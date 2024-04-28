США испугались идеи о размещении ядерного оружия в Польше, заявил Песков
Песков: заявление главы Польши о ядерном оружии вызвало страх в США и ЕС
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. США испугались высказывания президента Польши Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить у себя американское ядерное оружие, сказал представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, журналист опубликовал его фрагмент в Telegram-канале.
"Польша всегда пытается быть впереди телеги. И мне кажется, что заявления Дуды, по-моему, даже вызвали страх в Соединенных Штатах Америки и в ряде европейских столиц, потому что они поспешили заявить, что у них таких планов нет", — отметил он.
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В начале недели Дуда заявил, что Варшава готова пойти на размещение американского ядерного оружия. Тогда в Кремле предупредили, что в таком случае российские военные предпримут ответные шаги.
Программа Nuclear Sharing позволяет США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают. Так, в Европе и Турции находится 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
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Глава МИД Сергей Лавров, выступая 22 апреля с видеообращением к участникам Московской конференции по нераспространению, заявил, что Запад балансирует на грани прямого военного столкновения ядерных держав.
Дипломат отметил, что система контроля над вооружениями, разоружения и ядерного нераспространения находится в кризисе, что отражает беспрецедентно глубокую деградацию в области международной безопасности.
В октябре 2023-го глава МИД подчеркивал, что Россия вынуждена прибегать к "компенсирующим мерам" в ответ на размещение США ядерного оружия в Европе. Он подчеркнул, что в результате политики Запада в Европе разрушена система мер доверия и контроля над вооружениями, что включает в себя выход США из целого ряда договоров по безопасности.