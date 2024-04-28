https://ria.ru/20240428/pvo-1942917517.html

Российская ПВО за сутки сбила пять ракет ATACMS

Российская ПВО за сутки сбила пять ракет ATACMS - РИА Новости, 28.04.2024

Российская ПВО за сутки сбила пять ракет ATACMS

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских ракет ATACMS и 46 беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T13:55

2024-04-28T13:55

2024-04-28T13:55

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских ракет ATACMS и 46 беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 46 украинских беспилотных летательных аппаратов и пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 593 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 23587 беспилотных летательных аппаратов, 509 зенитных ракетных комплексов, 15869 танков и других боевых бронированных машин, 1275 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9189 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21372 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240428/peskov-1942914635.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность