг информацию о взрывах цистерны - РИА Новости, 28.04.2024
Калужский губернатор опроверг информацию о взрывах цистерны
Калужский губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале опроверг информацию о взрывах цистерны с бензином на территории нефтебазы в Людиново, где сегодня... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T16:53
2024-04-28T16:53
специальная военная операция на украине
происшествия
людиново
россия
калужская область
владислав шапша
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Калужский губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале опроверг информацию о взрывах цистерны с бензином на территории нефтебазы в Людиново, где сегодня ночью было падение трех беспилотников. Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО за ночь сбили 17 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Белгородской и Калужской областями (3). "В социальных сетях распространяется недостоверная информация о взрывах цистерны с бензином на территории нефтебазы в Людиново, где сегодня ночью было падение трех БПЛА, сбытых силами наших ПВО. В результате падения обломков БПЛА повреждена только внешняя обшивка резервуара. Разрушений и пожара в месте падения не было", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
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происшествия, людиново, россия, калужская область, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Людиново, Россия, Калужская область, Владислав Шапша
Калужский губернатор опроверг информацию о взрывах цистерны

Калужский губернатор Шапша опроверг информацию о взрывах цистерны с бензином

© Предоставлено пресс-службой правительства Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
© Предоставлено пресс-службой правительства Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Калужский губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале опроверг информацию о взрывах цистерны с бензином на территории нефтебазы в Людиново, где сегодня ночью было падение трех беспилотников.
Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО за ночь сбили 17 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Белгородской и Калужской областями (3).
"В социальных сетях распространяется недостоверная информация о взрывах цистерны с бензином на территории нефтебазы в Людиново, где сегодня ночью было падение трех БПЛА, сбытых силами наших ПВО. В результате падения обломков БПЛА повреждена только внешняя обшивка резервуара. Разрушений и пожара в месте падения не было", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛюдиновоРоссияКалужская областьВладислав Шапша
 
 
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