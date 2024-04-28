Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи, отразила три контратаки ВСУ
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российская группировка "Запад" группировка более выгодные рубежи, нанесла поражение украинским войскам и отразила три контратаки, потери Киева составили до 270 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 12-й бригады специального назначения "Азов"*, 10-й горно-штурмовой, 57-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Также отражены три контратаки формирований 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР.
"Противник потерял до 270 военнослужащих, бронетранспортер, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М198 производства США, 152 мм гаубицу "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 130 мм пушку М-46", - добавили в МО РФ.
* Экстремистская организация, запрещена в России