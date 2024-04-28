Рейтинг@Mail.ru
Рашников назвал шуткой слова Путина о том, что он не смог ему дозвониться - РИА Новости, 28.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/rashnikov-1942924742.html
Рашников назвал шуткой слова Путина о том, что он не смог ему дозвониться
Рашников назвал шуткой слова Путина о том, что он не смог ему дозвониться - РИА Новости, 28.04.2024
Рашников назвал шуткой слова Путина о том, что он не смог ему дозвониться
Председатель совета директоров "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) Виктор Рашников в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1"... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T15:00
2024-04-28T15:00
россия
владимир путин
виктор рашников
магнитогорский металлургический комбинат
российский союз промышленников и предпринимателей
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148241/69/1482416909_0:201:2818:1786_1920x0_80_0_0_72e90b8a82ef07b23738a73d1cb96b45.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - РИА Новости. Председатель совета директоров "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) Виктор Рашников в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" назвал шуткой слова президента РФ Владимира Путина о том, что он не смог дозвониться до топ-менеджера, чтобы поздравить с победой ХК "Металлург" в финале Кубка Гагарина. Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 25 апреля рассказал, что после победы "Металлурга" хотел позвонить Рашникову, но глава ММК якобы был занят и с ним не удалось связаться. Путин предположил, что топ-менеджер отмечал с командой победу. "Это была шутка. Я думаю, что все об этом помнили, потому что вчера был звонок из администрации в пол-одиннадцатого, сказали: "будьте на телефоне, вам сейчас позвонит президент". Я просидел полчаса, потом позвонили еще через полчаса, сказали, через час. А потом сказали - переносим на сегодня. Поэтому это была шутка", - сказал Рашников. Он отметил, что абсолютно не был занят в тот вечер.
https://ria.ru/20240425/rspp-1942290867.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148241/69/1482416909_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_409f47a06163d20f957794c12e9522f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, виктор рашников, магнитогорский металлургический комбинат, российский союз промышленников и предпринимателей, политика
Россия, Владимир Путин, Виктор Рашников, Магнитогорский металлургический комбинат, Российский союз промышленников и предпринимателей, Политика
Рашников назвал шуткой слова Путина о том, что он не смог ему дозвониться

Рашников рассказал, что ждал звонка Путина два часа, но звонок перенесли

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПредседатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников
Председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - РИА Новости. Председатель совета директоров "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) Виктор Рашников в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" назвал шуткой слова президента РФ Владимира Путина о том, что он не смог дозвониться до топ-менеджера, чтобы поздравить с победой ХК "Металлург" в финале Кубка Гагарина.
Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 25 апреля рассказал, что после победы "Металлурга" хотел позвонить Рашникову, но глава ММК якобы был занят и с ним не удалось связаться. Путин предположил, что топ-менеджер отмечал с командой победу.
"Это была шутка. Я думаю, что все об этом помнили, потому что вчера был звонок из администрации в пол-одиннадцатого, сказали: "будьте на телефоне, вам сейчас позвонит президент". Я просидел полчаса, потом позвонили еще через полчаса, сказали, через час. А потом сказали - переносим на сегодня. Поэтому это была шутка", - сказал Рашников. Он отметил, что абсолютно не был занят в тот вечер.
Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Путин рассказал, кто хозяин на съезде РСПП
25 апреля, 15:54
 
РоссияВладимир ПутинВиктор РашниковМагнитогорский металлургический комбинатРоссийский союз промышленников и предпринимателейПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала