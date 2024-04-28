https://ria.ru/20240428/protest-1942866966.html
У отеля в Вашингтоне, где будет мероприятие с Байденом, проходит протест
У отеля в Вашингтоне, где будет мероприятие с Байденом, проходит протест - РИА Новости, 28.04.2024
У отеля в Вашингтоне, где будет мероприятие с Байденом, проходит протест
Десятки пропалестинских активистов бастуют возле отеля "Хилтон" в американской столице, где президент США Джо Байден вскоре должен выступить на торжественном... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T01:00
2024-04-28T01:00
2024-04-28T01:00
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Десятки пропалестинских активистов бастуют возле отеля "Хилтон" в американской столице, где президент США Джо Байден вскоре должен выступить на торжественном ужине с журналистами, передает корреспондент РИА Новости. В субботу вечером (воскресенье утром по мск) в отеле запланировано выступление Байдена на ужине с корреспондентами Белого дома. Мероприятие должно начаться около 20.00 (3.00 мск). В районе 17.00 (около полуночи мск) возле отеля начали собираться палестинские демонстранты, которых на данный момент уже несколько десятков человек. Активисты продолжают прибывать. Со временем полиция оттеснила манифестантов подальше от въезда на территорию отеля, огородив их забором. Активисты, помимо лозунгов в поддержку Палестины, скандируют кричалки с обвинением в предвзятости и лжи в сторону американских СМИ. Акция проходит мирно, пока арестов не было.
https://ria.ru/20240428/izrail-1942866135.html
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в мире, вашингтон (штат), джо байден, палестина
В мире, Вашингтон (штат), Джо Байден, Палестина
У отеля в Вашингтоне, где будет мероприятие с Байденом, проходит протест
У отеля в Вашингтоне, где выступит Байден, протестуют пропалестинские активисты