Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи на Украине - РИА Новости, 28.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:00 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/rf-1942918117.html
Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи на Украине
Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи на Украине - РИА Новости, 28.04.2024
Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи на Украине
Подразделения группировки ВС РФ "Восток" за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ,... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T14:00
2024-04-28T14:00
специальная военная операция на украине
россия
германия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931691894_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_735d84efb3b040d603d48a34e7947cca.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Восток" за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка и Луговское Запорожской области", - говорится в сообщении. Потери ВСУ на данном участке фронта составили до 85 военнослужащих, четыре пикапа, а также 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки PzH-2000 производства ФРГ и "Гвоздика". Кроме того, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и полевой склад боеприпасов.
https://ria.ru/20240428/peskov-1942914635.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931691894_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_6f5189f0bfad6bc8b9be6a7d4572ebf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Германия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи на Украине

Военные "Востока" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли более 85 бойцов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Авдеевке
Российские военнослужащие в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в Авдеевке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Восток" за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка и Луговское Запорожской области", - говорится в сообщении.
Потери ВСУ на данном участке фронта составили до 85 военнослужащих, четыре пикапа, а также 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки PzH-2000 производства ФРГ и "Гвоздика". Кроме того, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и полевой склад боеприпасов.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Песков назвал трагедией то, что Украина не жалеет своих граждан
Вчера, 13:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияГерманияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала