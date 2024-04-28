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Эксперт предположил, каким будет новый американский "самолет Судного дня" - РИА Новости, 28.04.2024
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07:13 28.04.2024 (обновлено: 07:18 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/samolet-1942881891.html
Эксперт предположил, каким будет новый американский "самолет Судного дня"
Эксперт предположил, каким будет новый американский "самолет Судного дня" - РИА Новости, 28.04.2024
Эксперт предположил, каким будет новый американский "самолет Судного дня"
Новый американский "самолет Судного дня" будет создаваться как часть глобальной воздушно-космической системы разведки, США хотят получить машину, которая могла... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T07:13
2024-04-28T07:18
сша
россия
алексей леонков
илон маск
spacex
gps
ил-96
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Новый американский "самолет Судного дня" будет создаваться как часть глобальной воздушно-космической системы разведки, США хотят получить машину, которая могла бы работать при отсутствии GPS-навигации и выведенных из строя спутников, заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков. Ранее издание Breaking Defense сообщило, что военно-воздушные силы США заключили с американской компанией Sierra Nevada Corporation контракт на сумму 13 миллиардов долларов на разработку нового "самолета Судного дня", способного функционировать в условиях ядерной войны, на замену E-4B. Как отмечается, новый контракт будет действовать до июля 2036 года. "У США в рамках системы глобальной разведки и целеуказания действуют беспилотники типа Global Hawk и самолеты JSTARS на базе Boeing 707-300. Сейчас американцы вынашивают глобальные планы по созданию ей на смену воздушно-космической системы разведки, в основу которой войдут спутники Starshield производства SpaceX Илона Маска. Именно для взаимодействия с ними заказан этот новый самолет, главной особенностью которого должна стать возможность работы при отсутствии GPS-навигации", - сказал он. Собеседник агентства пояснил, что данные машины называют "самолетами Судного дня", поскольку считается, что после применения ядерного оружия только они смогут восстановить связь со всеми родами и видами войск. "Штаты обновляют свою систему воздушной разведки, так как боятся, что Россия якобы планирует сбивать их космические аппараты противоспутниковым оружием, вывести из строя можно в том числе за счет электромагнитного излучения. Именно поэтому сейчас США создают новый воздушный пункт управления, который мог бы в такой ситуации оперативно восстановить боевое управление армии", - подчеркнул эксперт. Леонков напомнил, что у России также есть "самолеты Судного дня" на базе Ил-80, они периодически выполняют полеты. Кроме того, ведутся работы по созданию новых воздушных командных пунктов уже на базе Ил-96.
https://ria.ru/20231201/ssha-1913134854.html
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сша, россия, алексей леонков, илон маск, spacex, gps, ил-96
США, Россия, Алексей Леонков, Илон Маск, SpaceX, GPS, Ил-96
Эксперт предположил, каким будет новый американский "самолет Судного дня"

Эксперт Леонков: новый "самолет Судного дня" будет работать при отсутствии GPS

CC BY 2.0 / U.S. Air Force Photo by Josh Plueger / Американский "самолет судного дня" Boeing E-4B
Американский самолет судного дня Boeing E-4B - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
CC BY 2.0 / U.S. Air Force Photo by Josh Plueger /
Американский "самолет судного дня" Boeing E-4B. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Новый американский "самолет Судного дня" будет создаваться как часть глобальной воздушно-космической системы разведки, США хотят получить машину, которая могла бы работать при отсутствии GPS-навигации и выведенных из строя спутников, заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее издание Breaking Defense сообщило, что военно-воздушные силы США заключили с американской компанией Sierra Nevada Corporation контракт на сумму 13 миллиардов долларов на разработку нового "самолета Судного дня", способного функционировать в условиях ядерной войны, на замену E-4B. Как отмечается, новый контракт будет действовать до июля 2036 года.
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"У США в рамках системы глобальной разведки и целеуказания действуют беспилотники типа Global Hawk и самолеты JSTARS на базе Boeing 707-300. Сейчас американцы вынашивают глобальные планы по созданию ей на смену воздушно-космической системы разведки, в основу которой войдут спутники Starshield производства SpaceX Илона Маска. Именно для взаимодействия с ними заказан этот новый самолет, главной особенностью которого должна стать возможность работы при отсутствии GPS-навигации", - сказал он.
Собеседник агентства пояснил, что данные машины называют "самолетами Судного дня", поскольку считается, что после применения ядерного оружия только они смогут восстановить связь со всеми родами и видами войск.
"Штаты обновляют свою систему воздушной разведки, так как боятся, что Россия якобы планирует сбивать их космические аппараты противоспутниковым оружием, вывести из строя можно в том числе за счет электромагнитного излучения. Именно поэтому сейчас США создают новый воздушный пункт управления, который мог бы в такой ситуации оперативно восстановить боевое управление армии", - подчеркнул эксперт.
Леонков напомнил, что у России также есть "самолеты Судного дня" на базе Ил-80, они периодически выполняют полеты. Кроме того, ведутся работы по созданию новых воздушных командных пунктов уже на базе Ил-96.
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СШАРоссияАлексей ЛеонковИлон МаскSpaceXGPSИл-96
 
 
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