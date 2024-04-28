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США испугались идеи о размещении ядерного оружия в Польше, заявил Песков - РИА Новости, 28.04.2024
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14:23 28.04.2024 (обновлено: 16:08 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/peskov-1942921398.html
США испугались идеи о размещении ядерного оружия в Польше, заявил Песков
США испугались идеи о размещении ядерного оружия в Польше, заявил Песков - РИА Новости, 28.04.2024
США испугались идеи о размещении ядерного оружия в Польше, заявил Песков
США испугались высказывания президента Польши Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить у себя американское ядерное оружие, сказал представитель Кремля... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T14:23
2024-04-28T16:08
в мире
сша
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. США испугались высказывания президента Польши Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить у себя американское ядерное оружие, сказал представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, журналист опубликовал его фрагмент в Telegram-канале."Польша всегда пытается быть впереди телеги. И мне кажется, что заявления Дуды, по-моему, даже вызвали страх в Соединенных Штатах Америки и в ряде европейских столиц, потому что они поспешили заявить, что у них таких планов нет", — отметил он.В начале недели Дуда заявил, что Варшава готова пойти на размещение американского ядерного оружия. Тогда в Кремле предупредили, что в таком случае российские военные предпримут ответные шаги.Глава МИД Сергей Лавров, выступая 22 апреля с видеообращением к участникам Московской конференции по нераспространению, заявил, что Запад балансирует на грани прямого военного столкновения ядерных держав.Дипломат отметил, что система контроля над вооружениями, разоружения и ядерного нераспространения находится в кризисе, что отражает беспрецедентно глубокую деградацию в области международной безопасности.В октябре 2023-го глава МИД подчеркивал, что Россия вынуждена прибегать к "компенсирующим мерам" в ответ на размещение США ядерного оружия в Европе. Он подчеркнул, что в результате политики Запада в Европе разрушена система мер доверия и контроля над вооружениями, что включает в себя выход США из целого ряда договоров по безопасности.
https://ria.ru/20240426/duda-1942643442.html
https://ria.ru/20240321/voyna-1934801208.html
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в мире, сша, польша, европа, варшава, дмитрий песков, анджей дуда, павел зарубин, евросоюз
В мире, США, Польша, Европа, Варшава, Дмитрий Песков, Анджей Дуда, Павел Зарубин, Евросоюз
США испугались идеи о размещении ядерного оружия в Польше, заявил Песков

Песков: заявление главы Польши о ядерном оружии вызвало страх в США и ЕС

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. США испугались высказывания президента Польши Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить у себя американское ядерное оружие, сказал представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, журналист опубликовал его фрагмент в Telegram-канале.
"Польша всегда пытается быть впереди телеги. И мне кажется, что заявления Дуды, по-моему, даже вызвали страх в Соединенных Штатах Америки и в ряде европейских столиц, потому что они поспешили заявить, что у них таких планов нет", — отметил он.
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В начале недели Дуда заявил, что Варшава готова пойти на размещение американского ядерного оружия. Тогда в Кремле предупредили, что в таком случае российские военные предпримут ответные шаги.

Программа Nuclear Sharing позволяет США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают. Так, в Европе и Турции находится 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

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Глава МИД Сергей Лавров, выступая 22 апреля с видеообращением к участникам Московской конференции по нераспространению, заявил, что Запад балансирует на грани прямого военного столкновения ядерных держав.
Дипломат отметил, что система контроля над вооружениями, разоружения и ядерного нераспространения находится в кризисе, что отражает беспрецедентно глубокую деградацию в области международной безопасности.
В октябре 2023-го глава МИД подчеркивал, что Россия вынуждена прибегать к "компенсирующим мерам" в ответ на размещение США ядерного оружия в Европе. Он подчеркнул, что в результате политики Запада в Европе разрушена система мер доверия и контроля над вооружениями, что включает в себя выход США из целого ряда договоров по безопасности.
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