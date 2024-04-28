https://ria.ru/20240428/podpole-1942955953.html

Подполье: в Николаеве иностранные инструкторы тренируют украинских морпехов

Подполье: в Николаеве иностранные инструкторы тренируют украинских морпехов - РИА Новости, 28.04.2024

Подполье: в Николаеве иностранные инструкторы тренируют украинских морпехов

На Судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве, по которому в воскресенье утром ударили ВС РФ, иностранные инструктора тренируют военнослужащих... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T19:48

2024-04-28T19:48

2024-04-28T19:50

специальная военная операция на украине

россия

николаев (украина)

украина

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. На Судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве, по которому в воскресенье утром ударили ВС РФ, иностранные инструктора тренируют военнослужащих Украины для морских диверсий, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Ранее Лебедев сообщил об ударе ВС РФ по Судостроительному заводу имени 61 коммунара в Николаеве и по гостинице с англоязычными наемниками. "На заводе 61 коммунара расположены украинские морпехи, которых англоязычные инструктора тренируют диверсиям на море. Также на заводе собирают водные беспилотники", - сказал он. По данным Лебедева, недавно на завод прибыли около сотни боевиков из "Азова"*.* Экстремистская организация, запрещена в России

https://ria.ru/20240428/podpole-1942952800.html

https://ria.ru/20240428/ukraina-1942948603.html

россия

николаев (украина)

украина

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россия, николаев (украина), украина, сергей лебедев