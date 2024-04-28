https://ria.ru/20240428/senchukov-1942773602.html

Священник развеял главный миф об освященной вербе

Священник развеял главный миф об освященной вербе - РИА Новости, 28.04.2024

Священник развеял главный миф об освященной вербе

Ветки вербы можно оставить в доме или сжечь, по традиции их освящают на Вербное воскресенье, это "грустный праздник", потому что верующие кроме торжества Иисуса РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T00:30

2024-04-28T00:30

2024-04-28T03:16

религия

иерусалим

иисус христос

русская православная церковь

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1783964204_0:188:2974:1861_1920x0_80_0_0_40fbdb3b55122604da38b5d74c8ba1c9.jpg

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Ветки вербы можно оставить в доме или сжечь, по традиции их освящают на Вербное воскресенье, это "грустный праздник", потому что верующие кроме торжества Иисуса Христа вспоминают о том, что через несколько дней встречавшие его в Иерусалиме люди просили его распять, считает врач-реаниматолог, иеромонах Феодорит (Сеньчуков).В Русской православной церкви отмечают Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим - один из 12 главных церковных праздников. Незадолго до распятия Иисус Христос прибыл в Иерусалим, люди встретили его как царя и спасителя, который, как они ожидали, принесет этой стране независимость, - и устлали дорогу, по которой он проезжал, пальмовыми ветвями и одеждами. В напоминание об этих событиях верующие приносят в храм и освящают ветви вербы, поскольку пальмы не распространены в наших широтах. Отсюда и второе название праздника – Вербное воскресенье. Освящение верб как правило проходит накануне, в субботу."Вербы в храмах освящают по-разному - и утром в день праздника, и накануне вечером. Изначально освящали пальмовые ветви, но у нас это вербы. Вообще освящение верб – это просто благочестивая традиция и даже если мы не освятим в этот день пальмы, вербы и так далее, не поставим эти веточки у себя дома - ничего страшного не случится. Поскольку веточки освященные, лучше их на помойку не выкидывать, лучше сжечь. У меня есть ваза, в которой я храню веточки вербы, обновляю раз в год, на праздник", - сказал РИА Новости иеромонах Феодорит.Он также назвал праздник Входа Господня в Иерусалим "грустным". "Вообще этот праздник достаточно грустный, потому что люди, которые кричали "осанна", приветствуя его, через три дня начали кричать "распни, распни". Это их отступление от Бога. То есть в воскресенье мы празднуем торжество Спасителя, но при этом вспоминаем о том, что на следующий день начинается Страстная неделя – страсти (страдания) Христовы. Такой вот грустный праздник", - заключил собеседник агентства.В пятницу завершился Великий пост (первая его часть – четыредесятница). После двух праздничных дней, Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим, у верующих наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста - Страстная седмица (неделя), посвященная событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху, или Воскресение Христово в этом году в Русской православной церкви встретят 5 мая. По церковному уставу, в Лазареву субботу верующим разрешается есть икру, а на следующий день, в Вербное воскресенье, - рыбу.

https://ria.ru/20240305/verbnaya-1931078113.html

https://ria.ru/20240205/paskha-1784063287.html

иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иерусалим, иисус христос, русская православная церковь, религия