https://ria.ru/20240428/serbii-1942722074.html

Боец СВО из Сербии, которому грозила депортация, поделился планами

Боец СВО из Сербии, которому грозила депортация, поделился планами - РИА Новости, 28.04.2024

Боец СВО из Сербии, которому грозила депортация, поделился планами

Доброволец из Сербии Александр Йокич, воюющий в Донбассе с 2021-го, ждет, когда решатся все проблемы с документами – из-за отсутствия российского гражданства... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T06:05

2024-04-28T06:05

2024-04-28T08:19

специальная военная операция на украине

россия

сербия

донецкая народная республика

александр хинштейн

госдума рф

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Доброволец из Сербии Александр Йокич, воюющий в Донбассе с 2021-го, ждет, когда решатся все проблемы с документами – из-за отсутствия российского гражданства он, например, не может получить выплаты за ранения. Также он планирует получить в России высшее образование.Ранее стало известно, что Йокичу грозит депортация в Сербию, где ему грозит 25 лет тюрьмы по статье "Наемничество". Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился по этому вопросу в Главное управление по вопросам миграции МВД и к властям ДНР. По словам Хинштейна, добровольцу четыре раза отказывали в получении российского гражданства из-за того, что он заключил контракт с ДНР, а не c Минобороны. Впоследствии стало известно, что Йокичу оформляют временное убежище."Война ведь рано или поздно закончится. Нужно строить планы на будущее. Сейчас заканчиваю первый курс на заочке в Донбасском госуниверситете юстиции. Когда нас вывели с позиций, появилось больше времени на учебу. А до этого на передовой был по пять дней, а время на отдых полностью посвящал занятиям. Преподаватели всегда шли навстречу и нормально реагировали, если я сдавал что-то невовремя", - пояснил РИА Новости Йокич.Сейчас он ждет предоставления временного убежища в России. Как только решится этот вопрос, Александр хочет взять первый за три года отпуск. При этом он уточнил, что по Сербии не скучает: "родители погибли в 2022-м в автокатастрофе, а друзья разъехались кто куда".Кроме того, он добивается выплат за полученные во время боев за Мариуполь ранения. По словам Йокича, сейчас это невозможно из-за отсутствия российского паспорта.Александр Йокич награжден Георгиевским крестом lV и III степени и медалью "За освобождение Мариуполя".

https://ria.ru/20240428/dobrovolets-1942737528.html

россия

сербия

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россия, сербия, донецкая народная республика, александр хинштейн, госдума рф