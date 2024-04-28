https://ria.ru/20240428/samolet-1942881891.html

Эксперт предположил, каким будет новый американский "самолет Судного дня"

Эксперт предположил, каким будет новый американский "самолет Судного дня" - РИА Новости, 28.04.2024

Эксперт предположил, каким будет новый американский "самолет Судного дня"

Новый американский "самолет Судного дня" будет создаваться как часть глобальной воздушно-космической системы разведки, США хотят получить машину, которая могла... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T07:13

2024-04-28T07:13

2024-04-28T07:18

сша

россия

алексей леонков

илон маск

spacex

gps

ил-96

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Новый американский "самолет Судного дня" будет создаваться как часть глобальной воздушно-космической системы разведки, США хотят получить машину, которая могла бы работать при отсутствии GPS-навигации и выведенных из строя спутников, заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков. Ранее издание Breaking Defense сообщило, что военно-воздушные силы США заключили с американской компанией Sierra Nevada Corporation контракт на сумму 13 миллиардов долларов на разработку нового "самолета Судного дня", способного функционировать в условиях ядерной войны, на замену E-4B. Как отмечается, новый контракт будет действовать до июля 2036 года. "У США в рамках системы глобальной разведки и целеуказания действуют беспилотники типа Global Hawk и самолеты JSTARS на базе Boeing 707-300. Сейчас американцы вынашивают глобальные планы по созданию ей на смену воздушно-космической системы разведки, в основу которой войдут спутники Starshield производства SpaceX Илона Маска. Именно для взаимодействия с ними заказан этот новый самолет, главной особенностью которого должна стать возможность работы при отсутствии GPS-навигации", - сказал он. Собеседник агентства пояснил, что данные машины называют "самолетами Судного дня", поскольку считается, что после применения ядерного оружия только они смогут восстановить связь со всеми родами и видами войск. "Штаты обновляют свою систему воздушной разведки, так как боятся, что Россия якобы планирует сбивать их космические аппараты противоспутниковым оружием, вывести из строя можно в том числе за счет электромагнитного излучения. Именно поэтому сейчас США создают новый воздушный пункт управления, который мог бы в такой ситуации оперативно восстановить боевое управление армии", - подчеркнул эксперт. Леонков напомнил, что у России также есть "самолеты Судного дня" на базе Ил-80, они периодически выполняют полеты. Кроме того, ведутся работы по созданию новых воздушных командных пунктов уже на базе Ил-96.

https://ria.ru/20231201/ssha-1913134854.html

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сша, россия, алексей леонков, илон маск, spacex, gps, ил-96