https://ria.ru/20240428/rashnikov-1942924742.html

Рашников назвал шуткой слова Путина о том, что он не смог ему дозвониться

Рашников назвал шуткой слова Путина о том, что он не смог ему дозвониться - РИА Новости, 28.04.2024

Рашников назвал шуткой слова Путина о том, что он не смог ему дозвониться

Председатель совета директоров "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) Виктор Рашников в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1"... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T15:00

2024-04-28T15:00

2024-04-28T15:00

россия

владимир путин

виктор рашников

магнитогорский металлургический комбинат

российский союз промышленников и предпринимателей

политика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - РИА Новости. Председатель совета директоров "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) Виктор Рашников в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" назвал шуткой слова президента РФ Владимира Путина о том, что он не смог дозвониться до топ-менеджера, чтобы поздравить с победой ХК "Металлург" в финале Кубка Гагарина. Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 25 апреля рассказал, что после победы "Металлурга" хотел позвонить Рашникову, но глава ММК якобы был занят и с ним не удалось связаться. Путин предположил, что топ-менеджер отмечал с командой победу. "Это была шутка. Я думаю, что все об этом помнили, потому что вчера был звонок из администрации в пол-одиннадцатого, сказали: "будьте на телефоне, вам сейчас позвонит президент". Я просидел полчаса, потом позвонили еще через полчаса, сказали, через час. А потом сказали - переносим на сегодня. Поэтому это была шутка", - сказал Рашников. Он отметил, что абсолютно не был занят в тот вечер.

https://ria.ru/20240425/rspp-1942290867.html

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Дарья Буймова

россия, владимир путин, виктор рашников, магнитогорский металлургический комбинат, российский союз промышленников и предпринимателей, политика