https://ria.ru/20240428/sbu-1942925778.html

"Загорится везде". На Украине забили тревогу из-за маневра ВС России

"Загорится везде". На Украине забили тревогу из-за маневра ВС России - РИА Новости, 28.04.2024

"Загорится везде". На Украине забили тревогу из-за маневра ВС России

Российские военные ищут слабые места в обороне Вооруженных сил Украины по всему фронту, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T15:05

2024-04-28T15:05

2024-04-28T15:05

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские военные ищут слабые места в обороне Вооруженных сил Украины по всему фронту, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала "Вышка"."В ближайшее время (направления — Прим. ред.) загорятся везде. Почему? Потому что они подвели большую соответствующую силу, подготовили ее и начали вести боевые действия, ища слабости. Нашли слабость конкретно в Очеретино", — указал он.По его словам, российские силы специально ищут слабые места в обороне украинцев, чтобы впоследствии наносить удары по прибывающим туда подразделениям ВСУ, посланным туда с целью заткнуть бреши в своей линии защиты. Подобное и произошло в Очеретино, отметил Стариков.На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что оценка положения ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, украинские войска отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. Одним из ключевых мест украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорилось в сюжете.

https://ria.ru/20240428/forbes-1942913870.html

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в мире, украина, авдеевка, олег стариков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, служба безопасности украины