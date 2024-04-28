https://ria.ru/20240428/rf-1942918117.html

Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи на Украине

Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи на Украине - РИА Новости, 28.04.2024

Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи на Украине

Подразделения группировки ВС РФ "Восток" за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ,... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T14:00

2024-04-28T14:00

2024-04-28T14:00

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Восток" за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка и Луговское Запорожской области", - говорится в сообщении. Потери ВСУ на данном участке фронта составили до 85 военнослужащих, четыре пикапа, а также 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки PzH-2000 производства ФРГ и "Гвоздика". Кроме того, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и полевой склад боеприпасов.

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Варвара Скокшина

россия, германия, вооруженные силы украины, безопасность