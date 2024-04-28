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Илон Маск отправился с визитом в Китай - РИА Новости, 28.04.2024
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08:23 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/reyter-1942886334.html
Илон Маск отправился с визитом в Китай
Илон Маск отправился с визитом в Китай - РИА Новости, 28.04.2024
Илон Маск отправился с визитом в Китай
Американский предприниматель Илон Маск в воскресенье отправился с визитом в Китай, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух людей, знакомых с вопросом. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T08:23
2024-04-28T08:23
технологии
китай
пекин
илон маск
tesla motors
toyota corolla
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в воскресенье отправился с визитом в Китай, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух людей, знакомых с вопросом. "Гендиректор Tesla Илон Маск полетел в Пекин в воскресенье с неожиданным визитом на второй по величине рынок для производителя электромобилей", - пишет агентство. Отмечается, что Маск хочет встретится с высокопоставленными китайскими чиновниками, чтобы обсудить развертывание программного обеспечения для полностью автономных автомобилей в Китае и получить разрешение на передачу за границу данных, собираемых в Китае, с целью обучения алгоритмов автономного вождения. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
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китай
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технологии, китай, пекин, илон маск, tesla motors, toyota corolla
Технологии, Китай, Пекин, Илон Маск, Tesla motors, Toyota Corolla
Илон Маск отправился с визитом в Китай

Рейтер: Илон Маск отправился с неожиданным визитом в Китай

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в воскресенье отправился с визитом в Китай, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух людей, знакомых с вопросом.
"Гендиректор Tesla Илон Маск полетел в Пекин в воскресенье с неожиданным визитом на второй по величине рынок для производителя электромобилей", - пишет агентство.
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Отмечается, что Маск хочет встретится с высокопоставленными китайскими чиновниками, чтобы обсудить развертывание программного обеспечения для полностью автономных автомобилей в Китае и получить разрешение на передачу за границу данных, собираемых в Китае, с целью обучения алгоритмов автономного вождения.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
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ТехнологииКитайПекинИлон МаскTesla motorsToyota Corolla
 
 
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