Рейтинг@Mail.ru
Подполье: ВС России ударом по Николаеву уничтожили 14 иностранных наемников - РИА Новости, 28.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:23 28.04.2024 (обновлено: 20:08 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/podpole-1942952800.html
Подполье: ВС России ударом по Николаеву уничтожили 14 иностранных наемников
Подполье: ВС России ударом по Николаеву уничтожили 14 иностранных наемников - РИА Новости, 28.04.2024
Подполье: ВС России ударом по Николаеву уничтожили 14 иностранных наемников
Российские военные ликвидировали 14 иностранных наемников ударом по Николаеву, сообщил РИА Новости координатор городского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T19:23
2024-04-28T20:08
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
в мире
россия
николаев (украина)
сергей лебедев
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936362525_0:289:2825:1878_1920x0_80_0_0_fc0748bd0548f7b07f046f541035f441.jpg
ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Российские военные ликвидировали 14 иностранных наемников ударом по Николаеву, сообщил РИА Новости координатор городского подполья Сергей Лебедев.&quot;По наблюдениям сопротивления, не менее четырнадцати погибших увезли в сторону морга в &lt;...&gt; микрорайоне Намыв&quot;, — сказал собеседник агентства.Кроме того, восемь раненых привезли в госпиталь в том же микрорайоне. Их содержат отдельно, двое в тяжелом состоянии, шестеро стабилизированы.По данным подполья, утренний удар пришелся по отелям "Ривьера" и "Хелен", в которых располагались иностранные наемники. После к ним приехали восемь скорых с мигалками, подъезды гостиниц заблокировали посты военных и СБУ.Лебедев отметил, что сопротивление Николаева фиксировало присутствие англоязычных иностранных военных в отелях, по которым нанесли удар. Кроме того, николаевцы сообщали о появлении в городе канадцев, американцев и других иностранцев.Помимо этого, российские военные нанесли удар по Судостроительному заводу имени 61 коммунара в Николаеве, который тоже связан с иностранными наемниками."На заводе 61 коммунара расположены украинские морпехи, которых англоязычные инструктора тренируют диверсиям на море. Также на заводе собирают водные беспилотники", — сказал Лебедев.По данным подпольщика, недавно на завод прибыли около сотни боевиков из "Азова"*.В середине марта Министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5962 боевика. Лидером по числу убитых "солдат удачи" в Минобороны назвали Польшу — оттуда приехали 2960 человек, уничтожены 1497. Следом идет Грузия — убит 561 из 1042 наемников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1113 человек. Уничтожены также 422 из 1005 канадских боевиков, 360 из 822 — британских, 349 из 784 — румынских. Из Германии приехали 235 наемников, ликвидированы 88.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240428/ukraina-1942948603.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240409/verbovka-1938891829.html
https://ria.ru/20240428/forbes-1942913870.html
россия
николаев (украина)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936362525_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_e40ffa1186f2f3fa172f2873707f1b2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, в мире, россия, николаев (украина), сергей лебедев, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, В мире, Россия, Николаев (Украина), Сергей Лебедев, Служба безопасности Украины
Подполье: ВС России ударом по Николаеву уничтожили 14 иностранных наемников

Подполье: ВС России уничтожили 14 иностранных наемников в Николаеве, 8 ранены

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Российские военные ликвидировали 14 иностранных наемников ударом по Николаеву, сообщил РИА Новости координатор городского подполья Сергей Лебедев.
«

"По наблюдениям сопротивления, не менее четырнадцати погибших увезли в сторону морга в <...> микрорайоне Намыв", — сказал собеседник агентства.

Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Командиры ВСУ перестали верить в победу Украины, пишут СМИ
Вчера, 18:35
Кроме того, восемь раненых привезли в госпиталь в том же микрорайоне. Их содержат отдельно, двое в тяжелом состоянии, шестеро стабилизированы.
По данным подполья, утренний удар пришелся по отелям "Ривьера" и "Хелен", в которых располагались иностранные наемники. После к ним приехали восемь скорых с мигалками, подъезды гостиниц заблокировали посты военных и СБУ.
Лебедев отметил, что сопротивление Николаева фиксировало присутствие англоязычных иностранных военных в отелях, по которым нанесли удар. Кроме того, николаевцы сообщали о появлении в городе канадцев, американцев и других иностранцев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Помимо этого, российские военные нанесли удар по Судостроительному заводу имени 61 коммунара в Николаеве, который тоже связан с иностранными наемниками.
«
"На заводе 61 коммунара расположены украинские морпехи, которых англоязычные инструктора тренируют диверсиям на море. Также на заводе собирают водные беспилотники", — сказал Лебедев.
По данным подпольщика, недавно на завод прибыли около сотни боевиков из "Азова"*.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
В США вербуют участников наркокартелей в наемники для Украины, сообщила СВР
9 апреля, 17:02
В середине марта Министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5962 боевика.
Лидером по числу убитых "солдат удачи" в Минобороны назвали Польшу — оттуда приехали 2960 человек, уничтожены 1497. Следом идет Грузия — убит 561 из 1042 наемников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1113 человек. Уничтожены также 422 из 1005 канадских боевиков, 360 из 822 — британских, 349 из 784 — румынских. Из Германии приехали 235 наемников, ликвидированы 88.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Пожар на месте взрыва в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Нашли изъян. СМИ раскрыли, чего ВСУ лишились после массированных ударов
Вчера, 13:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВ миреРоссияНиколаев (Украина)Сергей ЛебедевСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала