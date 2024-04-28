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Подполье: в Николаеве иностранные инструкторы тренируют украинских морпехов - РИА Новости, 28.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:48 28.04.2024 (обновлено: 19:50 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/podpole-1942955953.html
Подполье: в Николаеве иностранные инструкторы тренируют украинских морпехов
Подполье: в Николаеве иностранные инструкторы тренируют украинских морпехов - РИА Новости, 28.04.2024
Подполье: в Николаеве иностранные инструкторы тренируют украинских морпехов
На Судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве, по которому в воскресенье утром ударили ВС РФ, иностранные инструктора тренируют военнослужащих... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T19:48
2024-04-28T19:50
специальная военная операция на украине
россия
николаев (украина)
украина
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. На Судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве, по которому в воскресенье утром ударили ВС РФ, иностранные инструктора тренируют военнослужащих Украины для морских диверсий, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Ранее Лебедев сообщил об ударе ВС РФ по Судостроительному заводу имени 61 коммунара в Николаеве и по гостинице с англоязычными наемниками. "На заводе 61 коммунара расположены украинские морпехи, которых англоязычные инструктора тренируют диверсиям на море. Также на заводе собирают водные беспилотники", - сказал он. По данным Лебедева, недавно на завод прибыли около сотни боевиков из "Азова"*.* Экстремистская организация, запрещена в России
https://ria.ru/20240428/podpole-1942952800.html
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россия
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россия, николаев (украина), украина, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Николаев (Украина), Украина, Сергей Лебедев
Подполье: в Николаеве иностранные инструкторы тренируют украинских морпехов

Подполье: в Николаеве западные инструкторы тренируют морпехов ВСУ для диверсий

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. На Судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве, по которому в воскресенье утром ударили ВС РФ, иностранные инструктора тренируют военнослужащих Украины для морских диверсий, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Ранее Лебедев сообщил об ударе ВС РФ по Судостроительному заводу имени 61 коммунара в Николаеве и по гостинице с англоязычными наемниками.
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
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Вчера, 19:23
«
"На заводе 61 коммунара расположены украинские морпехи, которых англоязычные инструктора тренируют диверсиям на море. Также на заводе собирают водные беспилотники", - сказал он.
По данным Лебедева, недавно на завод прибыли около сотни боевиков из "Азова"*.
* Экстремистская организация, запрещена в России
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияНиколаев (Украина)УкраинаСергей Лебедев
 
 
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