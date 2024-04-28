https://ria.ru/20240428/pokhody-1942874416.html

Кинолог объяснил, как приобщить собаку к походам

Кинолог объяснил, как приобщить собаку к походам - РИА Новости, 28.04.2024

Кинолог объяснил, как приобщить собаку к походам

Собаководы, увлекающиеся походами, могут приобщить к этой активности и своих питомцев, однако им всегда стоит оценивать физические возможности собаки,... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T03:38

2024-04-28T03:38

2024-04-28T03:51

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Собаководы, увлекающиеся походами, могут приобщить к этой активности и своих питомцев, однако им всегда стоит оценивать физические возможности собаки, ответственно подходить к её подготовке и выбирать не самые сложные маршруты, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Если человек самостоятельно выбирает свой досуг, то собака следует за своим хозяином. Не каждый питомец с радостью отправится вместе с вами в поход. Прежде чем отправляться в путешествие, нужно оценить выносливость и физическую подготовку собаки. Если маленького питомца в случае усталости можно посадить к себе в рюкзак, то с большой собакой могут возникнуть трудности", - сказал Голубев. Он отметил, что не все маршруты подойдут для человека с собакой. На некоторых тропах тяжело будет даже подготовленному человеку, не говоря уже о животном. Кроме того, любимца лучше оставить дома, если планируется поход в горы. Во время прогулок по скалам собака может начать паниковать, упасть и потащить за собой хозяина. Кинолог предостерёг от совместных походов, если на пути маршрута придётся сплавляться на байдарках или долгое время идти по солнцу. В связи с этим он призвал тех хозяев, которые всё-таки собираются взять с собой любимца, внимательно отнестись к выбору маршрута. Готовиться постепенноДля того, чтобы подготовить собаку к походу, Голубев посоветовал начать с активных ежедневных прогулок. Для начала, по его словам, можно увеличивать время нахождения на улице, а затем добавлять активные игры и бег. Нагрузку следует увеличивать постепенно, если сразу отправиться "в трёхдневный поход по лесостепным просторам нашей Родины, это может не понравиться любимцу". "Затем попробуйте отправиться в небольшой пеший поход в ближайший парк, который расположен на границе с лесом. Есть множество приложений, которые предлагают пешие маршруты по паркам в пределах вашего города. Во время такого небольшого похода проследите за собакой: как часто она останавливается, чтобы передохнуть, что ей интересно на пути", - добавил президент РКФ. После того, как станет понятно, что собака готова, можно будет отправиться в однодневный поход с ночевкой, чтобы во время такого небольшого путешествия оценить возможности любимца. Голубев призвал помнить, что не каждая собака захочет разделить радости долгих пеших прогулок. Защита от насекомых и колючекКинолог уточнил, что собираясь в поход собаковод должен обязательно взять с собой питьевую воду с расчетом на питомца, складные миски и сухой корм, которым он обычно кормит собаку, а также лакомства, чтобы поощрять и вдохновлять любимца во время путешествия. Для ночёвки в палатке стоит прихватить специальный коврик или небольшое одеяло, чтобы питомцу тоже было удобно спать. Не лишней будет специальная обувь, которая позволит защитить лапы. Кроме того, можно надеть на питомца жилет или комбинезон из ветронепродуваемой ткани, чтобы защитить его от непогоды, колючек и насекомых. Также до похода собаку желательно обработать от клещей и надеть на неё антикомариный ошейник, отмечает Голубев. В аптечке должны быть пластырь, перекись водорода и мазь для заживления ран, на случай, если собака порежет лапы. "Подготовьтесь к долгим пешим прогулкам заранее, возьмите с собой все необходимое и обязательно следите за передвижениями питомца: на пути вам могут встретиться дикие звери, змеи, любимец может провалиться в яму или застрять лапами в ветках. Отправляясь в поход с любимцем, позаботьтесь о его безопасности и комфорте, тогда вы вместе сможете насладиться природой и временем друг с другом", - заключил Голубев.

https://ria.ru/20230924/sobaki-1898277110.html

https://ria.ru/20240310/sobaka-1932096716.html

https://ria.ru/20240303/sobaki-1930787902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)