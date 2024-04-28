https://ria.ru/20240428/reyter-1942886334.html

Илон Маск отправился с визитом в Китай

Илон Маск отправился с визитом в Китай - РИА Новости, 28.04.2024

Илон Маск отправился с визитом в Китай

Американский предприниматель Илон Маск в воскресенье отправился с визитом в Китай, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух людей, знакомых с вопросом. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T08:23

2024-04-28T08:23

2024-04-28T08:23

технологии

китай

пекин

илон маск

tesla motors

toyota corolla

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в воскресенье отправился с визитом в Китай, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух людей, знакомых с вопросом. "Гендиректор Tesla Илон Маск полетел в Пекин в воскресенье с неожиданным визитом на второй по величине рынок для производителя электромобилей", - пишет агентство. Отмечается, что Маск хочет встретится с высокопоставленными китайскими чиновниками, чтобы обсудить развертывание программного обеспечения для полностью автономных автомобилей в Китае и получить разрешение на передачу за границу данных, собираемых в Китае, с целью обучения алгоритмов автономного вождения. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.

https://ria.ru/20240321/implant-1934766871.html

https://ria.ru/20240424/mask-1941923901.html

китай

пекин

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, китай, пекин, илон маск, tesla motors, toyota corolla