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Боец СВО из Сербии, которому грозила депортация, поделился планами - РИА Новости, 28.04.2024
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06:05 28.04.2024 (обновлено: 08:19 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/serbii-1942722074.html
Боец СВО из Сербии, которому грозила депортация, поделился планами
Боец СВО из Сербии, которому грозила депортация, поделился планами - РИА Новости, 28.04.2024
Боец СВО из Сербии, которому грозила депортация, поделился планами
Доброволец из Сербии Александр Йокич, воюющий в Донбассе с 2021-го, ждет, когда решатся все проблемы с документами – из-за отсутствия российского гражданства... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T06:05
2024-04-28T08:19
специальная военная операция на украине
россия
сербия
донецкая народная республика
александр хинштейн
госдума рф
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Доброволец из Сербии Александр Йокич, воюющий в Донбассе с 2021-го, ждет, когда решатся все проблемы с документами – из-за отсутствия российского гражданства он, например, не может получить выплаты за ранения. Также он планирует получить в России высшее образование.Ранее стало известно, что Йокичу грозит депортация в Сербию, где ему грозит 25 лет тюрьмы по статье "Наемничество". Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился по этому вопросу в Главное управление по вопросам миграции МВД и к властям ДНР. По словам Хинштейна, добровольцу четыре раза отказывали в получении российского гражданства из-за того, что он заключил контракт с ДНР, а не c Минобороны. Впоследствии стало известно, что Йокичу оформляют временное убежище."Война ведь рано или поздно закончится. Нужно строить планы на будущее. Сейчас заканчиваю первый курс на заочке в Донбасском госуниверситете юстиции. Когда нас вывели с позиций, появилось больше времени на учебу. А до этого на передовой был по пять дней, а время на отдых полностью посвящал занятиям. Преподаватели всегда шли навстречу и нормально реагировали, если я сдавал что-то невовремя", - пояснил РИА Новости Йокич.Сейчас он ждет предоставления временного убежища в России. Как только решится этот вопрос, Александр хочет взять первый за три года отпуск. При этом он уточнил, что по Сербии не скучает: "родители погибли в 2022-м в автокатастрофе, а друзья разъехались кто куда".Кроме того, он добивается выплат за полученные во время боев за Мариуполь ранения. По словам Йокича, сейчас это невозможно из-за отсутствия российского паспорта.Александр Йокич награжден Георгиевским крестом lV и III степени и медалью "За освобождение Мариуполя".
https://ria.ru/20240428/dobrovolets-1942737528.html
россия
сербия
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россия, сербия, донецкая народная республика, александр хинштейн, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сербия, Донецкая Народная Республика, Александр Хинштейн, Госдума РФ
Боец СВО из Сербии, которому грозила депортация, поделился планами

Боец СВО из Сербии: жду предоставления временного убежища в России

© Фото : предоставлено Александром ЙокичемАлександр Йокич
Александр Йокич - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© Фото : предоставлено Александром Йокичем
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Доброволец из Сербии Александр Йокич, воюющий в Донбассе с 2021-го, ждет, когда решатся все проблемы с документами – из-за отсутствия российского гражданства он, например, не может получить выплаты за ранения. Также он планирует получить в России высшее образование.
Ранее стало известно, что Йокичу грозит депортация в Сербию, где ему грозит 25 лет тюрьмы по статье "Наемничество". Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился по этому вопросу в Главное управление по вопросам миграции МВД и к властям ДНР. По словам Хинштейна, добровольцу четыре раза отказывали в получении российского гражданства из-за того, что он заключил контракт с ДНР, а не c Минобороны. Впоследствии стало известно, что Йокичу оформляют временное убежище.
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"Война ведь рано или поздно закончится. Нужно строить планы на будущее. Сейчас заканчиваю первый курс на заочке в Донбасском госуниверситете юстиции. Когда нас вывели с позиций, появилось больше времени на учебу. А до этого на передовой был по пять дней, а время на отдых полностью посвящал занятиям. Преподаватели всегда шли навстречу и нормально реагировали, если я сдавал что-то невовремя", - пояснил РИА Новости Йокич.
Сейчас он ждет предоставления временного убежища в России. Как только решится этот вопрос, Александр хочет взять первый за три года отпуск. При этом он уточнил, что по Сербии не скучает: "родители погибли в 2022-м в автокатастрофе, а друзья разъехались кто куда".
Кроме того, он добивается выплат за полученные во время боев за Мариуполь ранения. По словам Йокича, сейчас это невозможно из-за отсутствия российского паспорта.
Александр Йокич награжден Георгиевским крестом lV и III степени и медалью "За освобождение Мариуполя".
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСербияДонецкая Народная РеспубликаАлександр ХинштейнГосдума РФ
 
 
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