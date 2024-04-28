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В Кремле прокомментировали заявление Дуды о ядерном оружии - РИА Новости, 28.04.2024
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14:23 28.04.2024 (обновлено: 14:41 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/polsha-1942921199.html
В Кремле прокомментировали заявление Дуды о ядерном оружии
В Кремле прокомментировали заявление Дуды о ядерном оружии - РИА Новости, 28.04.2024
В Кремле прокомментировали заявление Дуды о ядерном оружии
Польша всегда пытается "быть впереди телеги" - слова президента страны Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить у себя американское ядерное оружие даже... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T14:23
2024-04-28T14:41
польша
в мире
дмитрий песков
варшава
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Польша всегда пытается "быть впереди телеги" - слова президента страны Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить у себя американское ядерное оружие даже вызвали страх США и стран Европы, поспешивших заявить об отсутствии таких планов, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия."Польша всегда пытается быть впереди телеги. И мне кажется, что заявления Дуды, по-моему, даже вызвали страх в Соединённых Штатах Америки и в ряде других европейских столиц, потому что они поспешили заявить, что у них таких планов нет", - сказал Песков, комментируя слова президента Польши о ядерном оружии в интервью журналисту "Россия 1" Павлу Зарубину.Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20240426/duda-1942643442.html
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польша, в мире, дмитрий песков, варшава, сша, анджей дуда, павел зарубин
Польша, В мире, Дмитрий Песков, Варшава, США, Анджей Дуда, Павел Зарубин
В Кремле прокомментировали заявление Дуды о ядерном оружии

Песков о заявлении Польши о ядерном оружии: всегда пытаются быть впереди телеги

© Depositphotos.com / jacek_kadajЦентр города в Варшаве, Польша
Центр города в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© Depositphotos.com / jacek_kadaj
Центр города в Варшаве, Польша. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Польша всегда пытается "быть впереди телеги" - слова президента страны Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить у себя американское ядерное оружие даже вызвали страх США и стран Европы, поспешивших заявить об отсутствии таких планов, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия.
«
"Польша всегда пытается быть впереди телеги. И мне кажется, что заявления Дуды, по-моему, даже вызвали страх в Соединённых Штатах Америки и в ряде других европейских столиц, потому что они поспешили заявить, что у них таких планов нет", - сказал Песков, комментируя слова президента Польши о ядерном оружии в интервью журналисту "Россия 1" Павлу Зарубину.
Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
МИД Польши раскритиковал Дуду за заявление о ядерном оружии
26 апреля, 23:39
 
ПольшаВ миреДмитрий ПесковВаршаваСШААнджей ДудаПавел Зарубин
 
 
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