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Священник развеял главный миф об освященной вербе - РИА Новости, 28.04.2024
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Религия
 
00:30 28.04.2024 (обновлено: 03:16 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/senchukov-1942773602.html
Священник развеял главный миф об освященной вербе
Священник развеял главный миф об освященной вербе - РИА Новости, 28.04.2024
Священник развеял главный миф об освященной вербе
Ветки вербы можно оставить в доме или сжечь, по традиции их освящают на Вербное воскресенье, это "грустный праздник", потому что верующие кроме торжества Иисуса РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T00:30
2024-04-28T03:16
религия
иерусалим
иисус христос
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Ветки вербы можно оставить в доме или сжечь, по традиции их освящают на Вербное воскресенье, это "грустный праздник", потому что верующие кроме торжества Иисуса Христа вспоминают о том, что через несколько дней встречавшие его в Иерусалиме люди просили его распять, считает врач-реаниматолог, иеромонах Феодорит (Сеньчуков).В Русской православной церкви отмечают Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим - один из 12 главных церковных праздников. Незадолго до распятия Иисус Христос прибыл в Иерусалим, люди встретили его как царя и спасителя, который, как они ожидали, принесет этой стране независимость, - и устлали дорогу, по которой он проезжал, пальмовыми ветвями и одеждами. В напоминание об этих событиях верующие приносят в храм и освящают ветви вербы, поскольку пальмы не распространены в наших широтах. Отсюда и второе название праздника – Вербное воскресенье. Освящение верб как правило проходит накануне, в субботу."Вербы в храмах освящают по-разному - и утром в день праздника, и накануне вечером. Изначально освящали пальмовые ветви, но у нас это вербы. Вообще освящение верб – это просто благочестивая традиция и даже если мы не освятим в этот день пальмы, вербы и так далее, не поставим эти веточки у себя дома - ничего страшного не случится. Поскольку веточки освященные, лучше их на помойку не выкидывать, лучше сжечь. У меня есть ваза, в которой я храню веточки вербы, обновляю раз в год, на праздник", - сказал РИА Новости иеромонах Феодорит.Он также назвал праздник Входа Господня в Иерусалим "грустным". "Вообще этот праздник достаточно грустный, потому что люди, которые кричали "осанна", приветствуя его, через три дня начали кричать "распни, распни". Это их отступление от Бога. То есть в воскресенье мы празднуем торжество Спасителя, но при этом вспоминаем о том, что на следующий день начинается Страстная неделя – страсти (страдания) Христовы. Такой вот грустный праздник", - заключил собеседник агентства.В пятницу завершился Великий пост (первая его часть – четыредесятница). После двух праздничных дней, Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим, у верующих наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста - Страстная седмица (неделя), посвященная событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху, или Воскресение Христово в этом году в Русской православной церкви встретят 5 мая. По церковному уставу, в Лазареву субботу верующим разрешается есть икру, а на следующий день, в Вербное воскресенье, - рыбу.
https://ria.ru/20240305/verbnaya-1931078113.html
https://ria.ru/20240205/paskha-1784063287.html
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иерусалим, иисус христос, русская православная церковь, религия
Религия, Иерусалим, Иисус Христос, Русская православная церковь, Религия
Священник развеял главный миф об освященной вербе

Иеромонах Феодорит: освященные ветки вербы можно оставить дома или сжечь

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВербное воскресенье в регионах России
Вербное воскресенье в регионах России - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Ветки вербы можно оставить в доме или сжечь, по традиции их освящают на Вербное воскресенье, это "грустный праздник", потому что верующие кроме торжества Иисуса Христа вспоминают о том, что через несколько дней встречавшие его в Иерусалиме люди просили его распять, считает врач-реаниматолог, иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
В Русской православной церкви отмечают Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим - один из 12 главных церковных праздников. Незадолго до распятия Иисус Христос прибыл в Иерусалим, люди встретили его как царя и спасителя, который, как они ожидали, принесет этой стране независимость, - и устлали дорогу, по которой он проезжал, пальмовыми ветвями и одеждами. В напоминание об этих событиях верующие приносят в храм и освящают ветви вербы, поскольку пальмы не распространены в наших широтах. Отсюда и второе название праздника – Вербное воскресенье. Освящение верб как правило проходит накануне, в субботу.
Вербная неделя - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
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"Вербы в храмах освящают по-разному - и утром в день праздника, и накануне вечером. Изначально освящали пальмовые ветви, но у нас это вербы. Вообще освящение верб – это просто благочестивая традиция и даже если мы не освятим в этот день пальмы, вербы и так далее, не поставим эти веточки у себя дома - ничего страшного не случится. Поскольку веточки освященные, лучше их на помойку не выкидывать, лучше сжечь. У меня есть ваза, в которой я храню веточки вербы, обновляю раз в год, на праздник", - сказал РИА Новости иеромонах Феодорит.
Он также назвал праздник Входа Господня в Иерусалим "грустным". "Вообще этот праздник достаточно грустный, потому что люди, которые кричали "осанна", приветствуя его, через три дня начали кричать "распни, распни". Это их отступление от Бога. То есть в воскресенье мы празднуем торжество Спасителя, но при этом вспоминаем о том, что на следующий день начинается Страстная неделя – страсти (страдания) Христовы. Такой вот грустный праздник", - заключил собеседник агентства.
В пятницу завершился Великий пост (первая его часть – четыредесятница). После двух праздничных дней, Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим, у верующих наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста - Страстная седмица (неделя), посвященная событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху, или Воскресение Христово в этом году в Русской православной церкви встретят 5 мая. По церковному уставу, в Лазареву субботу верующим разрешается есть икру, а на следующий день, в Вербное воскресенье, - рыбу.
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