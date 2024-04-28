https://ria.ru/20240428/propavshiy-1942923661.html

В Бурятии завели дело об исчезновении 4-летнего мальчика

В Бурятии завели дело об исчезновении 4-летнего мальчика - РИА Новости, 28.04.2024

В Бурятии завели дело об исчезновении 4-летнего мальчика

Уголовное дело об исчезновении четырехлетнего мальчика, пропавшего без вести в субботу, возбуждено в Бурятии, сообщает следственное управление следственного... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T14:43

2024-04-28T14:43

2024-04-28T14:43

происшествия

россия

советский район

улан-удэ

следственный комитет россии (ск рф)

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УЛАН-УДЭ, 28 апр – РИА Новости. Уголовное дело об исчезновении четырехлетнего мальчика, пропавшего без вести в субботу, возбуждено в Бурятии, сообщает следственное управление следственного комитета (СУ СК) России по региону. "Следственным отделом по Советскому району города Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятия расследуется уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения 4-летнего ребенка, который проживал по улице Пристанской в городе Улан-Удэ", - говорится в сообщении. По данным следствия, в последний раз мальчика видел в обеденное время в субботу его дедушка. Оставшись без присмотра взрослых, ребенок бесследно исчез. По делу проводятся оперативно-розыскные мероприятия, уточнили в управлении. Следственное управление опубликовало приметы мальчика: европейской внешности, рост около 100 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые короткие, глаза голубые. Был одет в голубую футболку, серые колготки, черные или фиолетовые ботинки. В прокуратуре Бурятии сообщили, что уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Надзорное ведомство контролирует ход и результаты расследования по делу.

https://ria.ru/20240424/ubiystvo-1942101094.html

https://ria.ru/20231130/devochka-1913031252.html

россия

советский район

улан-удэ

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происшествия, россия, советский район, улан-удэ, следственный комитет россии (ск рф)