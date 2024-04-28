https://ria.ru/20240428/pvo-1942917517.html
Российская ПВО за сутки сбила пять ракет ATACMS
Российская ПВО за сутки сбила пять ракет ATACMS - РИА Новости, 28.04.2024
Российская ПВО за сутки сбила пять ракет ATACMS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских ракет ATACMS и 46 беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T13:55
2024-04-28T13:55
2024-04-28T13:55
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских ракет ATACMS и 46 беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 46 украинских беспилотных летательных аппаратов и пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 593 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 23587 беспилотных летательных аппаратов, 509 зенитных ракетных комплексов, 15869 танков и других боевых бронированных машин, 1275 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9189 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21372 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240428/peskov-1942914635.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила пять ракет ATACMS
Российская ПВО за сутки сбила пять ракет ATACMS и 46 украинских дронов
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских ракет ATACMS и 46 беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 46 украинских беспилотных летательных аппаратов и пять оперативно-тактических ракет ATACMS
производства США
", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 593 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 23587 беспилотных летательных аппаратов, 509 зенитных ракетных комплексов, 15869 танков и других боевых бронированных машин, 1275 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9189 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21372 единицы специальной военной автомобильной техники.