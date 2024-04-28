https://ria.ru/20240428/peskov-1942918399.html
Россия победит в специальной военной операции, заявил Кремль
Россия победит в специальной военной операции, заявил Кремль - РИА Новости, 28.04.2024
Россия победит в специальной военной операции, заявил Кремль
Россия победит в специальной военной операции, динамика положения дел на фронтах демонстрирует, что исход предрешен, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T14:03
2024-04-28T14:03
2024-04-28T14:10
специальная военная операция на украине
политика
россия
дмитрий песков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - РИА Новости. Россия победит в специальной военной операции, динамика положения дел на фронтах демонстрирует, что исход предрешен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Исход предрешен. Нынешняя динамика положения дел на фронтах это демонстрирует. Мы победим", - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Дмитрий Песков
Россия победит в специальной военной операции, заявил Кремль
Песков: исход специальной военной операции предрешен, Россия победит