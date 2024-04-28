https://ria.ru/20240428/rf-1942916932.html

Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 28.04.2024

Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи

Российская группировка "Запад" группировка более выгодные рубежи, нанесла поражение украинским войскам и отразила три контратаки, потери Киева составили до 270... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T13:51

2024-04-28T13:51

2024-04-28T13:51

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российская группировка "Запад" группировка более выгодные рубежи, нанесла поражение украинским войскам и отразила три контратаки, потери Киева составили до 270 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 12-й бригады специального назначения "Азов"*, 10-й горно-штурмовой, 57-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также отражены три контратаки формирований 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР."Противник потерял до 270 военнослужащих, бронетранспортер, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М198 производства США, 152 мм гаубицу "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 130 мм пушку М-46", - добавили в МО РФ.* Экстремистская организация, запрещена в России

https://ria.ru/20240428/vyvod-1942906032.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, вооруженные силы украины