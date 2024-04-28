https://ria.ru/20240428/polsha-1942921199.html

В Кремле прокомментировали заявление Дуды о ядерном оружии

В Кремле прокомментировали заявление Дуды о ядерном оружии - РИА Новости, 28.04.2024

В Кремле прокомментировали заявление Дуды о ядерном оружии

Польша всегда пытается "быть впереди телеги" - слова президента страны Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить у себя американское ядерное оружие даже... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T14:23

2024-04-28T14:23

2024-04-28T14:41

польша

в мире

дмитрий песков

варшава

сша

анджей дуда

павел зарубин

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Польша всегда пытается "быть впереди телеги" - слова президента страны Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить у себя американское ядерное оружие даже вызвали страх США и стран Европы, поспешивших заявить об отсутствии таких планов, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия."Польша всегда пытается быть впереди телеги. И мне кажется, что заявления Дуды, по-моему, даже вызвали страх в Соединённых Штатах Америки и в ряде других европейских столиц, потому что они поспешили заявить, что у них таких планов нет", - сказал Песков, комментируя слова президента Польши о ядерном оружии в интервью журналисту "Россия 1" Павлу Зарубину.Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20240426/duda-1942643442.html

польша

варшава

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

польша, в мире, дмитрий песков, варшава, сша, анджей дуда, павел зарубин