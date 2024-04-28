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Жителей двух населенных пунктов в Польше эвакуируют из-за бомбы возле АЗС - РИА Новости, 28.04.2024
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20:44 28.04.2024 (обновлено: 21:06 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/polsha-1942960010.html
Жителей двух населенных пунктов в Польше эвакуируют из-за бомбы возле АЗС
Жителей двух населенных пунктов в Польше эвакуируют из-за бомбы возле АЗС - РИА Новости, 28.04.2024
Жителей двух населенных пунктов в Польше эвакуируют из-за бомбы возле АЗС
Около двух тысяч человек будут эвакуированы в Поморском воеводстве Польши из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны неподалеку от автозаправочной... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T20:44
2024-04-28T21:06
в мире
поморское воеводство
польша
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ВАРШАВА, 28 апр - РИА Новости. Около двух тысяч человек будут эвакуированы в Поморском воеводстве Польши из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны неподалеку от автозаправочной станции, сообщает радиостанция RMF FM. "Саперы будут нейтрализовывать авиационную бомбу времен Второй мировой войны. Жители Дембогужа и Казимежа в гмине Косаково готовятся к эвакуации, которая начнется в понедельник с утра", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего будут эвакуированы около двух тысяч человек. По данным радиостанции, масштабная эвакуация необходима потому, что бомба обнаружена недалеко от автозаправочной станции. Предполагается, что саперы справятся с нейтрализацией боеприпаса примерно за два часа, после чего местные жители смогут вернуться в свои дома.
https://ria.ru/20240428/peskov-1942921398.html
https://ria.ru/20240425/bomby-1942374622.html
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в мире, поморское воеводство, польша
В мире, Поморское воеводство, Польша
Жителей двух населенных пунктов в Польше эвакуируют из-за бомбы возле АЗС

RMF FM: в Польше две тысячи человек эвакуируют из-за обнаружения бомбы возле АЗС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАЗС в Польше
АЗС в Польше - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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АЗС в Польше. Архивное фото
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ВАРШАВА, 28 апр - РИА Новости. Около двух тысяч человек будут эвакуированы в Поморском воеводстве Польши из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны неподалеку от автозаправочной станции, сообщает радиостанция RMF FM.
«
"Саперы будут нейтрализовывать авиационную бомбу времен Второй мировой войны. Жители Дембогужа и Казимежа в гмине Косаково готовятся к эвакуации, которая начнется в понедельник с утра", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что всего будут эвакуированы около двух тысяч человек.
По данным радиостанции, масштабная эвакуация необходима потому, что бомба обнаружена недалеко от автозаправочной станции.
Предполагается, что саперы справятся с нейтрализацией боеприпаса примерно за два часа, после чего местные жители смогут вернуться в свои дома.
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