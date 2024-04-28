Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии завели дело об исчезновении 4-летнего мальчика - РИА Новости, 28.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/propavshiy-1942923661.html
В Бурятии завели дело об исчезновении 4-летнего мальчика
В Бурятии завели дело об исчезновении 4-летнего мальчика - РИА Новости, 28.04.2024
В Бурятии завели дело об исчезновении 4-летнего мальчика
Уголовное дело об исчезновении четырехлетнего мальчика, пропавшего без вести в субботу, возбуждено в Бурятии, сообщает следственное управление следственного... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T14:43
2024-04-28T14:43
происшествия
россия
советский район
улан-удэ
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911148704_0:176:3328:2048_1920x0_80_0_0_34115a673cc51c5a5077c77999bfc863.jpg
УЛАН-УДЭ, 28 апр – РИА Новости. Уголовное дело об исчезновении четырехлетнего мальчика, пропавшего без вести в субботу, возбуждено в Бурятии, сообщает следственное управление следственного комитета (СУ СК) России по региону. "Следственным отделом по Советскому району города Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятия расследуется уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения 4-летнего ребенка, который проживал по улице Пристанской в городе Улан-Удэ", - говорится в сообщении. По данным следствия, в последний раз мальчика видел в обеденное время в субботу его дедушка. Оставшись без присмотра взрослых, ребенок бесследно исчез. По делу проводятся оперативно-розыскные мероприятия, уточнили в управлении. Следственное управление опубликовало приметы мальчика: европейской внешности, рост около 100 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые короткие, глаза голубые. Был одет в голубую футболку, серые колготки, черные или фиолетовые ботинки. В прокуратуре Бурятии сообщили, что уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Надзорное ведомство контролирует ход и результаты расследования по делу.
https://ria.ru/20240424/ubiystvo-1942101094.html
https://ria.ru/20231130/devochka-1913031252.html
россия
советский район
улан-удэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911148704_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_afeaff719f56b00960d7d0e3e0270705.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, советский район, улан-удэ, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Советский район, Улан-Удэ, Следственный комитет России (СК РФ)
В Бурятии завели дело об исчезновении 4-летнего мальчика

В Бурятии завели дело об исчезновении 4-летнего мальчика, пропавшего без вести

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЧеловек заходит в здание Следственного комитета РФ
Человек заходит в здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Человек заходит в здание Следственного комитета РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 28 апр – РИА Новости. Уголовное дело об исчезновении четырехлетнего мальчика, пропавшего без вести в субботу, возбуждено в Бурятии, сообщает следственное управление следственного комитета (СУ СК) России по региону.
«
"Следственным отделом по Советскому району города Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятия расследуется уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения 4-летнего ребенка, который проживал по улице Пристанской в городе Улан-Удэ", - говорится в сообщении.
Двое крымчан задержаны по подозрению в убийстве без вести пропавшей девушки из Евпатории. Кадр видео
В Крыму задержали подозреваемых в убийстве пропавшей девушки
24 апреля, 17:24
По данным следствия, в последний раз мальчика видел в обеденное время в субботу его дедушка. Оставшись без присмотра взрослых, ребенок бесследно исчез. По делу проводятся оперативно-розыскные мероприятия, уточнили в управлении.
Следственное управление опубликовало приметы мальчика: европейской внешности, рост около 100 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые короткие, глаза голубые. Был одет в голубую футболку, серые колготки, черные или фиолетовые ботинки.
В прокуратуре Бурятии сообщили, что уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Надзорное ведомство контролирует ход и результаты расследования по делу.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
В Калужской области рассказали о результатах медосмотра пропавшей девочки
30 ноября 2023, 21:58
 
ПроисшествияРоссияСоветский районУлан-УдэСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала