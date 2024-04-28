https://ria.ru/20240428/polyanskiy-1942875481.html

Полянский ответил на угрозы литовского посла в адрес Крымского моста

Полянский ответил на угрозы литовского посла в адрес Крымского моста - РИА Новости, 28.04.2024

Полянский ответил на угрозы литовского посла в адрес Крымского моста

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ответил в соцсети X на угрозы посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса в адрес Крымского моста. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T04:05

2024-04-28T04:05

2024-04-28T04:17

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линас линкявичюс

радослав сикорский

оон

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ответил в соцсети X на угрозы посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса в адрес Крымского моста.Ранее литовский дипломат разместил на своей странице в X коллаж с намеком на готовящийся ракетный удар по Крымскому мосту.На этот пост отреагировал Полянский. Дипломат отметил, что "раболепных американских болонок" из Прибалтики вдохновляет твит нынешнего главы МИД Польши Радослава Сикорского о причастности США к диверсии на "Северных потоках"."Сейчас они бешено лают, но будут жалостно ныть позже, когда наступит судный день, и они пожалеют о всех подобных оплошностях", — написал Полянский.

https://ria.ru/20240425/patriot-1942020767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, россия, литва, швеция, дмитрий полянский, линас линкявичюс, радослав сикорский, оон, мид польши, крымский мост