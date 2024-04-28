https://ria.ru/20240428/podpole-1942955953.html
Подполье: в Николаеве иностранные инструкторы тренируют украинских морпехов
Подполье: в Николаеве иностранные инструкторы тренируют украинских морпехов - РИА Новости, 28.04.2024
Подполье: в Николаеве иностранные инструкторы тренируют украинских морпехов
На Судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве, по которому в воскресенье утром ударили ВС РФ, иностранные инструктора тренируют военнослужащих... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T19:48
2024-04-28T19:48
2024-04-28T19:50
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. На Судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве, по которому в воскресенье утром ударили ВС РФ, иностранные инструктора тренируют военнослужащих Украины для морских диверсий, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Ранее Лебедев сообщил об ударе ВС РФ по Судостроительному заводу имени 61 коммунара в Николаеве и по гостинице с англоязычными наемниками. "На заводе 61 коммунара расположены украинские морпехи, которых англоязычные инструктора тренируют диверсиям на море. Также на заводе собирают водные беспилотники", - сказал он. По данным Лебедева, недавно на завод прибыли около сотни боевиков из "Азова"*.* Экстремистская организация, запрещена в России
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россия, николаев (украина), украина, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Николаев (Украина), Украина, Сергей Лебедев
Подполье: в Николаеве иностранные инструкторы тренируют украинских морпехов
Подполье: в Николаеве западные инструкторы тренируют морпехов ВСУ для диверсий