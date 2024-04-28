https://ria.ru/20240428/peskov-1942918399.html

Россия победит в специальной военной операции, заявил Кремль

Россия победит в специальной военной операции, заявил Кремль - РИА Новости, 28.04.2024

Россия победит в специальной военной операции, заявил Кремль

Россия победит в специальной военной операции, динамика положения дел на фронтах демонстрирует, что исход предрешен, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T14:03

2024-04-28T14:03

2024-04-28T14:10

специальная военная операция на украине

политика

россия

дмитрий песков

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - РИА Новости. Россия победит в специальной военной операции, динамика положения дел на фронтах демонстрирует, что исход предрешен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Исход предрешен. Нынешняя динамика положения дел на фронтах это демонстрирует. Мы победим", - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, дмитрий песков