https://ria.ru/20240428/polsha-1942960010.html

Жителей двух населенных пунктов в Польше эвакуируют из-за бомбы возле АЗС

Жителей двух населенных пунктов в Польше эвакуируют из-за бомбы возле АЗС - РИА Новости, 28.04.2024

Жителей двух населенных пунктов в Польше эвакуируют из-за бомбы возле АЗС

Около двух тысяч человек будут эвакуированы в Поморском воеводстве Польши из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны неподалеку от автозаправочной... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T20:44

2024-04-28T20:44

2024-04-28T21:06

в мире

поморское воеводство

польша

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ВАРШАВА, 28 апр - РИА Новости. Около двух тысяч человек будут эвакуированы в Поморском воеводстве Польши из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны неподалеку от автозаправочной станции, сообщает радиостанция RMF FM. "Саперы будут нейтрализовывать авиационную бомбу времен Второй мировой войны. Жители Дембогужа и Казимежа в гмине Косаково готовятся к эвакуации, которая начнется в понедельник с утра", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего будут эвакуированы около двух тысяч человек. По данным радиостанции, масштабная эвакуация необходима потому, что бомба обнаружена недалеко от автозаправочной станции. Предполагается, что саперы справятся с нейтрализацией боеприпаса примерно за два часа, после чего местные жители смогут вернуться в свои дома.

https://ria.ru/20240428/peskov-1942921398.html

https://ria.ru/20240425/bomby-1942374622.html

поморское воеводство

польша

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в мире, поморское воеводство, польша