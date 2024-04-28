В Бурятии завели дело об исчезновении 4-летнего мальчика
В Бурятии завели дело об исчезновении 4-летнего мальчика, пропавшего без вести
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЧеловек заходит в здание Следственного комитета РФ
Человек заходит в здание Следственного комитета РФ . Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 28 апр – РИА Новости. Уголовное дело об исчезновении четырехлетнего мальчика, пропавшего без вести в субботу, возбуждено в Бурятии, сообщает следственное управление следственного комитета (СУ СК) России по региону.
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"Следственным отделом по Советскому району города Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятия расследуется уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения 4-летнего ребенка, который проживал по улице Пристанской в городе Улан-Удэ", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, в последний раз мальчика видел в обеденное время в субботу его дедушка. Оставшись без присмотра взрослых, ребенок бесследно исчез. По делу проводятся оперативно-розыскные мероприятия, уточнили в управлении.
Следственное управление опубликовало приметы мальчика: европейской внешности, рост около 100 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые короткие, глаза голубые. Был одет в голубую футболку, серые колготки, черные или фиолетовые ботинки.
В прокуратуре Бурятии сообщили, что уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Надзорное ведомство контролирует ход и результаты расследования по делу.
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