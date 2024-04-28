В Кремле прокомментировали заявление Дуды о ядерном оружии
Песков о заявлении Польши о ядерном оружии: всегда пытаются быть впереди телеги
© Depositphotos.com / jacek_kadajЦентр города в Варшаве, Польша
© Depositphotos.com / jacek_kadaj
Центр города в Варшаве, Польша. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Польша всегда пытается "быть впереди телеги" - слова президента страны Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить у себя американское ядерное оружие даже вызвали страх США и стран Европы, поспешивших заявить об отсутствии таких планов, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия.
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"Польша всегда пытается быть впереди телеги. И мне кажется, что заявления Дуды, по-моему, даже вызвали страх в Соединённых Штатах Америки и в ряде других европейских столиц, потому что они поспешили заявить, что у них таких планов нет", - сказал Песков, комментируя слова президента Польши о ядерном оружии в интервью журналисту "Россия 1" Павлу Зарубину.
Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.
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