https://ria.ru/20240428/rasstrel-1942925916.html

Житель Ростовской области расстрелял автомобиль с людьми

Житель Ростовской области расстрелял автомобиль с людьми - РИА Новости, 28.04.2024

Житель Ростовской области расстрелял автомобиль с людьми

Оперативники задержали мужчину, который, по версии следствия, расстрелял автомобиль с людьми на дороге в Цимлянском районе Ростовской области, девушка... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T15:06

2024-04-28T15:06

2024-04-28T15:06

происшествия

цимлянский район

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр - РИА Новости. Оперативники задержали мужчину, который, по версии следствия, расстрелял автомобиль с людьми на дороге в Цимлянском районе Ростовской области, девушка скончалась, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону. "По версии следствия, ночью 27 апреля 2024 года обвиняемый, находясь на грунтовой дороге, вблизи сельскохозяйственного поля, расположенного в Цимлянском районе, произвел выстрелы из огнестрельного оружия в проезжающий автомобиль, в котором находились 18-летний молодой человек и его 17-летняя знакомая", - рассказал он. С огнестрельными ранениями девушку доставили в больницу, где она скончалась. В настоящее время подозреваемый задержан. Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство. Прокуратура области организовала проверку.

https://ria.ru/20240419/parkovka-1941131275.html

цимлянский район

ростовская область

россия

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происшествия, цимлянский район, ростовская область, россия