https://ria.ru/20240428/polsha-1942960010.html
Жителей двух населенных пунктов в Польше эвакуируют из-за бомбы возле АЗС
Жителей двух населенных пунктов в Польше эвакуируют из-за бомбы возле АЗС - РИА Новости, 28.04.2024
Жителей двух населенных пунктов в Польше эвакуируют из-за бомбы возле АЗС
Около двух тысяч человек будут эвакуированы в Поморском воеводстве Польши из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны неподалеку от автозаправочной... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T20:44
2024-04-28T20:44
2024-04-28T21:06
в мире
поморское воеводство
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763117546_254:425:2933:1932_1920x0_80_0_0_ba337fcfb95ab3c9938732420909f544.jpg
ВАРШАВА, 28 апр - РИА Новости. Около двух тысяч человек будут эвакуированы в Поморском воеводстве Польши из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны неподалеку от автозаправочной станции, сообщает радиостанция RMF FM. "Саперы будут нейтрализовывать авиационную бомбу времен Второй мировой войны. Жители Дембогужа и Казимежа в гмине Косаково готовятся к эвакуации, которая начнется в понедельник с утра", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего будут эвакуированы около двух тысяч человек. По данным радиостанции, масштабная эвакуация необходима потому, что бомба обнаружена недалеко от автозаправочной станции. Предполагается, что саперы справятся с нейтрализацией боеприпаса примерно за два часа, после чего местные жители смогут вернуться в свои дома.
https://ria.ru/20240428/peskov-1942921398.html
https://ria.ru/20240425/bomby-1942374622.html
поморское воеводство
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763117546_776:426:2848:1980_1920x0_80_0_0_eb1550e64fdc989e0461bbc1eec98f69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, поморское воеводство, польша
В мире, Поморское воеводство, Польша
Жителей двух населенных пунктов в Польше эвакуируют из-за бомбы возле АЗС
RMF FM: в Польше две тысячи человек эвакуируют из-за обнаружения бомбы возле АЗС