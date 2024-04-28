https://ria.ru/20240428/poisk-1942914217.html

В Киеве мужчины публикуют объявления о поиске женщин с инвалидностью

В Киеве мужчины публикуют объявления о поиске женщин с инвалидностью - РИА Новости, 28.04.2024

В Киеве мужчины публикуют объявления о поиске женщин с инвалидностью

Мужчины в Киеве публикуют объявления о поиске женщин с инвалидностью или многодетных матерей для выезда за границу на фоне принятого законопроекта об... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T13:31

2024-04-28T13:31

2024-04-28T13:31

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Мужчины в Киеве публикуют объявления о поиске женщин с инвалидностью или многодетных матерей для выезда за границу на фоне принятого законопроекта об ужесточении мобилизации, сообщает в воскресенье украинское издание "Страна". "В Киеве мужчины публикуют объявления о поиске женщин с инвалидностью или многодетных матерей. "Ищу женщину, девушку со 2 группой инвалидности за вознаграждение", "Ищу многодетную девушку". Сообщается, что "третья группа инвалидности обсуждается", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Представитель Западного регионального управления украинской госпогранслужбы страны Игорь Матвийчук в декабре сообщал, что мужчины призывного возраста на Украине все чаще стали заключать фиктивные браки с женщинами с инвалидностью и многодетными. Как отмечает "Страна", подобные объявления можно встретить на "профильных ресурсах". Издание добавляет, что размещают данные объявления мужчины, пытающиеся выехать за границу на основании брака с многодетной или женщиной-инвалидом на фоне закона об ужесточении мобилизации. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.

https://ria.ru/20240415/ukraina-1940056619.html

https://ria.ru/20240419/mobilizatsiya-1941152848.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский