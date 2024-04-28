https://ria.ru/20240428/seti-1942967047.html

Волонтеры из Пензенской области изготовили 475 маскировочных сетей

Волонтеры из Пензенской области изготовили 475 маскировочных сетей - РИА Новости, 28.04.2024

Волонтеры из Пензенской области изготовили 475 маскировочных сетей

Волонтеры в райцентре Колышлей Пензенской области с марта прошлого года изготовили 475 маскировочных сетей для военнослужащих, принимающих участие в специальной РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T22:19

2024-04-28T22:19

2024-04-28T22:19

надежные люди

общество

пензенская область

сумы

олег мельниченко

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САРАТОВ, 28 апр - РИА Новости. Волонтеры в райцентре Колышлей Пензенской области с марта прошлого года изготовили 475 маскировочных сетей для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. "Во время сегодняшней рабочей поездки в Колышлей посетил мастерскую, где замечательные активные женщины плетут маскировочные сети для наших бойцов, несущих службу в зоне СВО. Как рассказала мне Нина Николаевна Атаманова, с марта прошлого года они изготовили 475 сетей. В этой мастерской работа ведется в две смены - дневную и вечернюю... Спасибо всем, кто по зову сердца помогает фронту", - написал глава региона. Он отметил, что всего в Колышлейском районе под началом местного казачьего общества работает девять мастерских по плетению маскировочных сетей - в Колышлее, селах Красная Горка, Березовка, Сумы, Пограничное.

пензенская область

сумы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, пензенская область, сумы, олег мельниченко