Волонтеры из Пензенской области изготовили 475 маскировочных сетей
Мельниченко: в Пензенской области волонтеры изготовили 475 маскировочных сетей
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в зоне проведения спецоперации
Боевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
САРАТОВ, 28 апр - РИА Новости. Волонтеры в райцентре Колышлей Пензенской области с марта прошлого года изготовили 475 маскировочных сетей для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале.
"Во время сегодняшней рабочей поездки в Колышлей посетил мастерскую, где замечательные активные женщины плетут маскировочные сети для наших бойцов, несущих службу в зоне СВО. Как рассказала мне Нина Николаевна Атаманова, с марта прошлого года они изготовили 475 сетей. В этой мастерской работа ведется в две смены - дневную и вечернюю... Спасибо всем, кто по зову сердца помогает фронту", - написал глава региона.
Он отметил, что всего в Колышлейском районе под началом местного казачьего общества работает девять мастерских по плетению маскировочных сетей - в Колышлее, селах Красная Горка, Березовка, Сумы, Пограничное.