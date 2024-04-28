Рейтинг@Mail.ru
Волонтеры из Пензенской области изготовили 475 маскировочных сетей - РИА Новости, 28.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
22:19 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/seti-1942967047.html
Волонтеры из Пензенской области изготовили 475 маскировочных сетей
Волонтеры из Пензенской области изготовили 475 маскировочных сетей - РИА Новости, 28.04.2024
Волонтеры из Пензенской области изготовили 475 маскировочных сетей
Волонтеры в райцентре Колышлей Пензенской области с марта прошлого года изготовили 475 маскировочных сетей для военнослужащих, принимающих участие в специальной РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T22:19
2024-04-28T22:19
надежные люди
общество
пензенская область
сумы
олег мельниченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901757413_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a0dac998f50df7dbc0305082e5fe1517.jpg
САРАТОВ, 28 апр - РИА Новости. Волонтеры в райцентре Колышлей Пензенской области с марта прошлого года изготовили 475 маскировочных сетей для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. "Во время сегодняшней рабочей поездки в Колышлей посетил мастерскую, где замечательные активные женщины плетут маскировочные сети для наших бойцов, несущих службу в зоне СВО. Как рассказала мне Нина Николаевна Атаманова, с марта прошлого года они изготовили 475 сетей. В этой мастерской работа ведется в две смены - дневную и вечернюю... Спасибо всем, кто по зову сердца помогает фронту", - написал глава региона. Он отметил, что всего в Колышлейском районе под началом местного казачьего общества работает девять мастерских по плетению маскировочных сетей - в Колышлее, селах Красная Горка, Березовка, Сумы, Пограничное.
пензенская область
сумы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901757413_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_6b724f0be83800533ecab5e51885422d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, пензенская область, сумы, олег мельниченко
Надежные люди, Общество, Пензенская область, Сумы, Олег Мельниченко
Волонтеры из Пензенской области изготовили 475 маскировочных сетей

Мельниченко: в Пензенской области волонтеры изготовили 475 маскировочных сетей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в зоне проведения спецоперации
Боевая работа самоходной артиллерийской установки Мста-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Боевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 28 апр - РИА Новости. Волонтеры в райцентре Колышлей Пензенской области с марта прошлого года изготовили 475 маскировочных сетей для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале.
"Во время сегодняшней рабочей поездки в Колышлей посетил мастерскую, где замечательные активные женщины плетут маскировочные сети для наших бойцов, несущих службу в зоне СВО. Как рассказала мне Нина Николаевна Атаманова, с марта прошлого года они изготовили 475 сетей. В этой мастерской работа ведется в две смены - дневную и вечернюю... Спасибо всем, кто по зову сердца помогает фронту", - написал глава региона.
Он отметил, что всего в Колышлейском районе под началом местного казачьего общества работает девять мастерских по плетению маскировочных сетей - в Колышлее, селах Красная Горка, Березовка, Сумы, Пограничное.
 
Надежные людиОбществоПензенская областьСумыОлег Мельниченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала