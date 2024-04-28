https://ria.ru/20240428/podpole-1942952800.html

Подполье: ВС России ударом по Николаеву уничтожили 14 иностранных наемников

Подполье: ВС России ударом по Николаеву уничтожили 14 иностранных наемников - РИА Новости, 28.04.2024

Подполье: ВС России ударом по Николаеву уничтожили 14 иностранных наемников

Российские военные ликвидировали 14 иностранных наемников ударом по Николаеву, сообщил РИА Новости координатор городского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T19:23

2024-04-28T19:23

2024-04-28T20:08

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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николаев (украина)

сергей лебедев

служба безопасности украины

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ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Российские военные ликвидировали 14 иностранных наемников ударом по Николаеву, сообщил РИА Новости координатор городского подполья Сергей Лебедев."По наблюдениям сопротивления, не менее четырнадцати погибших увезли в сторону морга в <...> микрорайоне Намыв", — сказал собеседник агентства.Кроме того, восемь раненых привезли в госпиталь в том же микрорайоне. Их содержат отдельно, двое в тяжелом состоянии, шестеро стабилизированы.По данным подполья, утренний удар пришелся по отелям "Ривьера" и "Хелен", в которых располагались иностранные наемники. После к ним приехали восемь скорых с мигалками, подъезды гостиниц заблокировали посты военных и СБУ.Лебедев отметил, что сопротивление Николаева фиксировало присутствие англоязычных иностранных военных в отелях, по которым нанесли удар. Кроме того, николаевцы сообщали о появлении в городе канадцев, американцев и других иностранцев.Помимо этого, российские военные нанесли удар по Судостроительному заводу имени 61 коммунара в Николаеве, который тоже связан с иностранными наемниками."На заводе 61 коммунара расположены украинские морпехи, которых англоязычные инструктора тренируют диверсиям на море. Также на заводе собирают водные беспилотники", — сказал Лебедев.По данным подпольщика, недавно на завод прибыли около сотни боевиков из "Азова"*.В середине марта Министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5962 боевика. Лидером по числу убитых "солдат удачи" в Минобороны назвали Польшу — оттуда приехали 2960 человек, уничтожены 1497. Следом идет Грузия — убит 561 из 1042 наемников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1113 человек. Уничтожены также 422 из 1005 канадских боевиков, 360 из 822 — британских, 349 из 784 — румынских. Из Германии приехали 235 наемников, ликвидированы 88.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240428/ukraina-1942948603.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240409/verbovka-1938891829.html

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вооруженные силы рф, в мире, россия, николаев (украина), сергей лебедев, служба безопасности украины