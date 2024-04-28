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Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи на Украине
Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи на Украине - РИА Новости, 28.04.2024
Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи на Украине
Подразделения группировки ВС РФ "Восток" за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ,... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T14:00
2024-04-28T14:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Восток" за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка и Луговское Запорожской области", - говорится в сообщении. Потери ВСУ на данном участке фронта составили до 85 военнослужащих, четыре пикапа, а также 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки PzH-2000 производства ФРГ и "Гвоздика". Кроме того, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и полевой склад боеприпасов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, германия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Германия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи на Украине
Военные "Востока" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли более 85 бойцов