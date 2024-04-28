https://ria.ru/20240428/rashnikov-1942924742.html
Рашников назвал шуткой слова Путина о том, что он не смог ему дозвониться
Рашников назвал шуткой слова Путина о том, что он не смог ему дозвониться - РИА Новости, 28.04.2024
Рашников назвал шуткой слова Путина о том, что он не смог ему дозвониться
Председатель совета директоров "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) Виктор Рашников в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1"... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T15:00
2024-04-28T15:00
2024-04-28T15:00
россия
владимир путин
виктор рашников
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - РИА Новости. Председатель совета директоров "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) Виктор Рашников в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" назвал шуткой слова президента РФ Владимира Путина о том, что он не смог дозвониться до топ-менеджера, чтобы поздравить с победой ХК "Металлург" в финале Кубка Гагарина. Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 25 апреля рассказал, что после победы "Металлурга" хотел позвонить Рашникову, но глава ММК якобы был занят и с ним не удалось связаться. Путин предположил, что топ-менеджер отмечал с командой победу. "Это была шутка. Я думаю, что все об этом помнили, потому что вчера был звонок из администрации в пол-одиннадцатого, сказали: "будьте на телефоне, вам сейчас позвонит президент". Я просидел полчаса, потом позвонили еще через полчаса, сказали, через час. А потом сказали - переносим на сегодня. Поэтому это была шутка", - сказал Рашников. Он отметил, что абсолютно не был занят в тот вечер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, виктор рашников, магнитогорский металлургический комбинат, российский союз промышленников и предпринимателей, политика
Россия, Владимир Путин, Виктор Рашников, Магнитогорский металлургический комбинат, Российский союз промышленников и предпринимателей, Политика
Рашников назвал шуткой слова Путина о том, что он не смог ему дозвониться
Рашников рассказал, что ждал звонка Путина два часа, но звонок перенесли
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - РИА Новости. Председатель совета директоров "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) Виктор Рашников в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" назвал шуткой слова президента РФ Владимира Путина о том, что он не смог дозвониться до топ-менеджера, чтобы поздравить с победой ХК "Металлург" в финале Кубка Гагарина.
Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП
) 25 апреля рассказал, что после победы "Металлурга" хотел позвонить Рашникову, но глава ММК якобы был занят и с ним не удалось связаться. Путин предположил, что топ-менеджер отмечал с командой победу.
"Это была шутка. Я думаю, что все об этом помнили, потому что вчера был звонок из администрации в пол-одиннадцатого, сказали: "будьте на телефоне, вам сейчас позвонит президент". Я просидел полчаса, потом позвонили еще через полчаса, сказали, через час. А потом сказали - переносим на сегодня. Поэтому это была шутка", - сказал Рашников. Он отметил, что абсолютно не был занят в тот вечер.