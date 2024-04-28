https://ria.ru/20240428/peskov-1942921398.html

США испугались идеи о размещении ядерного оружия в Польше, заявил Песков

США испугались идеи о размещении ядерного оружия в Польше, заявил Песков - РИА Новости, 28.04.2024

США испугались идеи о размещении ядерного оружия в Польше, заявил Песков

США испугались высказывания президента Польши Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить у себя американское ядерное оружие, сказал представитель Кремля... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T14:23

2024-04-28T14:23

2024-04-28T16:08

в мире

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европа

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дмитрий песков

анджей дуда

павел зарубин

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. США испугались высказывания президента Польши Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить у себя американское ядерное оружие, сказал представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, журналист опубликовал его фрагмент в Telegram-канале."Польша всегда пытается быть впереди телеги. И мне кажется, что заявления Дуды, по-моему, даже вызвали страх в Соединенных Штатах Америки и в ряде европейских столиц, потому что они поспешили заявить, что у них таких планов нет", — отметил он.В начале недели Дуда заявил, что Варшава готова пойти на размещение американского ядерного оружия. Тогда в Кремле предупредили, что в таком случае российские военные предпримут ответные шаги.Глава МИД Сергей Лавров, выступая 22 апреля с видеообращением к участникам Московской конференции по нераспространению, заявил, что Запад балансирует на грани прямого военного столкновения ядерных держав.Дипломат отметил, что система контроля над вооружениями, разоружения и ядерного нераспространения находится в кризисе, что отражает беспрецедентно глубокую деградацию в области международной безопасности.В октябре 2023-го глава МИД подчеркивал, что Россия вынуждена прибегать к "компенсирующим мерам" в ответ на размещение США ядерного оружия в Европе. Он подчеркнул, что в результате политики Запада в Европе разрушена система мер доверия и контроля над вооружениями, что включает в себя выход США из целого ряда договоров по безопасности.

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https://ria.ru/20240321/voyna-1934801208.html

https://ria.ru/20240424/rezolyutsiya-1942159829.html

сша

польша

европа

варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, польша, европа, варшава, дмитрий песков, анджей дуда, павел зарубин, евросоюз