В Киеве мужчины публикуют объявления о поиске женщин с инвалидностью
Украинцы публикуют объявления о поиске женщин-инвалидов на фоне мобилизации
© AP Photo / Jae C. HongЛюди на улице в Киеве, Украина
© AP Photo / Jae C. Hong
Люди на улице в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Мужчины в Киеве публикуют объявления о поиске женщин с инвалидностью или многодетных матерей для выезда за границу на фоне принятого законопроекта об ужесточении мобилизации, сообщает в воскресенье украинское издание "Страна".
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"В Киеве мужчины публикуют объявления о поиске женщин с инвалидностью или многодетных матерей. "Ищу женщину, девушку со 2 группой инвалидности за вознаграждение", "Ищу многодетную девушку". Сообщается, что "третья группа инвалидности обсуждается", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Представитель Западного регионального управления украинской госпогранслужбы страны Игорь Матвийчук в декабре сообщал, что мужчины призывного возраста на Украине все чаще стали заключать фиктивные браки с женщинами с инвалидностью и многодетными.
Как отмечает "Страна", подобные объявления можно встретить на "профильных ресурсах". Издание добавляет, что размещают данные объявления мужчины, пытающиеся выехать за границу на основании брака с многодетной или женщиной-инвалидом на фоне закона об ужесточении мобилизации.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.